Taşköprü’de öğrencilere savunma sanayisi anlatıldı

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Sadık Piyade, gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Vakfı tanıtmak için bu tür programlar düzenlediklerini anlatan Piyade, “Bizi burada görme istekleri üzerine koşarak geldim. Gençlere Vakıf ve şirketlerimizi tanıtma fırsatı buldum” dedi.

Vakfın görevinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak olduğunu ifade eden Piyade, TSKGV bünyesinde ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketlerinin olduğunu söyledi. Bu şirketlerin savunma sanayinin amiral gemisi olduğunu belirten Piyade, “Milletimiz istediği süre içerisinde üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Hava savunma sistemlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım. Sadece bunlar değil her gün değişik sürprizlerle şirketlerimize ait gelişmeleri beraber izleyeceğiz” ifadesini kullandı.

“ASPİLSAN’da pilin hücresini üretiyoruz”

İŞBİR'in Balıkesir’de ASPİLSAN’ın ise Kayseri’de faaliyet gösteren yeni şirketler olduğunu anlatan Sadık Piyade, İŞBİR şirketinin önceden küçük bir işletme olduğunu, şimdi ise akıllı bir fabrika kurduklarını, bu fabrikada seri jeneratör üretiminin yanında alternatör üretimi de yapacaklarını duyurdu. Yurt dışı satışlarının da giderek artacağını dile getiren Piyade, bir ay sonra bu fabrikanın açılışını yapacaklarını ifade etti. Fabrika açıldığında Türk milleti olarak herkesin gururlanacağını söyleyen Piyade, “Bu fabrikanın en büyük özelliğinden bir tanesi ürettiği ürünler sessiz jeneratörler. ASPİLSAN ise Kayseri’de bir ay önce açıldı. Türkiye’de pil üretimi yoktu. Biz sadece pilin hammaddesini, pilin hücresini dışarıdan alıp sisteme entegre ediyorduk. Pil üretimini yapan Avrupa’da dahi yok. Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa’ya satacağız. Bunu bütün ev aletlerinde olduğu gibi mutfaklarda, helikopterlerde, gemilerde akıllı şehirlerde her alanda kullanacağız. Yakında bunun önemini göreceksiniz ve Türk milleti bu şirketten bahsedecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Milli Muharip Uçak, 18 Mart’ta hangardan çıkacak”

Milli Muharip Uçak’ta gelinen son noktaya da değinen Sadık Piyade, Milli Muharip Uçağımızın 5'inci nesil bir uçak olduğunu, 18 Mart 2023’te iç dizaynı bitmeden hangardan çıkacağını belirtti. Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ise “Bizim inancımız her Taşköprülü gencin bu şirketlerde Türk milletine yararlı birer birey olması” dedi. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da “Gençlerimiz bunları görsün, bu şirketlerde Taşköprülü gençlerimiz de olsun dedik. İlçemizde bu firmalarda çalışabilecek kapasitede gençlerimiz var" diye konuştu.