Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk konutlar teslim edildi

Müjde DEMİR

Çay Mahallesi’nde başlayan Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında toplamda 416 daire ile 36 dükkân inşa edildi.

Mahallede yapımı tamamlanan 2+1 oturumlu 188 daire ve 3+1 oturumlu 84 daire ile birlikte bazı işyerlerinin hak sahibi vatandaşlara anahtar teslim programının 20 Mart tarihine kadar devam edeceği ve geriye kalan 144 daire ve dükkânlar için de projenin ikinci etabına dâhil olan Çay Mahallesi sakini vatandaşlarla görüşmelerin başlayacağı kaydedildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, 5 binin üzerinde TOKİ konutunun Mersin'e kazandırıldığını söyledi.

Binaların sağlam inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu: “Binaların gerek zemin etütleriyle gerek kat yüksekliklerinin az olmasıyla gerekse de sağlamlığıyla standartlara uygun yapılırsa depremde yıkılmadığını görüyoruz. TOKİ tarafından yapılan konutların ayakta oluşu bize en somut göstergesiydi. TOKİ'nin ülke genelinde yaptığı çalışmalar var.

Biz de il olarak bu çalışmalardan nasipleniyoruz. 8 bin konutun inşası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı tarafından sürdürülecek. ”