Trabzon yeni otogarına kavuşuyor

Zorluoğlu, göreve gelince Trabzon halkı tarafından uzun yıllardır yıkılması istenen ve adeta kanayan yara haline gelen otogar meselesini masaya yatırmış, şehre yakışacak projeyi hayata geçirmişti. Trabzon’da uzun yıllar konuşulan fakat herhangi bir adım atılmayan otogar inşaatında son düzlüğe girildi.

Başkan Zorluoğlu, 2023’ü açılış senesi ilan ettiklerini belirterek, “Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyse sona yaklaştık. İlgili firma 15 Nisan’a kadar bize teslim edeceğini belirtti. Otogarda bulunan ilgili firmaların taşınması Haziran-Temmuz ayını bulabilir. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa Mayıs ayında açılışı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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