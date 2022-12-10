Yaratıcı Şehirler, güçlendirilmiş marka imajı kazanıyor

Program, yedi yaratıcı alanı kapsıyor. Bu alanlar; el sanatları ve halk sanatları, tasarım, sinema, gastronomi, edebiyat, medya ve müzik. Yaratıcı şehirler, kendilerini daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için deneyimler geliştirmeye ve paylaşmaya, kamu ve özel sektör ile sivil toplum arasında ortaklıklar kurmaya ve diğer eylemlerin yanı sıra profesyonel ve sanatsal değişim programlarını ve ağlarını teşvik etmeye kararlıdır. Yaratıcı Gastronomi Şehri olarak belirlenmek için, şehrin UNESCO tarafından desteklenen yıllık bir seçime katılması ve belirlenen kriterleri karşılayan bir teklif sunması ve eylem planı hazırlanması gerekir. Şu anda, gastronomi alanında 36 şehir olmak üzere 246 şehir Yaratıcı Şehir olarak belirlendi. Temaya göre şehirlerin dağılımı ise; edebiyat yüzde 11, sinema/film yüzde 5, müzik yüzde 9, zanaat ve halk sanatları yüzde 12, tasarım yüzde 16, medya sanatları yüzde 8, gastronomi yüzde 8.

Gastronomi şehirlerinin oluşumu

Modern yaşamın öncelikleri, insanlar arasındaki bağlarla birlikte yeme-içme ile olan bağlarını da zayıflattı. Bu davranışlar, geleceği bağlantısız kırılgan toplumlar yarattı. Bu anlamda insanları, yerleri ve zamanı birbirine bağlamanın bir yolu olarak gıda, müreffeh ve mutlu bir gelecek inşa etmede kilit bir role sahip. Birçok ülkenin ve şehrin ekonomi hedeflerine ulaşmasında yöresel kaynakların kullanımında gastronomi çok önemli bir role sahip. Şehirde gelir getiren kaynakların farklı karışımı ve kullanımı, hizmet politikaları ve bilgi, daha yüksek bir sosyal uyumun ve ekonomik artışın anahtarını verir. Bu çerçevede gastronomi ve gastronomi turizmi lokomotif olabilir. Diğer sektörleri ve kaynakları seferber etme potansiyeline sahip, şehirlerin geneline katkıda bulunmak için deneyim ve çekicilik ekstra gelirdir. Başarılı gastronomi şehirlerinin başarı faktörleri;

Yenilikçi ve yaratıcı gastronomiye tüm paydaşların katılımı ve bağlılığı,

Hem becerikli hem de vizyon sahibi azimli şeflerin varlığı,

İşbirlikçi ve katılımcı bir tanıtım ağının kurulması,

Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için kentçi iletişim ağının kurulması,

Proje geliştirme konusunda etkin bir yönetimdir.

Gastronomi şehirleri, ekonomide önemli bir paya sahip

Gastronomi şehirleri, günün sonunda ticari faaliyetler arasında bir sektör olarak önemli ekonomik payı oluşturur. Şehirlerde tarihi ve kültürel farklılıklar ile birlikte özel mutfak deneyimleri zamanla artıyor. Gastronomi, özellikle gurme turizmi, yerel kalkınma üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaya başlamıştır. Kamu politikalarının, gastronomiyi başarılı bir turizm ekonomisinin anahtarı olarak vurgulayarak geliştirmesi bile yerel kalkınmada büyük rol oynar. Bununla birlikte, şimdiye kadar yapılan organizasyonlar ve festivallerde görülüyor ki gastronomi turizminin altında yatan mekanizmalar, özellikle pazarlama ve kalite algısını, ekonomik kalkınma üzerinde tam olarak keşfetmeye başlamıştır.

Gastronomi turizmine katkıda bulunanlar, ürünlerin, yerlerin ve turistik deneyimin kalitesine dayalı bölgesel kalkınma için orijinal bir kavramsal çerçeve oluşturmak için teorik ve ampirik çalışmalar ile gastronominin yapısının kimlik, çeşitlilik, yenilikçilik ve yaratıcılıkla bağlantı yollarını da açmış olurlar. Disiplinler arası bir yaklaşımla, bu kitap turizmi ve konaklama, bölgesel çalışmalar ve beşeri coğrafya araştırmacılarının yanı sıra kırsal ve yerel kalkınma alanlarında turizm geliştirme profesyonelleri ve politika yapıcıların ilgisini çekecektir.