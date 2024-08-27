Türk-Kore kardeşliğinin simgesi: 'Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi'

Yılmaz, açlışta yaptığı konuşmada, Kore halkının hep Türkiye'nin yanında olduğu belirtrek bir anısını paylaştı: "Büyükelçi şöyle bir konuşma yaptı oradaki katılımcılara; 'Kore'yi, bizleri sizlere yardıma gelmiş bir ülke olarak görmeyin, bizim tarihimiz 74 yıl önceki Kore Savaşı'na kadar uzanır, biz o zaman Türk askerlerinin, bizlere yardım için geldiği günlerin borcunu ödemek üzere buradayız. Kendinizi bize borçlu hissetmeyin, biz size borcumuzu ödüyoruz' diye bir konuşma yapmıştı. Ben onu hiçbir zaman unutmuyorum" ifadelerini kullandı

"Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin desteği hafızamıza kazılı"

Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park da açılışını yaptıkları merkezin depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamasını temenni etti. Emeği ve desteği olanlara teşekkür eden Jongsul Park, "Coğrafi olarak her ne kadar birbirimizden uzak iki ülke olsak dahi duygusal olarak diğer ülkelerden daha yakın olduğumuza inanıyorum. Özellikle Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin dayanışması ve desteği Kore insanlarının hafızasındadır" diye konuştu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, depremden hemen sonra Kore'deki kurumlardan çok fazla yardım başvurusu talebi aldıklarını ve Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi. Açılışı yapılan merkezin Türk ve Kore halkının kardeşliğinin bir simgesi olduğunun altını çizen Jeong Yeondoo, hizmet merkezinin depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırması temennisinde bulunarak, Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson yaptığı konuşmada: "Dünyanın her köşesinden 45 ulusal dernek, Türk Kızılaya destek için güçlerini birleştirerek, kriz zamanlarında ağımızın sınırları, kültürleri ve dilleri aştığını bir kez daha kanıtladı. Birlikte sadece müdahalede bulunanlar değildik, küresel bir cankurtaran zinciri oluşturduk. Bu çabalar arasında Kore Kızılhaçı'nın dikkate değer katkısını özellikle vurgulamak isterim. Hem kaynaklar hem de personel açısından hızlı ve cömert destekleri, hayatların kurtarılmasında ve acıların hafifletilmesinde çok önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.