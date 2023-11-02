1000 büyük firmadan 600'ü OSB'lerde üretim yapıyor

Kütükcü, yazılı açıklamasında, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listelerinde yer alan 1000 firmadan 600'ünün OSB'lerde üretim yaptığını ifade etti.

Bu firmaların, büyük sanayi kuruluşlarının 5 trilyon liranın üzerindeki toplam cirosunun yüzde 51'ini, net satışların ise yüzde 50'sini gerçekleştirdiğini aktaran Kütükcü, "OSB'ler Türkiye'nin üreten gücü haline geldi. Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluşu geçtiğimiz yıl toplam 84 milyar dolar ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 50'den fazlasını 43 milyar dolarla OSB sanayicileri gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kütükcü, bu kuruluşlardaki toplam 630 bin çalışandan yüzde 63'ünün de OSB'lerde istihdam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Araştırmada yer alarak OSB camiamızı temsil eden, ülkemizin sanayi üretimine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. 81 ilde sayıları 392'ye ulaşan OSB'lerin Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde kritik rolü var."

OSB'lerdeki işletme sayısının 67 bine ulaştığı bilgisini veren Kütükcü, istihdamın ise 2 milyon 500 binin üzerine çıktığını bildirdi.