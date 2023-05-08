“Yapısal reformlara odaklanılmalı, AB ile beyaz bir sayfa açılmalı”
Yaklaşan seçimlerin akabinde ekonomik ve yapısal reformlara hızla odaklanılması gerektiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, üretimden ihracata, sanayiden istihdama her alanda daha güçlü bir ekonomi için seferber olunması gerektiğini vurguladı.
Kentler Konuşuyor’ çalışmamızın bu haftaki ilk durağı Kocaeli oldu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonomik ve yapısal reformlara odaklanmaktan, yenilenebilir enerji yatırımlarına, döviz kurlarının yatay seyretmesinden finansmana erişimdeki sıkıntılara, AB ile beyaz bir sayfa açılması gerekliliğine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu.
Kocaeli’nin, Türkiye’nin katma değeri yüksek önemli bir üretim merkezi olduğunu anlatan Ayhan Zeytinoğlu; konumu bakımından Avrasya üzerinde bilinen tüm ticaret yollarının güzergâhında yer alan Kocaeli’nin, lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahip olduğunu belirtti.
Kocaeli Sanayi Odası’na kayıtlı 3 bin 585 firmanın yaklaşık yüzde 10’unun yabancı sermayeli olduğunu belirten Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’de bu oranda yabancı sermayeye sahip başka bir üretim merkezi olmadığını düşündüğünü kaydetti. Türkiye’nin ilk 500 büyük firması arasında da 84 Kocaeli firmasının yer almasının ilin büyük bir üretim üssü olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Ayhan Zeytinoğlu, “35 limanı, 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölgesi bulunan Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak alt yapıya sahip olmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Bunun yanında TÜBİTAK MAM’ı, Ulusal Test Merkezi-TSE’si, Bilişim Vadisi, teknoparkları, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve üniversiteleri ile de bilgiye erişim noktasında ciddi avantajlar sağlıyor” dedi.
Yüzölçümü bakımından küçük ancak katma değeri büyük olan Kocaeli’nin, üretim kapasitesinin çeşitliliği ve güçlü sanayi kuruluşları ile ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, şu istatistiksel verileri paylaştı: “Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi kenti Kocaeli; Türkiye araç üretiminin yüzde 40,7’sini, kimya sanayinin yüzde 27’sini, metal sanayinin ise yüzde 19’unu karşılıyor. Ayrıca, ilimiz 2022 yılında Türkiye dış ticaretine yüzde 17,6 katkı verdi. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 15,4’ü, ithalatın ise yüzde 19,4’ü Kocaeli’den gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli’nin Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 17,8 oldu.” Kocaeli Sanayi Odası olarak sanayinin nabzını tuttuklarını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin sahip olduğu tüm sözkonusu avantajları artırmaya, küresel ölçekte yaşanan değişimleri sanayiye entegre etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Yaklaşan seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önceliğin ekonomik büyüme, üretimin ve istihdamın artması, Türkiye’nin diğer dünya ülkeleri ile rekabet gücünün artırması olduğunu belirtti. Türkiye’nin, ihracat ile büyüyen bir ülke olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Biz sanayiciler, ihracatımızın artması adına büyük gayret gösteriyoruz” dedi.
Seçimlerden sonra da öncelikle ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu; “Yatırım ortamının iyileştirilerek, yabancı sermayenin de katkısıyla üretimden ihracata, sanayiden istihdama her alanda daha güçlü bir ekonomi için seferber olmalıyız. Avrupa Birliği ile beyaz bir sayfa açılıp, yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize çekilmesi cazip kılınmalıdır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkemize gelmesi demek, öncelikle istihdamın artması demektir. Her fırsatta dile getirdiğimiz çalışan sayısının kalıcı olarak artırılması yabancı sermaye yatırımları ile mümkün olacaktır” dedi.
Üretim üssü Kocaeli’de yeni sanayi parsellerine ihtiyaç var
Kocaeli özelinde bakıldığında bir üretim üssü olan Kocaeli’nin dar bir alanda üretim faaliyetinde bulunduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli yüzölçümü 339 bin 700 hektar iken ilimizdeki sanayi alanları toplamı 6 bin 487 hektardır. İlimiz yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı olarak değerlendirilmektedir. Sanayi alanının büyüklüğü açısından ilk 15 il arasında 13. sıradayız. Sanayi alan oranı açısından ilk 15 il arasında ise Düzce’den sonra 2. sırada yer alıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgesi alanlarının toplamının 109 bin 140 hektar olduğunu ve sözkonusu alanlar içerisinde Kocaeli’nin Ankara, Tekirdağ, Bursa, Konya, Gaziantep ve İzmir’den sonra 7’nci sırada olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu; Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan Kocaeli’nin diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalıştığını, bu sebeple Kocaeli’de yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu konuda destek beklediklerini anlatan Zeytinoğlu, “Kocaeli’de sanayi alanlarının artması demek istihdamın artması demektir” dedi.
TOGG motivasyon kaynağı
Kocaeli genelinde otomotiv/ otomotiv tedarik, kimya, metal, makine ve plastik sanayinin öncü sektörler olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin üretim potansiyelinin yine bu sektörler bazında artmasını beklediklerini kaydetti. Kocaeli başta olmak üzere çevre iller Sakarya ve Bursa’da da otomotiv ve otomotiv tedarik sanayinin konuşlanmasının, bu havzayı otomotiv endüstrisinin hakim olduğu bir alan haline getirdiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu; TOGG’un Ar-Ge merkezinin Kocaeli’deki Bilişim Vadisi’nde olmasının da ildeki otomotiv ve otomotiv tedarik sanayi firmaları için bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi. Ayhan Zeytinoğlu önümüzdeki süreçte yerli otomobilin üretimine Kocaeli’nin daha çok katkı vereceğine inandıklarını da kaydetti.
Ayhan Zeytinoğlu, iş dünyasının finansmana erişim konusunda da sıkıntılarının devam ettiğini söyleyerek şunları ekledi: “Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmaların krediye ulaşmasındaki sıkıntılar, sanayicileri zorluyor. Bazı bankaların kullandırdığı yatırım kredilerinin şartlarının kullanıcı aleyhine değiştirmeye başladığı yönünde üyelerimizden gelen şikâyetler artmaya başladı. Bankalar kredi vermekten imtina ediyor. Prosedürlerinin zorlaştırıldığı kredilerdeki faiz oranları da yüzde 35’leri buluyor. KGF kredilerinde ise banka limitleri yetersiz kalıyor. Finansmana erişemeyen firmalarımız öz kaynak yetersizliği nedeni ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütemiyor.”
"Döviz kuru ihracatı destekler seviyeden uzak"
Rekabetçi kurun önemini her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Ayhan Zeytinoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Döviz kurlarının da yatay seyretmesi yani ihracatı destekler seviyeden uzaklaşması nedeniyle ihracatın azalması ve ithalatın artmasından endişe duyuyoruz. Diğer taraftan döviz kurunda son dönemde önemli bir değişiklik yaşıyoruz. Bankalarda döviz alım satımlarındaki fark yükseliyor. İkinci fiyatların oluşmasının, ekonomimiz için olumlu bir görüntü olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu durum, ithal hammadde ile üretim yapan sanayici üzerinde ilave yüzde 4-5 finansman maliyeti getiriyor. Bu sürdürülebilir değil, bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz.