“2025 yılında daha dikkatli adımlar atılması gerekiyor”

Sevilay ÇOBAN

Erdoğan, 2024’te sigorta sektörünün ilk 10 şirketi arasında en hızlı büyüyen şirket olduklarını ifade ederek, “2024’ü 31,4 milyar TL prim üze­rimi ile kapatırken pazar payımı­zı da %42 artışla %2,98’den 4,25’e yükselttik.

Bu büyümeyi hem ma­liyetleri doğru şekilde yöneterek hem de dengeli bir portföy oluş­turarak gerçekleştirdik. Hayat dı­şı ilk 15 şirket arasında %86,9 ile en iyi net bileşik rasyoya sahibiz. 2025’te de sürdürülebilir büyü­me stratejimizden ödün verme­den sektörde fark yaratan yenilik­çi ürün ve hizmetlerimizle büyü­meyi sürdüreceğiz” dedi.

Operasyonel maliyetler teknik zararı artırdı

2024’teki ekonomik konjonk­tür gereği yatırım gelirlerinde gö­rülen artışa dikkat çeken Erdo­ğan, “62 milyara ulaşan muazzam bir yatırım geliri var ve bu durum sektör kârlılığındaki tabloyu epey bir düzeltti. Gerçek teknik kâ­rı görmek için finansal tablolara bir de teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirlerini çıka­rıp bakmak lazım.

Bu durumda, 2023 üçüncü çeyrekte yaklaşık 20 milyar olan teknik zarar 2024 üçüncü çeyrek sonu itibariyle 26 milyar TL’ye çıkıyor. Hasar prim oranları düşüyorken teknik tara­fın bozulması düşündürücü.

Ta­bii ki bunun temel nedeni en baş­ta operasyonel maliyetler. Fakat her ne olursa olsun, yatırım ge­lirlerindeki etki, bilançolara cid­di şekilde pozitif yansıdı. Faiz in­dirimi döngüsüne girilen 2025’te daha dikkatli adımlar atılması ge­rekiyor. Sektörün sürdürülebilir büyümeye odaklanması ve port­föylerini etkili şekilde yönetmesi önem taşıyor” diye konuştu.

Hayat dışı branşlarda sektörün dinamosu olan oto tarafında tab­loyu değerlendiren Erdoğan şun­ları söyledi: “2024’te %72 oto, %112 oto dışı büyüme ile başla­dığımız yılı, %54 oto, %87 oto dışı büyüme ile tamamladık. Kaskoda reel anlamda %7,4 oranında bir daralma yaşadık. Bu trend bize 2025 ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Bu yılı trafik sigortaları­nın yaklaşık %45, kasko tarafının ise %35 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenebilir. Yan­gın sigortası için de benzer bir tablo söz konusu. Mevcut trend sürerse, bu branş %25 seviyesin­de bir büyümede kalır ve 2024 yı­lında kasko branşında gördüğü­müz negatif reel büyüme bu defa da yangın branşında görürüz.”

Erdoğan, 2025 yılına ilişkin büyüme ve kârlılık tahminlerine ilişkin de şunları ifade etti: “Hayat dışı sigorta sektörü için yılsonu tahminimiz %36 büyüme seviye­sinde. Faizlerdeki düşüş etkisinin yılın ikinci yarısında hissedile­ceğini düşündüğümüz için, mali gelir artışını %50 seviyesinde ön­görüyoruz. Buna paralel olarak %50 oranında bir operasyonel gi­der (OPEX) artışı da hesaplaya­rak yılsonu kâr tahminimizi oluş­turduk. İyimser senaryoda teknik sonuçların 2025 yılında daha da bozulmayacağını ve 2024 seviye­lerinde kalacağını varsayarak, ha­yat dışı sigorta sektörünün kârlı­lık artışının %10 seviyesinde ger­çekleşmesini bekleyebiliriz.”

İstanbul için harekete geçme zamanı

Erdoğan, sigorta sektörünün 2025 ajandasında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Zo­runlu Afet Sigortası (ZAS) gibi önemli dönüşüm başlıklarının bulunduğunu da hatırlatarak, ül­kemizde de özellikle olası bir İs­tanbul depremi gerçeğine karşı etkili bir farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.