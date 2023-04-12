UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir: 2022 verimli bir yıl oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ‘’Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucu 2022 verimli bir yıl oldu.’’ dedi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak ihracat hedeflerini aştıklarını vurgulayan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “2022 yılında Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörümüzün ihracatı, yüzde 4,8 artışla 21 milyar 205 milyon dolar olurken, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak ihracatımızı yüzde 13,3 artışla 1 milyar 99 milyon dolara taşıyarak yılbaşında tespit ettiğimiz hedefimizi de aşmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Gündemir: 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdik

İspanya, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi büyük pazarlar olmak üzere 160 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Nüvit Gündemir şunları söyledi: “Başta İspanya, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi büyük pazarlar olmak üzere 160 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte Birliğimizin ihracatında ortalama kilogram değeri ise 20 doları aştı.

Bu dönemde Birliğimizin kadın dış giyim ihracatında kg birim değeri 34,1 dolar, suni sentetik yatak giysilerinde 31,7 dolar ve erkek dış giyim ürünlerinde ise 23,7 dolar düzeylerine yükseldi. Bu başarı sadece 2022 yılı için değil, pandemi sonrası değişen pazarda çeviklik ve ürün yelpazemizin zenginliği sayesinde son 3 yıl boyunca her yıl yüzde 10 ve üstü büyümeleri yakaladık” ifadelerini kullandı.

Pazardaki ürün segmentinde kendimizi doğru konumlandırmalıyız

2023 yılında ise ilk 3 aya bakıldığında Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 4,4 azalışla 5 milyar 204 milyon USD olurken UHKİB de yüzde 4,6 oranında azalışla 273 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Gündemir, “Daralan Avrupa pazarında bir taraftan hacim düşerken diğer taraftan Uzakdoğu ülkelerinin dampingli fiyatlarla pazara hücum etmesi daralan pazarı izah etmemize yeterli değil.

Ülkemizdeki geçtiğimiz dönemlerdeki döviz politikaları sonucu enerji ve işçilik maliyetlerimizi rekabetçiliğin dışına taşıyor. Üretim metotlarımızda daha fazla verimlilik ve otomasyona çalışmamız gerekir. Aynı zamanda pazardaki ürün segmentinde kendimizi doğru konumlandırmamız gerekecektir” dedi.

Avrupa Birliği’nin en büyük ticaret ortakları olduğunu belirten Gündemir, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile kamu ve özel sermayeyi iklim ve çevresel eylemlere yönlendirmek için birtakım aksiyonlar alacağını taahhüt ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mutabakatın bizim için önemli boyutu ise çevresel problemleri Avrupa Birliği'nin tek başına çözemeyeceğinden hareketle, Avrupa Birliği'nin iş birliği içinde olduğu ülkelerden de bu kurallara uymasını bekleyecek olması. Tüm birliklerin katıldığı sürdürebilirlik komitesi ile bu konuda sizlere yardımcı olmak için çalışmalar devam ediyor.”