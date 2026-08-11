1,4 milyon açık pozisyon için çalışan aranıyor

Böylece ka­yıtlı iş arayan sayısında yıl­lık bazda yüzde 3,9 artış kay­dedildi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,9’unu kadınlar, yüz­de 49,1’ini erkekler oluştur­du. 15-24 yaş grubundakile­rin toplam kayıtlı iş arayanlar içindeki payı yüzde 24,4 oldu.

Açık iş sayısı geriledi

İşverenlerden alınan açık iş sayısında ise yıllık bazda dü­şüş görüldü. Temmuz 2025’te 221 bin 750 olan açık iş sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,9 azalarak 204 bin 228’e indi. Ocak-temmuz döneminde İŞ­KUR’a bildirilen açık iş sayısı 1 milyon 414 bin 414 olurken, açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden geldi. Sektörler iti­barıyla yılın ilk yedi ayında en fazla açık iş 497 bin 5 ile ima­lat sanayinde kaydedildi. Tu­rizm ve otelcilik elemanı, si­lahsız özel güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson) en fazla açık iş bulunan meslek­ler olarak sıralandı.

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 126 bin 281 ki­şinin işe yerleştirilmesi­ne aracılık edildi. Bunların 77 bin 98’ini erkekler, 49 bin 183’ünü kadınlar oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen­lerin toplam sayısı 847 bin 805 olarak gerçekleşti.

İşsizlik Fonu’nda 817 milyar TL birikti

Bu arada, Türkiye İş Kuru­mu Genel Müdürlüğü tara­fından yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu bültenine gö­re İşsizlik Sigortası Fonu var­lıkları temmuzda 817,3 milyar TL'ye yükseldi.

Temmuz ayı sonu itibarıyla fon varlığının yüzde 73,56'sının tahvilde, yüzde 26,04'ünün mevduatta ve yüzde 0,40'ının Takasbank Para Piyasasında değerlendi­rildiği belirtildi. Tahvildeki tutarın 601 milyar 204 milyon 209 bin 140 TL, mevduattaki tutarın 212 milyar 823 milyon 496 bin 86 TL, Takasbank Pa­ra Piyasasındaki tutarın ise 3 milyar 270 milyon 458 bin 414 TL olduğu kaydedildi.