Türkiye’nin kesme gül ihtiyacının %30’u Mersin’den karşılanıyor

Müjde DEMİR

Geçmiş dönem TÜİK verilerine göre Mersin’de kesme gül üretiminin 372 dekar alanda 15 milyon 810 bin adet olarak gerçekleştiği bilgisini veren Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serkan Semen, Türkiye’de 101 milyon 204 bin adet olan kesme gül üretiminin yüzde 15,6’sını, kış mevsiminde ise yüzde 30’unu Mersin’den karşıladığını kaydetti. Mersin’deki kesme gül üretiminin istihdama, tarımsal anlamda gelire ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağladığını belirten Semen, “Mersin gül üretimine en uygun bölgelerden biridir.

Güller kışın kapalı seralarda yazın ise yaylalarda üretiliyor. Seralardan günlük kesilen güller, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm çiçekçilere ve toptancılara ulaştırılıyor. Mersin’de yetiştirilen güller, daha önceleri sadece kış aylarına özeldi. Son dönemlerde ise yaylalarda üretimler başlayınca 12 aya yayılmış oldu. Gülün yetişme süresi ortalama 60 ila 65 gün arasındadır. Bir gülün kesimden sonraki tüketim süresi ise 15 ila 20 gündür” dedi.

Bir demet gülün üretim maliyetinin ısıtmalı ve ısıtmasız seralar olmak üzere değişiklik gösterdiğini, gül fiyatlarında kışın yüzde 10’luk fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken Semen, “Üreticiler için 14 Şubat önemli. Özel günlerde gül satışlarında yaklaşık yüzde 150 artış yaşanıyor. Kalitesine göre bir demet gülün ortalama fiyatı 600-800 TL arasında değişiyor” diye konuştu.