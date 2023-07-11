200 milyon euro yatırımla Çeşme’de 93 yalı yapacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İzmir’deki ikinci projesini Çeşme’de başlatan DAP Yapı, 200 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği projeyle yalı yaşamını Çeşme’ye taşımayı amaçlıyor. 23 yalı, 70 yalı dairesinin yer aldığı projeye 3 ayda 8 bin 171 adet ön talep başvurusu yapıldı. Satışların bugün başladığı ve 3 örnek evin tamamlandığı projede, teslimatlar 24 ayda tamamlanacak. DAP Yapı’yı da bünyesinde bulunduran DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Eşsiz bir mimariyle Ege’nin kalbinde hayat bulan DAP Çeşme’de; tarihi dokuyu, kültürel zenginliği ve Akdeniz sahillerinin Avrupai lüks deneyimini, Çeşme’nin rüya gibi doğasıyla buluşturuyoruz” dedi.

Tatil değil 12 ay yaşam için

DAP markasıyla üretilen her projede olduğu gibi Çeşme projesi için de yıllarca hazırlık çalışması yaptıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, “Çeşme, İzmir’i İzmir yapan, Türkiye’nin en ‘nitelikli’ sahil kasabalarından, Türkiye’nin en kıymetli tatil rotalarından biri. Akdeniz çanağının en nitelikli projelerinden birini hayata geçirmeyi hedefledik.

Nihayetinde de İstanbul Boğazı ile özdeşleşen ‘yalı’ konseptini Ege’nin maviliklerine taşımış olduk” diye konuştu. Projenin tasarımında Akdeniz mimarisinin zarif çizgilerinden esinlendiklerini aktaran Yılmaz, şunları söyledi: “Bölgenin tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve Akdeniz sahillerinin Avrupai lüks deneyimini, Çeşme’nin rüya gibi doğasıyla buluşturduk.

Ulaşım anlamında İstanbul’a yakınlığıyla da öne çıkan DAP Çeşme, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Çeşme Marina’nın hemen yanı başında olmasının yanı sıra tekneyle evinize ulaşım imkânı da sunuyor. Yeşilin, mavinin, denizin, rüzgârın ve güneşin benzersiz uyumunu DAP Çeşme sakinleri için bir araya getirdik.” Yılmaz, yalı projesinin sadece tatil amaçlı değil 12 ay boyunca yaşam konseptiyle hayata geçirildiğini kaydetti. Yılmaz, projede 4+1’den 6+1’e kadar farklı yalı seçeneklerinin yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1’den oluşan ve tamamı deniz manzarasına sahip yalı dairelerinin de yer aldığını iletti.

Roma ve Osmanlı avluları yeniden hayat buluyor

DAP Çeşme’nin Osmanlı ve Roma mimarisinden izler taşıyarak, hem tarihi hem modern bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyleyen Ziya Yılmaz, özellikle geniş avlulara dikkat çekti. Projenin Çeşme Marina’ya 2 kilometre uzaklıkta yer aldığını aktaran Yılmaz, “Keyifli bir hayatın yanı sıra, sporu da hayatın tam merkezine yerleştiren DAP Çeşme, rüzgâr sörfünden bisiklete, yeşillikler içinde yürüyüşten pilates ve yogaya; doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alternatifi sunuyor” dedi.

Yılmaz, projenin, Babil’in Asma Bahçeleri’ne benzer bir tasarımla konumlandırıldığını da söyledi. Pandemiden sonra insanların daha büyük evlere yöneldiğini dile getiren Yılmaz, “Biz de bu talebe yönelik projeler tasarlıyoruz. DAP Çeşme de bu projelerimizden biri olacak. Bölgenin en üst segment projesi olan Çeşme’de ön satışa yönelik kampanyalarımız da olacak” diye konuştu.

“Bölge için çok özel bir proje”

DAP Çeşme projesini tasarlayan mimar Gökhan Avcıoğlu, “DAP Çeşme, yeşillerle donatılmış, yaşayanlara dört mevsim, 12 ay boyunca konforlu ve özel yaşam keyfi sunuyor. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege bölgesinin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege’nin ve Çeşme’nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip” dedi.