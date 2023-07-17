Tarihi Kemeraltı ‘fon’la dönüşecek

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Hanlar, müzeler, çeşmeler, hamamlar, tarihi esnaf lokantaları, sinagoglar, camiler… Günlük 200 bin kişinin ziyaret ettiği, 15 bin işyerinin bulunduğu İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresi yenileniyor. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ (TARKEM) liderliğinde, bölgenin canlandırılması amacıyla Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi “İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu” kurdu.

İlk kez bir şehrin dönüşüm ve kültürel varlıklarını koruyup menkul kıymetleştirme için GSYF kullanılacak. İzmir'in 1 milyar dolar fon gerektiren Tarihi Kemeraltı ve Çevresi dönüşümüne 100 milyon dolarlık kaynak Re-Pie tarafından toplanacak. Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş tarafından yönetilen sürece dahil olan ve 1.2 milyar dolarlık bir fon büyüklüğünü yöneten Re-Pie’de kurduğu bu fon ile İzmir'in dönüşümüne halk ve yatırımcılar da dahil edilecek.

Tüm Türkiye’ye örnek olacak

2500 yıllık tarihi olan, içerisinde 23 han, 8 müze, 34 çeşme, 11 hamam, 3 arkeolojik alan, 44 cami-mescit, 11 sinagog, 2 kilisesi ile açık hava müzesi, tarihi esnaf lokantaları bulunan İzmir Kemeraltı, günlük 200 bin ziyaretçi ve 15 bin işyeri ile yoğun ticaretin yapıldığı bir çarşı.

İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni yeniden canlandırılıp geliştirilmesi için İzmir’e gönül vermiş iş insanları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kurulan TARKEM’in özel ve tüzel toplam 173 hissedarı bulunuyor.

1 milyar dolar toplam büyüklüğü olan yenileme projesi ile ilgili bilgi veren TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı ve çevresinde Fon’un desteğiyle çalışmalar tamamlandığında bölge tarihine yakışır bir görünüme kavuşacağını belirtti. İneler, şunları söyledi: “Tarihi Kemeraltı, İzmir’in en eski ve en önemli ticaret merkezlerinden biri. Birçok farklı sektörden çeşitli ürünlerin satıldığı ve ticaretin tarihten bu yana hep canlı olduğu bir yer. Bölgedeki yapıları yenileyerek yenilikçi bir şekilde işlevlendirerek nitelikli bir alan oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu fonla birlikte yüzyıllardır doğu ile batıyı buluşturan Kemeraltı ve çevresinin hızlı bir şekilde eski günlerindeki canlılığına kavuşmasına yönelik bir fırsat yaratmak için de çalışacağız. Yapılacak olan çalışmalarla Kemeraltı ve çevresi sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin örnek bölgelerinden olacak.”

252 hektarlık alan yenilenecek

Kemeraltı ve çevresinde yenileme çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini dile getiren İneler, şöyle devam etti: “Kemeraltı ve çevresindeki kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla 2012 yılında kurulan TARKEM bugün proje çalışmalarını İzmir Tarihi Kent Merkezi'nde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Havralar, Basmane, Kestelli olmak üzere 3 bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmir’in en önemli kültür, sanat, turizm, ticaret noktalarının kesişiminde yer alan 252 hektarlık bir alanı kalkındırmak üzere çalışmalarımızı sürdürürken kurulmuş olan bu fon ile çalışmalarımızda daha hızlı bir ivme kazanmış olacağız.

UNESCO Dünya Mirası Yolunda olan Kemeraltı ve çevresini kendi özgün kentsel yenileme modelimiz ile canladırarak değerlerini gün yüzüne çıkararak ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Kemeraltı ve Çevresini Türkiye'nin ve dünyanın en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin ilk etki yatırımı fonu

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun bir ‘etki yatırımı’ olduğuna dikkat çekerek, “Etki yatırımı ile finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmek hedeflenir. Fon’un temel motivasyonu yeniden işlevlendirme ile yaşanan değer artışının yanı sıra bölgenin sosyal, kültürel ve çevresel durumlarının gelişmesidir” dedi.

Hedef 100milyon dolar

En az 50 bin TL'lik yatırımla girilecek olan fona, esnaftan halka kadar çok farklı türde yatırımcının ilgisi var. Emre Çamlıbel, "İlgi oldukça yüksek. Şuana kadar 15 milyon dolar topladık. Hedefimiz ise bu proje için birkaç yıl içinde 100 milyon dolarlık bir rakama ulaşmak" diye konuştu.