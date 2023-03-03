Seyhan Belediyesi, hijyenik kadın pedi üretimine başladı

Akay, hijyenik ürünlere erişimde ekonomik sorunlar sebebiyle zorluk yaşayan kadınlara yönelik önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, Kadın Dayanışma Merkezi’nde ilk etapta üretilen 50 bin pedi 6 Şubat’ta yaşanan depremin ağır hasar verdiği afet bölgesine gönderdiklerini kaydetti.

Afet bölgesindeki depremzede kadınların pede ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirlediklerini kaydeden Akay, Kadın Dayanışma Merkezi’nde ilk olarak yıkanabilir ekolojik kadın pedi üretimine başladıklarını, afet bölgesinde yıkama olanağının kısıtlılığından dolayı ise hijyenik ped üretimine odaklandıklarını vurguladı.

Akay, “Depremzede yurttaşlarımızla dayanışmamızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu acıları hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi. Ped üretiminin dışında Kadın Dayanışma Merkezi ve Seyhan Dikimevi’nde kadın ve erkek iç çamaşırı atkı, bere, battaniye, nevresim takımı, pijama üretiliyor.