Klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak

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Hanelerdeki klima sayı­sı ve elektrik tüketimi­nin 10 yılda 2 katına çık­ması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapı­lan açıklamaya göre, iklim deği­şikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık ya­şanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırı­yor.

Bakanlık uzmanlarının yap­tığı çalışmaya göre, 2025'te ha­nelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunurken yapılan pro­jeksiyonlarda bu sayının 10 yıl­lık dönemde yüzde 100 artması bekleniyor.

Sıcaklık ayarı ile yüzde 15 tasarruf mümkün

Klima sayısındaki artışa pa­ralel olarak, hanelerde kullanı­lan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketimi­nin 2025'teki 6 bin gigavatsaat seviyesinden 2035'te 12 bin gi­gavatsaat üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Yaz aylarında kli­maların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlan­ması gerekiyor.

Klimanın gere­ğinden düşük sıcaklıklara ayar­lanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sı­caklık ayarının her 2 derece yük­seltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağla­nabileceği hesaplanıyor. Türki­ye'de son yıllarda klima satışla­rında belirgin bir yükseliş yaşa­nırken özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketi­mi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geldi.

Aşırı sıcakların yaşandığı dö­nemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketimi­nin rekor seviyelere ulaşmasın­da etkili oluyor. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve ha­nelerde klima sahipliğinin yay­gınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekle­niyor. Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüke­timine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin "doğru sıcaklık ayarı" olduğuna dikkati çekiyor.

Yaz aylarında klimaların iç or­tam sıcaklığının en düşük 24 de­rece olarak ayarlanması, iç or­tam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluş­turuyor.