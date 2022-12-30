Yenilenebilir kaynaklar, yıllık 190 bin hanelik elektrik sağlıyor

Çukurova'nın tarım ve sanayi kentlerinden Osmaniye, yılın büyük bölümünde güneş alan geniş arazileri, rüzgar potansiyeline sahip yüksek kesimleri ve akarsularıyla yenilenebilir enerji alanında da öne çıkıyor. Enerji alanındaki şirketlerin yatırımlarının arttığı kentte, 841 megavat gücündeki 21 hidroelektrik santrali (HES) faaliyet gösteriyor.

HES’lerden elde edilen elektriğin 510 megavatı Berke, 138 megavatı ise Aslantaş Barajı’ndan karşılanıyor. Osmaniye’nin elektrik üretimine 238 dönümdeki rüzgar enerji santralleri (RES) 393,5 megavat, 4 bin 40 dönümü kaplayan güneş enerji santralleri (GES) de 84,442 megavat kurulu güçle katkı sunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 1319 megavatlık güç, fosil yakıtlara talebin azaltılmasını sağlıyor. Üretilen bu elektrik, 190 bin hanenin yıllık ortalama enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde bulunuyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 4 bin 40 dönümü GES, 238 dönümü RES olmak üzere toplam 4 bin 278 dönüm arazinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretime tahsis edildiğini aktardı.