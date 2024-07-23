Yeni vergi paketiyle birlikte rekabet gücümüzü kaybetmekten korkuyoruz

Tuğba BİRGÜL

Türkiye’de 2023 genel se­çimlerinin ardından eko­nomi politikalarında bü­yük bir değişime gidildiğini be­lirten Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler “Yeni ekonomi yöne­timi tarafından sıkı para politikası tercih edildi ve bu politikanın ge­rekliliği olan adımlar sürdürülü­yor. Sıkı para politikası yüksek fa­izi de beraberinde getiriyor” dedi.

Enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi sebebiyle işletme­lerin sermaye ihtiyaçlarının arttı­ğına işaret eden Güler, “Hal böy­leyken tüccarımız, sanayicimiz ve esnafımız sermaye ve finansman ihtiyacını yüksek faizle karşılamak zorunda kalıyor. Öte yandan gün­demde olan yeni vergiler, teşvik ve bazı vergi istisnalarının rafa kal­dırılması sebebiyle de firmaları­mız rekabet gücünü kaybetmekten endişe ediyor” diye konuştu.

2023 yılı yaralarımızı sardığımız bir yıl oldu

Türkiye'de 2024 yılı sonu itiba­riyle enflasyonun yüzde 46, 2025 yılı için de yüzde 28 civarında ola­cağının tahmin edildiğini hatırla­tan Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi çevrelerinde bu yıl sonu itibariyle ya da en geç gelecek yıl itibariyle faiz indirimi olacağına dair belirgin bir görüş hakim. Fa­izlerin düşmesiyle birlikte tüccar ve sanayicinin finansmana daha uygun koşullarda ulaşabileceğini umut ediyoruz.

Ancak bu döneme kadar geçecek zaman içinde işlet­melerin ayakta kalabilmesi için de yeni formüller üretilmesi, ya­tırımların ve istihdamın devam­lılığı için işletmelerin finansma­nına öncelik verilmesi gerekiyor. Ekonominin rayına girmesi sade­ce ekonomik kararlarla ilgili değil. Kural bazlı yönetim başta olmak üzere geniş bir çerçevede yürütü­lecek yapısal reformların olmazsa olmaz olduğunun da farkındayız. Ülkemizin geçmişte bu reformla­rı nasıl gerçekleştirdiyse bugün de gerçekleştireceğine inanıyoruz.”

2023’ün depremin yaralarını sarmak için tüm ülke olarak bir araya gelinen bir yıl olduğunu söyleyen Güler, “Eskişehir Tica­ret Odası olarak biz de deprem fe­laketi sebebiyle yeni hizmet bi­nası projemizin tamamlanması sürecini bu yıla ertelemek duru­munda kaldık. Ancak aradaki za­manı hızla telafi ederek yeni hiz­met binamızı 2025 yılında ta­mamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İç piyasadaki talep daralmasının süreceğini öngörüyoruz

2024 yılının yarısının tamamla­dığını belirten ETO Başkanı Gü­ler, “Yılın geri kalanında da sıkı pa­ra politikasının devam edeceği ve enflasyonun baz etkisiyle birlikte azalacağını ancak yeteri kadar düş­meyeceği, iç piyasadaki talep da­ralmasının süreceği kanaatinde­yim. Sanayi yönünde ise firmala­rımızın dünya ile rekabet etmekte zorlandığını, ihracatın artmasına rağmen maliyet artışı sebebiyle kâr oranlarının düştüğünü söyleyebi­liriz” şeklinde konuştu.

Sanayicilerin bugüne dek hiç olmadığı kadar insan kaynağına ulaşmakta zorluk yaşadığını vur­gulayan Güler, “Eskişehir’deki sanayi tesislerinin çoğunda ma­vi yaka olarak üretimde çalışa­cak personel bulunamıyor. Ara eleman ihtiyacının karşılanması için kamudan özellikle hem mes­lek liseleri hem de İŞKUR aracılı­ğıyla daha etkili ve yaygın meslek edindirme çalışmaları yapması­nı bekliyoruz” diyerek iş dünya­sının beklentilerinden bahsetti.

Amacımız fuar merkezine 1 milyon ziyaretçi getirebilmek

Eskişehir ekonomisinin ağır­lık merkezinin hizmet sektörü ol­duğuna dikkat çeken Güler, “ETO olarak Eskişehir’in hizmet sektö­rünün gelişmesi, turizmin kongre ve fuarcılıkla desteklenerek daha verimli hale getirilmesi amacıyla Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni hizmete sunduk.

Bu amaçla hizme­te sunduğumuz ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Mer­kezi’mizde gerçekleştirdiğimiz fu­arlar, iş toplantıları, kongreler, kül­tür sanat etkinlikleriyle 1,6 milyon ziyaretçiyi ağırladık” diyerek söz­lerine şu şekilde devam etti: “Ger­çekleştirdiğimiz etkinliklerle Eski­şehir ekonomisine 4 milyar TL ci­varında katma değer sağladık.

