Ünlüce: Söz verdiğimiz projelere başlıyoruz

Tülay TAŞKIN

31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 51,03’ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Av. Ayşe Ünlüce, basınla bir araya gelerek ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Çok uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde aktif görevler aldığını, son 8 yıl da büyükşehir belediyesinde hukuk müşaviri ve genel sekreter olarak çalıştığını hatırlatan Ayşe Ünlüce, belediyecilik deneyimleri sayesinde seçim kampanyası süresince ortaya koyduğu projelerin tamamının ayağı yere basan ve gerçekleştirme olanağı olan projeler olduğunu söyledi.

Uçuk ve yapılması olanaksız, gerçekçi olamayan projeleri gündemlerine dahi almadıklarını belirten Ünlüce, seçim süresince dillendirdikleri tüm projeleri hayata geçirmek üzere kolları sıvadıklarını ve Eskişehir için çok çalışacaklarını anlattı. Seçim kampanyası süresince sahalardan oldukça teveccüh gördüğünü söyleyen Ünlüce, “Bundan sonra parti gözetmeksizin, bize oy vermiş vermemiş bakmadan herkesin hizmetindeyiz, emrindeyiz.

Lansmanda açıkladığımız projelerimizin hepsi yapılması mümkün olan, şehrin ihtiyaçlarını karşılayan projeler. Şimdi hepsini tek tek hızlıca hayata geçirmek için çalışmaya başlıyoruz” dedi. Strateji Daire Başkanlığı ile bir planlama yaptıklarını ve projeler için bir takvim netleştireceklerini açıklayan Ünlüce, “77 projenin yaklaşık 10 - 15 tanesi hemen başlanabilecek projeler.

Bazıları birkaç ayda, bazıları 3-5 yılda bitebilecek projeler. Projeleri eş zamanlı olarak başlatacağız. Dengeli büyüme modeliyle ilerleyeceğiz. Projeleri 8 başlık altında modelledik. Kentsel dönüşümle ilgili önemli işler yapacağız. Sultandere mahallesine uygun fiyatlarla bin 500 konut yapacağız, örnek bir proje olacak.

Şehir çevresine kuşak yollar yapacağız. Kuşak yolların etrafında sosyal donatılı evler yaparak şehir merkezine olan yoğunlaşmayı azaltacağız. Esmek kurslarını ilçelerde de yaygınlaştıracağız. Ulaşım ve tramvay ile ilgili, akıllı su sayaçları ve turizm ile ilgili hızlıca hayata geçireceğimiz birçok projemiz var” dedi.

“Az imkanla çok iş yapacağız”

En büyük sorunlardan bir tanesinin finansman olduğunu söyleyen Ünlüce, “Finansman bizim için en büyük problemlerden bir tanesi. Daha önce yaptığımız projelere ilişkin yurt dışı borçlanmalarımızın ödemeleri devam ediyor. Bir taraftan yeni projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan eski dönemin borçlarını da ödemeye devam edeceğiz. Ben bütçeyi, gelir gideri, belediyenin mal varlığını çok iyi biliyorum. Projelerimizin hepsini bu bütçelerle yapılabilecek projeler olarak belirledik” dedi.

Sosyal yardımlara ağırlık verecek

“Belediyelerin asli görevi sosyal yardım yapmak değil. Geldiğimiz noktada belediyeler sosyal yardım belediyeciliğine dönüşmeye başladı” diyen Ayşe Ünlüce sözlerini şöyle sürdürdü: “Görünüyor ki bu yoksulluk giderek artacak. Ciddi bir kemer sıkma süreci yaşanacak. Bundan belediyeler de nasibini alacak. Yoksullukla mücadele bir devlet politikası olmalıdır.

Yine de biz hem Eskişehir hem de ilçelerde sosyal yardımlara da ağırlık vererek, dar gelirli halkımızın nefes almasına yardımcı olmaya çalışacağız. Eskişehir’in en büyük eksikliği kırsalda büyük ve güçlü ilçelerimizin olmamasıdır. Bu dönemde en az iki ilçemizin imarını ve sanayisini planlayarak, sosyal hayatını, tarım ve hayvancılığı destekleyerek büyütmeyi hedefliyoruz.”

“Kent Lokantaları açacağız”

İstanbul’daki kent lokantalarının bir benzerini Eskişehir’de açacaklarını belirten Ünlüce, ‘‘Halk lokantaları açacağız. Burada vatandaşlar uygun fiyatlardan yemek yiyebilecekler. Bunu tabii ki esnafımıza zarar vermeden yapacağız. Halk Ekmek’te uyguladığımız stratejide olduğu gibi bir yüzde belirleyeceğiz ve bu yüzdeye uygun hareket edeceğiz’’ dedi.

Halk Et projesi ile ilgili de çalışmalara başladıklarını aktaran Ünlüce, ‘‘Eskişehir Ticaret Borsası’nın Entegre Et Tesisi ile ilgili bir çalışması var. Onların projesine ortak mı oluruz yoksa kendimiz mi bir proje yaparız, bunun da bir planlamasını yapacağız. Entegre Et Tesisi işi uzun sürerse önce Halk Et marketi açıp, tesisi daha sonra da yapabiliriz diye de bakıyoruz’’ dedi.

“İsteyen herkes görevine devam edecek”

Mazbatayı aldıktan sonra ilk iş olarak belediyedeki daire başkanları ve müdürlerle toplantı yaptıklarını açıklayan Ayşe Ünlüce, “Onlara kimsenin yerini değiştirmeyeceğimi söyledim.

Son yıllarda yapılan atamalarda zaten benim imzam vardı. Sadece onlara çok yüksek tempoda çalışacağımızı ve buna ayak uydurmak istemeyen, heyecan duymayan ve yorulduğunu söyleyerek izin isteyenler olursa, onların görevlerini değiştirebileceğimizi söyledim. Ama tüm arkadaşlarımda aynı heyecanı gördüm. Hep birlikte heyecanla çalışacağız. Çünkü yapacak çok işimiz, pek çok projemiz var” diye konuştu.