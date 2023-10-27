Zirvede ortak görüş: Dijitalleşme kaçınılmaz

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 7, 8, 9, 11, 12 ve 29 No’lu Meslek Komiteleri ve Mersin AB Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen ‘Perakende Sektöründe Yeni Trendler’ konulu Mersin Perakende Zirvesi 2023 toplantısı gerçekleşti.

Açılışta konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, zincir marketlerle AVM’lerin oluşturduğu acımasız rekabet, plansızlık, artan maliyetler, eğitimli personel bulamama, eksik mevzuat ve halen çıkmayan Perakende Yasası gibi reel sorunlar bulunduğunu belirterek, kurumsallaşma ve markalaşma zaaflarının ve yönetimsel eksiklerin getirdiği sıkıntılara değindi. “Her değişimin insanın kendisinde başlaması gerekiyor” diyen Çakır, değişime direnmenin sonuç getirmeyeceğini kaydetti.

Çakır ayrıca yeni nesil mağazacılık trendlerini, yeni nesil perakendeciliği, yeni neslin ve yeni çağın tüketim alışkanlıklarını, personel anlamında ise yeni neslin çalışma alışkanlıklarını anlamak gerektiğini, firmaların artık teknolojileri yöneten insan kaynağı bulunmasının bir zorunluluğa dönüştüğünü belirtti. MTSO Mobilya Halı ve Ev Eşyası Meslek Grubu Meclis Üyesi Dr. Osman Kiper’de örnek bir işbirliği modeliyle marka bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu yıl ilki düzenlenen Perakende Zirvesi’nin geleneksel ve marka bir etkinlik olması sebebiyle Mersin’in perakende ticareti açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Kiper, “Perakende sektöründeki yerel, ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar ve başarı örneklerinin buluştuğu bu proje, hem geleneksel perakendecilikte işimizi nasıl çağımızın gereklerine uygun ve iyi yapabileceğimizi, hem de dijital perakendeciliğin bize sunduğu fırsatları anlamamız açısından değerli ve önemlidir” dedi.

Ticari faaliyetlerin devamlılığı için Yeşil Mutabakat zorunlu

Yakın zamanda perakende sektörünün de Yeşil Mutabakat ile uyumlu olması gerektiğine dikkat çeken LC Waikiki Uluslararası Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Özgür İnanç Sezginer’de, “AB, 2030’a kadar sürdürülebilir pozisyonda karbon salınımını yüzde 55’e indirmeyi, 2050’de ise dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı istiyor. Tekstil üreticileriyle etik anlaşmalar, müşteri bilgilerini gizli tutma gibi uyum sağlanacak kurallar oluyor. Şu andan itibaren önlem alarak Avrupa’da ki ticari faaliyetlerimizi devamlı hale getirelim” ifadelerini kullandı.

Alışverişte ‘dijital köprü’

QNB Finansbank Dijital Köprü Direktörü Demet Yaman ise konuşmasında, hem teknolojide yaşanan gelişmelerin hem de tüketicinin kullanım alışveriş alışkanlıklarındaki değişmelerin rekabeti kızıştırdığını ve perakende sektörünü dönüştürmeye mecbur bıraktığını kaydetti. Yaman, “Günümüz tüketici profili bugüne kadar olmadığı kadar bilgi sahibi. Alım yapmadan önce uzun süren araştırmalar ve karşılaştırmalar yapıyor. Bu noktadan hareketle banka olarak dijital köprüyü kurduk. Siz işinize odaklanın gerisini dijital köprüye bırakın. Dijital köprü KOBİ’lere iş ortağı olarak kuruldu. Nereden başlayacağını ve nasıl ilerleyeceğini bilmeyenlere iş ortağı oluyoruz. Hem bankacılık çözümleri, hem de 20’den fazla dijital çözüm avantajları var. Bir platformda birleştirilmiş şekilde sunuyoruz” dedi.

Yapay zeka kullanımı artacak

Zirvenin bir diğer konuşmacısı Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, konuşmasında perakendenin geleceğine değindi. Acar, özellikle ihracatta en büyük engelin korumacı devlet politikaları olduğunun altını çizdi. Online alışverişle artık ülkeler arası ticaretin çok kolaylaşabileceğini söyleyen Acar, devlet politikaları nedeniyle serbest dolaşımın mümkün olmadığını söyledi. Ozan Acar, ayrıca sektörde yapay zeka kullanımının da önümüzdeki dönemde artacağının altını çizdi.

Geleneksel satıştan dijitale

Sektörde geleneksel pazarı koruyarak büyümelerini sürdürdüklerini söyleyen Arçelik Pazarlama Direktörü Murat Karca ise dijital alanda çalışmaların Arçelik için çok önemli olduğunu söyledi. Karca dijital çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Arçelik’te veri takibine çok önem veriyoruz. İnternette bir ürünümüze bakarsanız artık veriniz bizde. Çeşitli verilerin hepsini dijital ortamda kayıt altına alıyoruz. Bayiler de aynı işlemleri yapıyor. Sonra müşteri bilgilerini izinleriyle birlikte müşterimizle ilgili veri toplamaya başlıyoruz demografi veriler, satış verileri, iletişim bilgileri olabilir ve bunu sürekli takip ediyoruz.”