Yıl sonu ticaret hacmimiz 4 milyar doları aşacak

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olarak 877 dönüm arazi üzerine kurulan ve 1988 yılında ticari faaliyetine başlayan Mersin Serbest Bölgesi’nin, bu yıl ki ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Mersin Serbest Bölgesinin ticari faaliyete başladığı yıldan bu yılın eylül ayı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamının 78 milyar dolara ulaştığını söyleyen Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, en fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ABD, Irak, Mısır, İtalya, Hollanda, Çin ve Almanya’nın yer aldığını aktardı.

Ali Avcı, bölgede işlem gören malların yüzde 81’inin sanayi, yüzde 19’unu ise tarım ürünlerinin oluşturduğunu, en yüksek seviyede işlem gören mal gruplarının ise kimya ve gıda sanayi ürünleri, meyveler, işlenmiş petrol ürünleri, dokumacılık mamulleri, demir-çelik sanayi mamullerinin olduğunu kaydetti.

Doğrudan ve dolaylı olarak 11 bin kişiye istihdam

287’si yerli ve 97’si yabancı olmak üzere toplamda 384 firmanın yer aldığı Mersin Serbest Bölgesi’nde, firmalardan yüzde 40‘ının alım-satım, yüzde 31’inin üretim ve yüzde 29’unun diğer ruhsat konularında faaliyet gösterdiğini ifade eden Avcı, Serbest Bölge firmaları bünyesinde 10 bin 358 kişinin doğrudan istihdam edilirken dolaylı istihdam ile bu rakamın 11 bin kişiye ulaştığına dikkat çekerek, “Bölgemizde, Avrupa Birliği standartlarında hazır giyim üretim sektörü oluşmuş olup, yıllık 50 milyon adet dış giyim üretilerek Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Ayrıca, çelik boru, hijyen pamuk ürünleri, medikal malzemeler ve gıda ürünleri konularında da önemli üretimler yapılmaktadır” dedi.

Mersin Serbest Bölgesi’nin doğu sınırında başlatılan Serbest Bölge İkinci Kapı inşaatının da tamamlanarak ağustos ayında sadece yük araçlarına hizmet vermek üzere açıldığını söyleyen Avcı, “İhracat beyannamesine kayden serbest bölgeye ihraç edilen ve Serbest Bölge Limanından yükleme yapılarak gemi ile çıkış işlemi görecek eşyayı taşıyan kamyonların Serbest Bölgeye girişleri ve her türlü yük araçlarının Serbest Bölgeye boş giriş ve boş çıkış işlemleri 2. Kapıdan yapılabilecek. Böylece, Serbest Bölge Ana Giriş Çıkış kapısındaki araç trafiği yükü azalmış olacak” diye konuştu.

Avcı, Mersin Limanındaki gemi-yük beklemelerinin ve buna bağlı olarak işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izinin verilmesi durumunda konvansiyonel gemilerin Mersin Serbest Bölge Limanı’nda elleçlenmesi ve bu amaçlı yüklerin Serbest Bölge 2. Kapıdan geçerek doğrudan limana giriş ve çıkışlarının mümkün olabileceğini belirtti.

“DENSEB Denizli Serbest Bölgeyi devir alıp işleteceğiz”

Ali Avcı, Mersin Serbest Bölgesi’nin yatırım alanlarının tamamının tahsis edilmiş olması sebebiyle, alternatif bölgelere yöneldiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Denizli Serbest Bölgesi’nin şirketimizce yüzde 85 ortağı olacak şekilde kurulacak DENSEB Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı makamınca gerekli karar verilmesi halinde 13.06.2000 tarihli kuruluş-işletme sözleşmesine ek mahiyette yeni bir Kuruluş-İşletme Sözleşmesi, yeni kuracağımız DENSEB Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. şirketimiz tarafından imzalanacak ve Denizli Serbest Bölgesi devir alınıp işletilmeye başlanacaktır. Böylece serbest bölge teşviklerini kullanarak yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcılar için yatırım imkânı sağlanmış olacaktır.”

“AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yapılan düzenlemelere önem veriyoruz”

Ali Avcı, GES yatırımın ilk kısımlarının tamamlanmasıyla beraber 2021 yılı ağustos ayından itibaren üretime başlandığını ve bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 7.364.353 kwh elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılan üretim sayesinde yılda 4.613.816 kg CO² karbon salınımının engellendiğini ve 11 bin 220 adet ağacın kurtarıldığına da atıfta bulunan Avcı, güneş enerji santrallerinde gerçekleşen elektrik enerjisi üretimi ile Serbest Bölgenin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun bu sistemden kar söyledi. Avcı, “AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yapılan yatırım ve çalışmalar sayesinde yılda 3.000.000 kg CO² karbon salınımının engellemeyi ve 7 bin 150 adet ağacı kurtarmayı hedefliyoruz.

Ayrıca liman sahasında kullanılan dizel vinçlerin yerine 2 adet Sennebogen 250 KW elektrikli vinç satın alarak MESBAŞ limanında yük tahmil ve tahliyesinde kullanılmaya başlandı. Elektrikli vinç yatırımlarımıza ek olarak yine benzer yeşil hedefler doğrultusunda 3 Adet 8.5 kW elektrikli forklift, 12 adet 2 kW elektrikli transpalet satın aldık” dedi.

“Rıhtımlarımız uluslararası standartlarda”

6 Şubat depremlerinde İskenderun Limanı’nın hizmet veremez duruma gelmesi sebebiyle tüm yük ve gemilerin Mersin Limanı’na yönlendirildiğini bu sebeple, limanda trafik sıkışıklığı yaşanarak maliyeti arttırdığını sözlerine ekleyen Avcı, “Mersin Serbest Bölge Rıhtımlarımız uluslararası standartlarda her türlü gemilerin işlem görmelerine uygun özelliklere sahip olduğundan sektöre hizmet verebilecek durumdadır.

Serbest Bölge’ye 2. Kapının da açılmasıyla liman aksında çalışacak araçların geçişine uygun yapıya getirilmiştir. Bölgeye konvansiyonel gemilerin yanaştırılması konusunda Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü mevcut olup Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün konunun uygulanmasına yönelik müsaade ve yöntem oluşturması mümkün olduğu taktirde sektörün sorunlarına destek vermiş olacağız” ifadelerini kullandı