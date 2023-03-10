Solar3GW’den ‘yeni nesil çiftçilik’ önerisi: TarımGES

Başak Nur GÖKÇAM

Yaşanan depremlerle, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin ortaya çıktığını belirten Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, “Küçük alanlarda tüketicinin kendi enerjisini üretmesi, olası sorunlara çok hızlı çözüm bulunmasını sağlıyor. Bunun için MikroGES’ler, KöyGES’ler kurulmasını öneriyoruz” dedi. TarımGES raporuna ilişkin bilgi veren Turhan, tarım alanları üzerinde kurulacak güneş enerjisi santralleriyle hem elektrik hem de tarım üretiminin aynı alanda yapılabileceğini belirtti.

Mevzuatta değişiklik şart

TarımGES projesinin önündeki en büyük engelin yasal mevzuatta iki amaçlı alan kullanımının öngörülmemiş olduğunu belirten Solar3GW Yönetim Kurulu üyesi Gonca Dülge Bedeloğlu, tarımda güneş enerji santrali kullanımının doğru anlaşılması ve önyargıların kırılabilmesi adına mevzuatta değişikliğe gidilmesi için çağrıda bulundu.

Tarlalara kurulacak yeni güneş enerjisi santralleri ile mahsullerin iklim koşullarına karşı çok daha dayanıklı hale getirileceği belirtilirken, bu sayede de yüksek verimli ürün elde edebilmenin mümkün olabileceğine vurgu yapıldı. TarımGES ile tarım alanlarının hepsine güneş enerjisi santrali kurulacağının da mümkün olmadığına ayrıca değinen Bedeloğlu, “Tarlanın yüzde 1’ine zaten izin var. Bizim isteğimiz tarımın binde 1’ine iznin olması. Zaten buna izin verilse büyük bir ilerleme kaydedilir” diye konuştu.

Çiftçiye katkıları nelerdir?

TarımGES’lerin, çayırlar, otlaklar, seralar ve hatta balık çiftliklerine kurulması mümkün. TarımGES projelerinin faydaları ise şu şekilde: "Uygulamaya elverişli alanları mahsül, enerji ve su açısından daha verimli kullanmak. Dolu, don ve kuraklık ihtimallerine karşı tarımsa üretime koruma sağlamak. Modüllerin performansını artırmak. Tarım arazisi sahiplerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve elektrik maliyetlerine katkı sağlamak. Araziyi hem tarım hem de elektrik üretimi için iki amaca yönelik kullanabilmek. Kurak bölgelerde yağmur suyundan fayda sağlamak. Enerji dönüşümüne uygun çözüm sunabilmek.