Türkiye’nin üreten kadınları buluştu

Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi yolundaki projelerine devam ediyor. Daha önce 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda üretici kadınlara destek sağladı.

Pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımlarını, üreten kadınlar için faydaya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinden satın aldığı el emeği ürünleri, gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmuştu. Üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi yapılan ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar’ temasıyla düzenliyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen buluşmada stant açan 30 kadın kooperatifi ve 25 kadın derneği, bu sayede el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buldu.

Üretici kadınların gücüne güç katan buluşmanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücüsünüz”

Kadın Ritim Grubu performansı gösterisiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Her buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını ancak Üreten Kadınlar Buluşması’nın daha da heyecan verdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 5-6 yıl önce Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 3 tane, Ticaret Bakanlığı’na bağlı 4 tane kadın kooperatifinin bulunduğunu, ancak bu sayısının toplamda 48’e ulaştığını belirtti. Gelinen noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek bu başarıya imza atan tüm kadınları tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa’daki tarihi kültürel zenginliğin birikmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu dile getirdi. “Sizler, bu şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücü, gelecekteki teminatısınız” diyen Başkan Aktaş, “Ortaya koyduğunuz her eser, sevginiz, emeğiniz ve özverinizle üstün bir değer kazanıyor. Bursa’nın artık çok çalışkan gayretli ve üretken sanayici, iş insanı ve kooperatiflerde kadınları var. Bu buluşmanın ikincisini düzenliyoruz. Bu buluşma, sadece bir sergi ve satış organizasyonu değil, aynı zamanda bir aile, bir toplum olarak bir araya gelmenin, dayanışmanın ve birbirimize destek olmanın bir ifadesidir. Kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim, fırsatlara erişim ve dayanışma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoksulluğun azaltılmasında ve kadınların iş gücüne katılımlarının arttırılmasında önemli çözüm araçlarından biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha ne kadar destek verebiliriz, daha ne dokunuşlar yapabiliriz hesabıyla hareket ediyoruz” dedi.

“Dünyaya, Bursa’nın lezzetli ürünlerini ulaştırmalıyız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerini ziyaret ederek onların görüş ve taleplerini dinlediklerini anlatan Başkan Aktaş, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma fırını, derin dondurucu, hamur yoğurma makinesi, hamur açma makinesi, erişte kesme makinesi, soğuk pres makinesi gibi birçok ekipman desteği verildiğini söyledi. Kurutma fırınlarının kullanılması amacıyla eğitimler verildiğini de belirten Başkan Aktaş, “Bugün de kadın kooperatiflerinin bilinirliğini artırmak ve kooperatiflere ilgi duyan kadınları sürece dâhil edebilmek amacıyla ikinci buluşmamızı düzenliyoruz. Bu etkinlik sadece birkaç gün sürecek olsa da, burada başlayan dayanışma ve iş birlikleriyle geleceğe uzanan güçlü bağlar kuracağınızı düşünüyorum. Bizler pandemi sürecinde İstanbul’daki toptancılardan alışverişler yapmadık. Kadın kooperatiflerimiz özel izinlerle ekstradan mesailer yaptı. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin çalışanı var. Her yıl başında onlara erzak dağıtımı yapıyoruz. Yaklaşık 8-10 milyonluk bir bütçe. Bu sene 13 bin personelimizin erzak ihtiyacını kadın kooperatiflerimizden temin edeceğimizi ilan ediyorum. Her başarının bir başlangıç hikayesi vardır. Bizler artık Türkiye’yi de aşıp dünyaya rol model olacak hamleler yapmalıyız. Bütün dünyaya, Bursa’nın lezzetli, bereketli ürünlerini ve el işlerini ulaştırmalıyız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli bir buluşma olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Buradaki faaliyetler örnek alınmalı”

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, ikincisi düzenlenen buluşmanın hayırlı olmasını diledi. Üreten ve burada sergileyen kadınları ve oluşturdukları birlikleri de tebrik eden Şentop, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Doğuştan üretici bir kabiliyete sahip olan kadınların üretimlerinin daha görünür hale getirilmesi gerektiğini anlatan Şentop, kadın üretiminin parasal değere çevrilmesi halinde Türkiye ekonomisine de büyük bir değer katacağını söyledi. Bu bakımdan kooperatiflerin önem arz ettiğini belirten Şentop, “Kadınların emeklerinin desteklenmesi ve sergilenmesi gerekiyor. Bu bakımdan programın önemli olduğunu düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bursa, kadın kooperatiflerinin çalışması bakımından örnek teşkil ediyor. Programda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Başka şehirlere de buradaki faaliyetleri örnek almasını tavsiye ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa’nın tarımsal örgütlenme konusunda da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesindeki 18 tane tarımsal kalkınma kooperatifinin aktif olarak çalıştığını anlatan Acar, özellikle kırsala ve kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek buluşmanın kadın kooperatiflerinin daha güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, 2020 yılında 4 olan kadın kooperatifi sayısının bugün itibariyle 30’a ulaştığını açıkladı. Kooperatiflerin kuruluşundan satışlarının ihracata açılmasına kadar her türlü işlemde kurum olarak destek verdiklerini anlatan Aslanlar, buluşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

“Acil marka oluşturmamız gerekiyor”

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, programı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek emeği geçenleri tebrik etti. Bursa’nın hem sanayisi hem de kadın kooperatifleriyle kendisini Türkiye’ye ispatladığını, artık sıranın uluslararası arenaya geldiğini söyleyen Çevikel, tüm alanlarda kadın istihdamının artması konusunda birçok çalışma yürüttüklerini belirtti. Türk insanının her şeyin en iyisini üretmesine rağmen nereye pazarlayacağını bilmediğini ifade eden Çevikel, “Bizim acil marka oluşturmamız gerekiyor. Dijital dünyaya yeşil dönüşümle beraber uyum sağlamalıyız. Böyle olursa Bursa, dünyada farkını ortaya koyabilir. Bizler her zaman destek vermeye hazırız. E-ticaret şirketi kurma ve dünya markası olacak bir Bursa markası oluşturma yönünde çalışmalıyız. Ben elimden geleni yapmaya hazırım. Çünkü ben Türk kadınına güveniyorum. Kendimize yakışır bir Bursa markasıyla uluslararası arenada başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Kadınların varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, küreselleşen dünya ekonomisinde girişimciliğin büyük önem kazandığına dikkat çekti. Özellikle gençlere ve kadınlara girişimcilik ruhunu aşılamak, girişimci sayısını arttırmak için politikalar geliştirildiğini dile getiren Şen, kadınların iş hayatında da hak ettikleri değeri alabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Kadın dernekleri ve kadın kooperatifleriyle yakın işbirliği halinde olduklarını söyleyen Şen, “Kadın kooperatiflerinin girişimcilik yönlerini geliştirmek, pazarlama kapasitelerini arttırmak, yeni nesil pazarlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla çeşitli programlar düzenleyerek üretici kadınlarımızın yanında oluyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadın girişimcileri destekleyerek toplumsal kalkınmaya da katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Programın etkin, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına kadın kooperatifi üyeleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop’a ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’a hediye takdim edildi. Açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tek tek stantları gezerek, üretici kadınlardan üretimleri hakkında bilgi aldı.

Üç gün boyunca sürecek olan Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nda, iş hayatında başarılı olmuş kadınların yer aldığı söyleşiler, konserler, DJ performansı ve Alişan konseri düzenlenecek.