19 kadın üretici, tüketicilerle buluştu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, ülkelerin toplumsal kalkınmasının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, “Her yıl Kadın Üretici Pazarı etkinliğini düzenliyoruz. Toprağın ve üretimin devamlılığı için çalışan kadın üreticileri desteklemeye ve daha çok kadın üreticinin ekosisteme katılmasını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sabancı Topluluğu ve Carrefour’un iştiraki olarak 30 yılı aşkın süredir üreticiye, üretime ve gıdanın geleceği bakış açısıyla çalıştıklarını söyleyen Burçin Çelik, “Genel Müdürlük çalışanlarımızın ve İcra Kurulumuzun yarısı, tüm çalışanlarımızın da yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor.

Eşitlik ilkesine inanıyoruz ancak bu eşitliğin sadece kendi çalışanlarımızla kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici kadınları destekliyoruz ve emeklerinin reyonlardan müşterilere ulaşmasına fırsat tanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de önde gelen organize gıda perakende markası olarak sorumluluklarının sadece müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak olmadığının altını çizen Çelik, Kadın Üretici Pazarının bu misyonlarının bir parçası olarak, kadın üreticileri ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Çelik, ‘‘Üreticilerimizle birlikte meyve sebzeden, kuru gıdaya, şarküteri ürünlerinden pasta ekmek ürünlerine kadar birçok farklı ürün kategorisinde üretim yapılmasını destekliyoruz. Müşterilerimiz de Türkiye’nin değerli topraklarından, üreticilerinden elde edilen bu ürünlere CarrefourSA güvencesiyle ulaşıyor” açıklamasında bulundu.