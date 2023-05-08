“Yapısal reformlara odaklanılmalı, AB ile beyaz bir sayfa açılmalı”

Kentler Konuşuyor’ ça­lışmamızın bu hafta­ki ilk durağı Kocaeli ol­du. Kocaeli Sanayi Odası Başka­nı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik ve yapısal reformlara odaklan­maktan, yenilenebilir enerji ya­tırımlarına, döviz kurlarının ya­tay seyretmesinden finansmana erişimdeki sıkıntılara, AB ile be­yaz bir sayfa açılması gerekliliği­ne kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.

Kocaeli’nin, Türkiye’nin kat­ma değeri yüksek önemli bir üre­tim merkezi olduğunu anlatan Ayhan Zeytinoğlu; konumu ba­kımından Avrasya üzerinde bili­nen tüm ticaret yollarının güzer­gâhında yer alan Kocaeli’nin, lo­jistik bakımdan ciddi bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası’na kayıtlı 3 bin 585 firmanın yaklaşık yüz­de 10’unun yabancı sermayeli ol­duğunu belirten Ayhan Zeytinoğ­lu, Türkiye’de bu oranda yabancı sermayeye sahip başka bir üretim merkezi olmadığını düşündüğünü kaydetti. Türkiye’nin ilk 500 bü­yük firması arasında da 84 Koca­eli firmasının yer almasının ilin büyük bir üretim üssü olduğu­nun göstergesi olduğunu kayde­den Ayhan Zeytinoğlu, “35 lima­nı, 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölgesi bulunan Kocae­li, sanayinin ihtiyaç duyduğu ka­lifiye insan kaynağını sağlayacak alt yapıya sahip olmasıyla da far­kını ortaya koyuyor. Bunun ya­nında TÜBİTAK MAM’ı, Ulusal Test Merkezi-TSE’si, Bilişim Va­disi, teknoparkları, Ar-Ge mer­kezleri, tasarım merkezleri ve üniversiteleri ile de bilgiye erişim noktasında ciddi avantajlar sağlı­yor” dedi.

Yüzölçümü bakımından küçük ancak katma değeri büyük olan Kocaeli’nin, üretim kapasitesinin çeşitliliği ve güçlü sanayi kuru­luşları ile ülke ekonomisine cid­di katkı sunduğunu söyleyen Ay­han Zeytinoğlu, şu istatistiksel verileri paylaştı: “Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi kenti Kocaeli; Türkiye araç üretimi­nin yüzde 40,7’sini, kimya sana­yinin yüzde 27’sini, metal sana­yinin ise yüzde 19’unu karşılıyor. Ayrıca, ilimiz 2022 yılında Tür­kiye dış ticaretine yüzde 17,6 kat­kı verdi. 2023 yılının ilk çeyre­ğinde ise ihracatın yüzde 15,4’ü, ithalatın ise yüzde 19,4’ü Koca­eli’den gerçekleşti. Yılın ilk çey­reğinde Kocaeli’nin Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 17,8 ol­du.” Kocaeli Sanayi Odası ola­rak sanayinin nabzını tuttukla­rını söyleyen Ayhan Zeytinoğ­lu, Kocaeli’nin sahip olduğu tüm sözkonusu avantajları artırma­ya, küresel ölçekte yaşanan deği­şimleri sanayiye entegre etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yaklaşan seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen Kocae­li Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önceliğin ekonomik büyüme, üretimin ve istihdamın artması, Türkiye’nin diğer dün­ya ülkeleri ile rekabet gücünün artırması olduğunu belirtti. Tür­kiye’nin, ihracat ile büyüyen bir ülke olduğunu söyleyen Zeyti­noğlu, “Biz sanayiciler, ihracatı­mızın artması adına büyük gay­ret gösteriyoruz” dedi.

Seçimlerden sonra da öncelik­le ekonomiye ve yapısal reform­lara odaklanılması gerektiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu; “Ya­tırım ortamının iyileştirilerek, yabancı sermayenin de katkısıy­la üretimden ihracata, sanayiden istihdama her alanda daha güçlü bir ekonomi için seferber olma­lıyız. Avrupa Birliği ile beyaz bir sayfa açılıp, yabancı sermaye ya­tırımlarının ülkemize çekilmesi cazip kılınmalıdır. Doğrudan ya­bancı sermaye yatırımlarının ül­kemize gelmesi demek, öncelikle istihdamın artması demektir. Her fırsatta dile getirdiğimiz çalışan sayısının kalıcı olarak artırılma­sı yabancı sermaye yatırımları ile mümkün olacaktır” dedi.

