14 bin kişi, 750 futbol sahasına denk arsa aldı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de konut fiyatlarının hızlı yükselişi ev sahibi olmayı zorlaştırdı. İstanbul’da 100 metrekare bir konut fiyatı ortalama 8 milyon liraya ulaşırken, sıfırlarda ise rakamı 10-15 milyon liraları aşması ev sahibi olmak isteyenleri önce toprak, sonra konut sahibi olmaya yöneltti.

Tüketicilerin ara ve konut tercihine yönelik araştırmayla yola çıkan arsaVev, imarlı arsaların altyapı, sosyal alan, mimari destek, yapı ruhsat, izin desteği, yüklenici desteği gibi birçok teknik sürecin tamamlanarak arsadan ev sahipliği için faaliyet gösteriyor. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıldır gayrimenkul piyasasındaki fiyat artış trendi ve ekonomik konjonktür nedeniyle ev sahibi olmanın her sene daha da zor hale geldiğini söyledi.

Her vatandaşın bir ev sahibi ya da sonradan üzerine ev inşa edebileceği bir arsa sahibi olmasına yönelik çözümler sunduklarına işaret edenÖztürk, “İlk çözümümüz, bireysel arsaya kendi konutunu yapma modeli. Bu çözümde tüketiciye ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, altyapısı hazırlanmış arsalar sunuyoruz. Bir diğer çözümümüz 2 aşamalı konut.

Bu modelde, insanların önce arsasını alıp, daha sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş sosyal alanlarla donatılmış arsalar sağlıyoruz. Son olarak ise arsaVev modelini sunuyoruz. arsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhidimiz de kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor" dedi.

Yatırım tercihi Marmara ve Ege

Pandemiyle birlikte vatandaşların rotayı Marmara ve Ege bölgelerindeki özel lokasyonlara ya da İç Anadolu ve Trakya’da zemini kuvvetli bölgelere çevirdiğini söyleyen Öztürk, insanların hem şehir hayatının dışında yaşamak hem de şehir merkezine yakın olmak istediklerini belirtti. Bu fikirle en çok talep gören lokasyonları Öztürk, şöyle açıkladı: “İstanbul’un çeperlerini, İzmir’in kuzeyiyle güneyini, Çanakkale’yi, Ankara’nın batısını, Balıkesir’in ya da Tekirdağ bölgesini tercih ediyorlar.

Burada arayış az katlı, zemini güvenli, bahçeli yapılar oluyor. arsaVev olarak bugün için Edirne, Yalova, Beypazarı, Avşa Adası, Kuşadası, Çanakkale, Dikili ve Foça projelerimiz var. Çok rağbet gören İstanbul merkezi ve yakın çeperlerinde, İzmir ile Ankara’nın merkezinde ve yine çok popüler olan Kuzey Ege’de de proje geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Öztürk, kuruldukları 2017’den bu yana 442 bin kişiyle birebir görüşme yaptıklarını, yaklaşık 14 bin kişiye 750 futbol sahası büyüklüğünde toplam 5 milyon 355 bin metrekare arsa satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"İlk beş ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptık"

Yalova’da 575 bin TL’ye önce arsa, sonra ev fırsatı sunduklarını, Foça’da ise 699 bin TL peşinatla tapusu hemen teslim bir villa sahibi olma imkânı tanıdıklarını, Kuşadası’nda da 990 bin TL peşinata ev sahibi yaptıklarını aktaran Öztürk, son 3 yılda 6,7 milyar TL ciroya ulaştıklarını açıkladı. Hedeflerine uygun büyüklükte arsa stokuyla başladıkları 2024 yılının ilk 5 ayında, ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptıklarını söyleyen Bülent Öztürk, “Tamamı imarlı olmak kaydıyla farklı konumlarda 8 projemiz var; 5 yeni projeyi de yakında açıklayacağız. Böylelikle 2024’ü 6 milyar TL ciro ile bitirmeyi planlıyoruz” dedi