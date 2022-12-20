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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 kişinin adresine baskın yaptı.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 226 gram esrar, 26 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin, 60 sentetik ecza, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.