Yeni vergi paketiyle birlikte rekabet gücümüzü kaybetmekten korkuyoruz
Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, iş dünyasında yaşanan sorunları DÜNYA’ya değerlendirdi. Enflasyonun yüksek seyretmesinin, sermaye ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Güler, işletmelerin gündemde olan yeni vergi paketi sebebiyle rekabet gücünü kaybetmekten endişe ettiklerini belirtti.
Tuğba BİRGÜL
Türkiye’de 2023 genel seçimlerinin ardından ekonomi politikalarında büyük bir değişime gidildiğini belirten Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler “Yeni ekonomi yönetimi tarafından sıkı para politikası tercih edildi ve bu politikanın gerekliliği olan adımlar sürdürülüyor. Sıkı para politikası yüksek faizi de beraberinde getiriyor” dedi.
Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi sebebiyle işletmelerin sermaye ihtiyaçlarının arttığına işaret eden Güler, “Hal böyleyken tüccarımız, sanayicimiz ve esnafımız sermaye ve finansman ihtiyacını yüksek faizle karşılamak zorunda kalıyor. Öte yandan gündemde olan yeni vergiler, teşvik ve bazı vergi istisnalarının rafa kaldırılması sebebiyle de firmalarımız rekabet gücünü kaybetmekten endişe ediyor” diye konuştu.
2023 yılı yaralarımızı sardığımız bir yıl oldu
Türkiye'de 2024 yılı sonu itibariyle enflasyonun yüzde 46, 2025 yılı için de yüzde 28 civarında olacağının tahmin edildiğini hatırlatan Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi çevrelerinde bu yıl sonu itibariyle ya da en geç gelecek yıl itibariyle faiz indirimi olacağına dair belirgin bir görüş hakim. Faizlerin düşmesiyle birlikte tüccar ve sanayicinin finansmana daha uygun koşullarda ulaşabileceğini umut ediyoruz.
Ancak bu döneme kadar geçecek zaman içinde işletmelerin ayakta kalabilmesi için de yeni formüller üretilmesi, yatırımların ve istihdamın devamlılığı için işletmelerin finansmanına öncelik verilmesi gerekiyor. Ekonominin rayına girmesi sadece ekonomik kararlarla ilgili değil. Kural bazlı yönetim başta olmak üzere geniş bir çerçevede yürütülecek yapısal reformların olmazsa olmaz olduğunun da farkındayız. Ülkemizin geçmişte bu reformları nasıl gerçekleştirdiyse bugün de gerçekleştireceğine inanıyoruz.”
2023’ün depremin yaralarını sarmak için tüm ülke olarak bir araya gelinen bir yıl olduğunu söyleyen Güler, “Eskişehir Ticaret Odası olarak biz de deprem felaketi sebebiyle yeni hizmet binası projemizin tamamlanması sürecini bu yıla ertelemek durumunda kaldık. Ancak aradaki zamanı hızla telafi ederek yeni hizmet binamızı 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
İç piyasadaki talep daralmasının süreceğini öngörüyoruz
2024 yılının yarısının tamamladığını belirten ETO Başkanı Güler, “Yılın geri kalanında da sıkı para politikasının devam edeceği ve enflasyonun baz etkisiyle birlikte azalacağını ancak yeteri kadar düşmeyeceği, iç piyasadaki talep daralmasının süreceği kanaatindeyim. Sanayi yönünde ise firmalarımızın dünya ile rekabet etmekte zorlandığını, ihracatın artmasına rağmen maliyet artışı sebebiyle kâr oranlarının düştüğünü söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.
Sanayicilerin bugüne dek hiç olmadığı kadar insan kaynağına ulaşmakta zorluk yaşadığını vurgulayan Güler, “Eskişehir’deki sanayi tesislerinin çoğunda mavi yaka olarak üretimde çalışacak personel bulunamıyor. Ara eleman ihtiyacının karşılanması için kamudan özellikle hem meslek liseleri hem de İŞKUR aracılığıyla daha etkili ve yaygın meslek edindirme çalışmaları yapmasını bekliyoruz” diyerek iş dünyasının beklentilerinden bahsetti.
Amacımız fuar merkezine 1 milyon ziyaretçi getirebilmek
Eskişehir ekonomisinin ağırlık merkezinin hizmet sektörü olduğuna dikkat çeken Güler, “ETO olarak Eskişehir’in hizmet sektörünün gelişmesi, turizmin kongre ve fuarcılıkla desteklenerek daha verimli hale getirilmesi amacıyla Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni hizmete sunduk.
Bu amaçla hizmete sunduğumuz ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz fuarlar, iş toplantıları, kongreler, kültür sanat etkinlikleriyle 1,6 milyon ziyaretçiyi ağırladık” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Eskişehir ekonomisine 4 milyar TL civarında katma değer sağladık.