Fuar ve kongre dönemlerinde hizmet sektörümüzün işlerinin canlanma­sından, fuarlarda stant açan üyele­rimizin ticaret hacminin artmasın­dan son derece memnunuz. ETO olarak yeni stratejik hedefimiz ise Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne (EFKM) 2030 yılına kadar yılda 1 milyon ziyaretçi getirebilmek. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Eski­şehir Fuar Kongre Merkezi’mizin şehrimiz ekonomisine katkısı çok daha artmış olacak.”

“Fuar dönemlerinde şehirde ya­şanılan ticari hareketlilikten, otel doluluk oranlarının zirveye çık­masından, restoran ve reklamcı­lık alanında faaliyet gösteren iş­letmeler başta olmak üzere tüm hizmet sektörümüzün işlerinin artmasından son derece mem­nunuz” diyen Metin Güler, Eski­şehir’in fuarcılıkla yeni tanışıyor olmasına rağmen sektörde çok id­dialı bir şehir haline geldiğini be­lirtti.

Güler, “Bu yıl Eskişehir’de ETO Tüyap Fuar Merkezimiz Ki­tap Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Ay­rıca Tarım Fuarı ve Endüstri Fu­arı düzenlenecek. Bununla bera­ber Endüstri Fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceğimiz B2B İkili İş Gö­rüşmeleri’yle de küçük ölçekli iş­letmelerimizin endüstri devi fir­malarla işbirliği yapmasına ze­min hazırlayacağız. Odamızın yeni stratejik hedefi ise EFKM’ye yılda bir milyon ziyaretçi getirebilmek ve şehrin ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmek” dedi.

Diğer bir yandan da günümüz ticaretinde kaçınılmaz bir hale gelen e-ticareti ve e-ihracatı ge­liştirmek için de çok mesai har­cadıklarını açıklayan Güler, “Bu amaçla organ üyelerimizin katılı­mıyla kurduğumuz E-Ticaret Ça­lışma Grubu ve projemiz Eskişe­hir E-Ticaret Merkezi’miz aracı­lığıyla e-ticaret yapmak isteyen veya mevcut ticaretini daha da geliştirmek isteyen KOBİ’lerimi­ze teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Amacımız Es­kişehir’i e-ticaret noktasında da ülkemizde üst sıralara taşımak” açıklamasında bulundu.

METSEM kilit rol üstlendi

Madencilik alanında sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Eskişehir Ticaret Oda­sı Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ETO-METSEM) 2016 yılında hizmete aldıklarını açıklayan Güler, Türkiye’nin ma­dencilikteki en büyük kuruluşla­rının partneri olarak madencilik sektörüne değer katmaya devam ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ve dün­yada sürdürülebilir ekonomik kal­kınmanın en önemli şartlarından birisi nitelikli iş gücünün iş dünya­sı ile buluşturulmasıdır. Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Ser­tifikasyon Merkezi, Eskişehir’in madencilik sektöründeki kabili­yetini geliştirmeyi, Türkiye’nin madencilik ihracatını artırma­yı hedeflemektedir.

Bu kapsamda ETO-METSEM, Türkiye’de ma­dencilik sektörüne yön verecek ve sektörde belgelendirmede yetki­li ilk kuruluş olmuştur. Ülkemizin madencilik sektörünün Avrupa standartları seviyesine ulaşabil­mesi, iş sağlığı ve güvenliği konu­sundaki yeterlilikleri yerine geti­rebilmesi için de ETO-METSEM kilit rol üstlenmiştir.”

Girişimciliğin ülkemiz ekono­misinin gelişimi için çok önemli bir rolü olduğuna inandıklarını ve bu düşünceden hareketle TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünü sür­dürdüklerinin altını çizen Güler, 2023 yılında TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlemiş olduğu faaliyetlere destek olduklarını, Eskişehir’de­ki kadın girişimciliği ve istihda­mının gelişmesine katkı sağla­dıklarını açıkladı.

ETO Akademi ile 18 eğitim ve 16 seminer düzenlendi

olarak kurumsal ve mesleki gelişime çok önem verdiklerini dile getiren Güler, “2024’de ETO Akademi tarafından 18 eğitim ve 16 seminer düzenlendi. ETO Akademimiz düzenlediği kurumsal ve mesleki eğitimlerle, kişisel gelişim seminerleriyle üyelerimize ve üye işyerlerinde çalışanlara yeni ufuklar açmaya devam edecek” dedi.

Üyelerin çalışma hayatlarını kolaylaştırmak ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak için bir dizi çalışmalar yaptıklarını anlatan Metin Güler, şu bilgileri aktardı: “Yurt içi fuar ziyaretleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Bursa’da düzenlenen 19 fuar ile üyelerimizi buluşturduk.

Gerçekleştirilen organizasyonlarla 300’den fazla üyemiz fuarları ziyaret etti. Ayrıca üyelerimiz hukuki anlaşmazlıkları için Eskişehir Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi’mizden de faydalandı. 2023 yılında da üyelerimize Avrupa’nın kapılarını araladık. Macaristan, İtalya ve Fransa Büyükelçilikleriyle yapmış olduğumuz vize kolaylığı anlaşmaları çerçevesinde faaliyet gösteren Vize Ofisi birimimiz tüccarımıza, sanayicilerimize ve üye işletmelerimizde çalışanlara iş seyahatleri için uzun süreli vize sağladı.”