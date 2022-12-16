Üniversite ile belediye arasında “bitkisel” iş birliği protokolü

Protokol kapsamında Altınova Belediyesi, kendisine ait tarlalarda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilip ekonomiye kazandırılmasını sağlarken, üniversite de konu hakkında Altınovalı çiftçilere, sağlık personeline ve halka, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere fitoterapi, aromaterapi ve kırsal kalkınmayı güçlendirici alanlarda eğitimler verecek.

Protokol uyarınca Altınova Belediyesi mülkiyetinde bulunan tarlalarda belediye ve belediyenin iştiraki tarafından tarımsal üretim yapılacak. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ise bu üretimin ekonomiye kazandırmanın yanında, Altınovalı çiftçilere, sağlıkçılara ve halka konuyla ilgili eğitimler verecek.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, FİTOMER kapsamındaki araştırma ve ürün geliştirmelerin dışında Yalova bölgesinde faaliyet gösteren yaban mersini yetiştirici Yaya Tarım ve aronya yetiştiricisi Mor Aronya firmaları ile yaptığı AR-GE anlaşmaları ile sanayi iş birliğinde de faaliyet gösteriyor. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2014 yılında İSTKA desteği ile kurduğu ilk YÖK onaylı Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİTOMER) ile ülke çapında tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yetkin bir merkeze sahip. Üniversite, FİTOMER aracılığıyla birçok AR-GE ve ÜR-GE faaliyeti sonucunda katma değerli birçok ürünü halka sundu. Yurt içinde ve yurt dışındaki anlaşmalar ile ulusal ve uluslararası faaliyetler yürüten FİTOMER, Altınova Belediyesi ile yapılan bu anlaşma ile kamu-üniversite-sanayi (KÜSİ) mekanizmasını da kurmuş oldu. Üniversitenin hedefleri kapsamında ve İSTKA ile desteği ile fizibilite raporu hazırlayan FİTOMER, yakın zamanda uluslararası alanda akredite bir merkez konumuna gelecek.

YALOVA