Fuar ve kongre dönemlerinde hizmet sektörümüzün işlerinin canlanmasından, fuarlarda stant açan üyelerimizin ticaret hacminin artmasından son derece memnunuz. ETO olarak yeni stratejik hedefimiz ise Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne (EFKM) 2030 yılına kadar yılda 1 milyon ziyaretçi getirebilmek. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’mizin şehrimiz ekonomisine katkısı çok daha artmış olacak.”
“Fuar dönemlerinde şehirde yaşanılan ticari hareketlilikten, otel doluluk oranlarının zirveye çıkmasından, restoran ve reklamcılık alanında faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere tüm hizmet sektörümüzün işlerinin artmasından son derece memnunuz” diyen Metin Güler, Eskişehir’in fuarcılıkla yeni tanışıyor olmasına rağmen sektörde çok iddialı bir şehir haline geldiğini belirtti.
Güler, “Bu yıl Eskişehir’de ETO Tüyap Fuar Merkezimiz Kitap Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Ayrıca Tarım Fuarı ve Endüstri Fuarı düzenlenecek. Bununla beraber Endüstri Fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz B2B İkili İş Görüşmeleri’yle de küçük ölçekli işletmelerimizin endüstri devi firmalarla işbirliği yapmasına zemin hazırlayacağız. Odamızın yeni stratejik hedefi ise EFKM’ye yılda bir milyon ziyaretçi getirebilmek ve şehrin ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmek” dedi.
Diğer bir yandan da günümüz ticaretinde kaçınılmaz bir hale gelen e-ticareti ve e-ihracatı geliştirmek için de çok mesai harcadıklarını açıklayan Güler, “Bu amaçla organ üyelerimizin katılımıyla kurduğumuz E-Ticaret Çalışma Grubu ve projemiz Eskişehir E-Ticaret Merkezi’miz aracılığıyla e-ticaret yapmak isteyen veya mevcut ticaretini daha da geliştirmek isteyen KOBİ’lerimize teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Amacımız Eskişehir’i e-ticaret noktasında da ülkemizde üst sıralara taşımak” açıklamasında bulundu.
METSEM kilit rol üstlendi
Madencilik alanında sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ETO-METSEM) 2016 yılında hizmete aldıklarını açıklayan Güler, Türkiye’nin madencilikteki en büyük kuruluşlarının partneri olarak madencilik sektörüne değer katmaya devam ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ve dünyada sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli şartlarından birisi nitelikli iş gücünün iş dünyası ile buluşturulmasıdır. Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi, Eskişehir’in madencilik sektöründeki kabiliyetini geliştirmeyi, Türkiye’nin madencilik ihracatını artırmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda ETO-METSEM, Türkiye’de madencilik sektörüne yön verecek ve sektörde belgelendirmede yetkili ilk kuruluş olmuştur. Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviyesine ulaşabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeterlilikleri yerine getirebilmesi için de ETO-METSEM kilit rol üstlenmiştir.”
Girişimciliğin ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çok önemli bir rolü olduğuna inandıklarını ve bu düşünceden hareketle TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünü sürdürdüklerinin altını çizen Güler, 2023 yılında TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlemiş olduğu faaliyetlere destek olduklarını, Eskişehir’deki kadın girişimciliği ve istihdamının gelişmesine katkı sağladıklarını açıkladı.
ETO Akademi ile 18 eğitim ve 16 seminer düzenlendi
olarak kurumsal ve mesleki gelişime çok önem verdiklerini dile getiren Güler, “2024’de ETO Akademi tarafından 18 eğitim ve 16 seminer düzenlendi. ETO Akademimiz düzenlediği kurumsal ve mesleki eğitimlerle, kişisel gelişim seminerleriyle üyelerimize ve üye işyerlerinde çalışanlara yeni ufuklar açmaya devam edecek” dedi.
Üyelerin çalışma hayatlarını kolaylaştırmak ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak için bir dizi çalışmalar yaptıklarını anlatan Metin Güler, şu bilgileri aktardı: “Yurt içi fuar ziyaretleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Bursa’da düzenlenen 19 fuar ile üyelerimizi buluşturduk.
Gerçekleştirilen organizasyonlarla 300’den fazla üyemiz fuarları ziyaret etti. Ayrıca üyelerimiz hukuki anlaşmazlıkları için Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi’mizden de faydalandı. 2023 yılında da üyelerimize Avrupa’nın kapılarını araladık. Macaristan, İtalya ve Fransa Büyükelçilikleriyle yapmış olduğumuz vize kolaylığı anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteren Vize Ofisi birimimiz tüccarımıza, sanayicilerimize ve üye işletmelerimizde çalışanlara iş seyahatleri için uzun süreli vize sağladı.”