Üretim üssü Kocaeli’de yeni sanayi parsellerine ihtiyaç var

Kocaeli özelinde bakıldığında bir üretim üssü olan Kocaeli’nin dar bir alanda üretim faaliyetin­de bulunduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli yüzölçümü 339 bin 700 hektar iken ilimizde­ki sanayi alanları toplamı 6 bin 487 hektardır. İlimiz yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı olarak değerlendirilmekte­dir. Sanayi alanının büyüklüğü açı­sından ilk 15 il arasında 13. sırada­yız. Sanayi alan oranı açısından ilk 15 il arasında ise Düzce’den sonra 2. sırada yer alıyoruz” açıklamala­rında bulundu.

Türkiye’nin Organize Sana­yi Bölgesi alanlarının toplamının 109 bin 140 hektar olduğunu ve sözkonusu alanlar içerisinde Ko­caeli’nin Ankara, Tekirdağ, Bur­sa, Konya, Gaziantep ve İzmir’den sonra 7’nci sırada olduğunu söy­leyen Ayhan Zeytinoğlu; Türki­ye imalat sanayine yüzde 13 kat­kı sağlayan Kocaeli’nin diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üre­tim yapmaya çalıştığını, bu sebep­le Kocaeli’de yeni sanayi parselle­rine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu konuda destek beklediklerini an­latan Zeytinoğlu, “Kocaeli’de sa­nayi alanlarının artması demek is­tihdamın artması demektir” dedi.

TOGG motivasyon kaynağı

Kocaeli genelinde otomotiv/ otomotiv tedarik, kimya, me­tal, makine ve plastik sanayinin öncü sektörler olduğunu söyle­yen Ayhan Zeytinoğlu, Kocae­li’nin üretim potansiyelinin yine bu sektörler bazında artmasını beklediklerini kaydetti. Kocaeli başta olmak üzere çevre iller Sa­karya ve Bursa’da da otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinin ko­nuşlanmasının, bu havzayı oto­motiv endüstrisinin hakim ol­duğu bir alan haline getirdiği­ni belirten Ayhan Zeytinoğlu; TOGG’un Ar-Ge merkezinin Ko­caeli’deki Bilişim Vadisi’nde ol­masının da ildeki otomotiv ve otomotiv tedarik sanayi firma­ları için bir motivasyon kayna­ğı olduğunun altını çizdi. Ayhan Zeytinoğlu önümüzdeki süreçte yerli otomobilin üretimine Ko­caeli’nin daha çok katkı vereceği­ne inandıklarını da kaydetti.

Ayhan Zeytinoğlu, iş dünya­sının finansmana erişim konu­sunda da sıkıntılarının devam et­tiğini söyleyerek şunları ekledi: “Teşvik kapsamında yatırımı ol­mayan ve ihracat yapamayan fir­maların krediye ulaşmasındaki sıkıntılar, sanayicileri zorluyor. Bazı bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinin şartlarının kullanıcı aleyhine değiştirme­ye başladığı yönünde üyeleri­mizden gelen şikâyetler artmaya başladı. Bankalar kredi vermek­ten imtina ediyor. Prosedürleri­nin zorlaştırıldığı kredilerdeki faiz oranları da yüzde 35’leri bu­luyor. KGF kredilerinde ise ban­ka limitleri yetersiz kalıyor. Fi­nansmana erişemeyen firma­larımız öz kaynak yetersizliği nedeni ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütemiyor.”

"Döviz kuru ihracatı destekler seviyeden uzak"

Rekabetçi kurun önemini her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Ayhan Zeytinoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Döviz kurlarının da yatay seyretmesi yani ihracatı destekler seviyeden uzaklaşması nedeniyle ihracatın azalması ve ithalatın artmasından endişe duyuyoruz. Diğer taraftan döviz kurunda son dönemde önemli bir değişiklik yaşıyoruz. Bankalarda döviz alım satımlarındaki fark yükseliyor. İkinci fiyatların oluşmasının, ekonomimiz için olumlu bir görüntü olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu durum, ithal hammadde ile üretim yapan sanayici üzerinde ilave yüzde 4-5 finansman maliyeti getiriyor. Bu sürdürülebilir değil, bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz.