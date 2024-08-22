Tunca Nehri'nde su, kritik seviyeye ulaştı
Edirne'de, kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu. Tarımsal sulama amaçlı da kullanılan nehrin su seviyesi aşırı sıcak ve kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere ulaştı.
AA
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Tunca Nehri'nde su seviyesinin dibi gördüğü bazı bölümlerinde su akışının tamamen durması nedeniyle nehir yatağı ortaya çıktı. Bayezid Köprüsü'nün olduğu bölümde su akışının durduğu, Tunca Köprüsü çevresinde ise nehir yüzeyi yosun ve su mercimekleri ile kaplandığı görüldü.
DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.