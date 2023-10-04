"Yüksek hızlı trenler Eskişehir'e güç katacak"

Ayşe KAYTAN UÇAK

Güler, Türkiye’nin ilk yerli lokomotifinin üretildiği ve YHT seferlerinin ilk gerçekleştirildiği kentlerden biri olan Eskişehir’in, hem demiryolu ulaşımda hem de üretimde çok eskiye dayanan bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı. Eskişehir’in Bursa, Antalya, İzmir ile yüksek hızlı tren bağlantısının en kısa süre içinde yapılmasını çok önemsediklerini belirten Güler, “Çünkü Eskişehir hizmet sektörünün gelişme göstermeye devam ettiği, kültür ve sağlık turizmi yatırımlarının ivme kazandığı bir şehir.

Ayrıca şehrimiz nitelikli yatak kapasitesi açısından da son yıllarda çok önemli mesafeler kat etti. Eskişehir’in aynı zamanda fuarcılık ve kongre noktasında da büyük bir potansiyeli var. Eskişehir Ticaret Odası olarak faaliyete sunduğumuz Eskişehir Fuar Kongre Merkezi de bu potansiyeli gerçekleştirme amacına hizmet ediyor.

Eskişehir’in Eskişehir’de sağlık, kongre, kültür turizminin daha da gelişmesi için ulaşılabilirliğin artması büyük önem taşıyor. İşte tüm bu sebeplerle Antalya ve Eskişehir’in yüksek hızlı tren seferleriyle 2.5 saate indirilmesini, İzmir-Eskişehir, Bursa-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren bağlantılarının tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sektörlere olumlu yansıyacak"

Yeni YHT hatlarının tamamlanmasıyla Eskişehir’e ulaşımın çok daha hızlı olacağını ve şehirdeki yolcu trafiğinin artacağını söyleyen Güler, “Eskişehir’e ulaşımın kolaylaşması turizm faaliyetlerimize ve hizmet sektöründeki üyelerimize de olumlu yansıyacak. Eskişehirli iş insanları olarak şehrimizin Bursa, İzmir ve Antalya ile olan yüksek hızlı tren bağlantılarının bir an önce tamamlanması temenni ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın bu yönde atmış olduğu adımları da şehrimiz açısından çok önemli buluyoruz” dedi.