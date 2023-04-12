Yeşilova Holding’den dışa bağımlılığı azaltacak yatırım

Robotik sürtünme karıştırma kaynağı yatırımıyla birçok farklı sektöre nitelikli çözümler sunmayı hedefleyen Yeşilova Holding’in Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar, ‘’Birçok farklı endüstri ve üründe tercih edilen sürtünme karıştırma kaynağı, Yeşilova ile Türkiye’de artık 3 boyutlu olarak karmaşık parçaların kaynağında kullanılabilecek ve bu alandaki dışa bağımlılık azalacak.’’ dedi.

Türkiye’de ilk olan robotik sürtünme karıştırma kaynağının, otomotivden raylı sistemlere, havacılıktan elektroniğe kadar birçok farklı sektöre özel nitelikli çözümler sunması planlanıyor. Devreye alınan robotik sürtünme karıştırma kaynağı sistemi, üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlayacak, verimliliği ve hızı yükseltecek.

Enerji tüketimini azaltan sitem

Sistemin, kalite bakımından yüksek birleştirme işlemlerinde çeşitli alüminyum alaşımların ve düşük erime sıcaklığına sahip demir olmayan metallerin birleştirilmesine özel çözümler sunduğunu açıklayan Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü Emre Dolaylar sistem hakkında “Sistemin çalışma prensibi daha az emisyon üreterek enerji tüketimini de azaltıyor. Sürtünme karıştırma kaynağı bu sebeple yeşil bir teknoloji olarak da tanımlanıyor. Birçok farklı endüstri ve üründe tercih edilen sürtünme karıştırma kaynağı, Yeşilova ile Türkiye’de artık 3 boyutlu olarak karmaşık parçaların kaynağında kullanılabilecek. Bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir katkı sağlamasının yanında, ürün ve sistemlerde tasarım esnekliği de sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Değişime yön vermeyi amaçlıyoruz

Yeşilova Holding İş Geliştirme Yöneticisi Melih Boz, robotik sürtünme karıştırma kaynağı yatırımı hakkında şunları söyledi: “Endüstride küresel alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve yaşanan değişimden kopmayarak, değişime yön verme bilinciyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırım ve projelere bir yenisini daha eklemiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe dönük bakış açımızda yer alan üretim, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizi sürekli artırarak, iş ortaklarımız ve müşterilerimize sağladığımız hizmet ve deneyimi daha ileri taşımayı sürdürüyoruz.”