Tunca Nehri'nde su, kritik seviyeye ulaştı

Tunca Nehri'nde su seviyesinin dibi gördüğü bazı bölümlerinde su akışının tamamen durması nedeniyle nehir yatağı ortaya çıktı. Bayezid Köprüsü'nün olduğu bölümde su akışının durduğu, Tunca Köprüsü çevresinde ise nehir yüzeyi yosun ve su mercimekleri ile kaplandığı görüldü.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.