Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Akademisi'nde online eğitim başlıyor

Ücretsiz olarak yapılacak olan eğitimler 7 Nisan'a kadar sürecek. Müdürlük tarafından yürütülmekte olan tüm eğitimlerin ders kayıt videoları Youtube AntalyaTarım Online kanalında yayınlanıyor. Kanala abone olup bildirimleri açarak tüm videolara erişmek mümkün.

Eğitime başvuru yapanlar Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulacak ve çeşitli bilgilendirme mesajlarının gönderileceği whatsapp gruplarına eklenecek. Eğitim sürecinin işleyişinde teknik ve/veya idari gerekçelerle meydana gelebilecek değişiklikler whatsapp gruplarında ve/veya derslerde katılımcılara duyurulacak. Yapılacak derslerden bazılar şöyle: Tropikal tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirme olanakları, çoğaltma teknikleri, sürdürülebilir hasat, yeni ürün geliştirme, yabancı ot sorunu ve çözüm önerileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin gıda sanayisinde kullanım alanları, tıbbi bitki kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar.Ücretsiz olan eğitimler zoom platformu üzerinden düzenleniyor. Katılımcılar zoom ve canlı ya da kayıttan Youtube Antalya Tarım Online kanalından eğitimleri izleyebiliyor. Eğitimlerin canlı katılımcıları derse özel oluşturulan whatsapp gruplarından bildirildiği şekilde yazılı ve sözlü konuyla ilgili sorularını sorabilecek.. Eğitimlere katılmak için herhangi bir koşul yada formalite bulunmuyor.