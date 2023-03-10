“Sismik koruma farkındalığı artırılmalı”

Özlem SARSIN

Almanya merkezli sismik koruma cihazları üreticisi Mauer Söhne Genleşme Derzleri Genel Müdürü Ferit Öztimur, teknik alt yapısı güçlü olan firmalarla güç birliği yapmayı ve bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle yaşanan büyük afetten sonra bir panik havasının yaşandığını belirten Öztimur, gerek kamu kurumları, gerekse müteahhit firmalar ve vatandaşlardan çok sayıda destek talebi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Öztimur, “Sismik koruma konusunda Türkiye’de bir elin parmakları kadar üretici var, bunları hepsinin üretim kapasitesini bir araya getirseniz yine pazarı bir anda karşılayamazsınız. Bu yapıyı kurmak zor, önce ciddi anlamda projelendirilmesi, hesabın doğru yapılması ve analizlerle doğrulanması lazım. Bu konuda Maurer olarak ülkemizin hizmetindeyiz, dileyen herkes bizden destek alabilir.

Biz Maurer olarak tek başımıza zaten pazarı doyuramayız, teknik alt yapısı güçlü olan firmalarla gücümüzü birleştirmeyi ve böylelikle oluşan talebe daha hızlı dönebilmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yıllardır sismik izolatörlerle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Öztimur, “Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı sismik koruma konusuna ağırlık vermeli, eğitim yuvaları depreme karşı dayanıklı olmalı. Hedefimiz Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımız nezdinde de sismik koruma farkındalığını artırmak” diye konuştu.