“2025 yılında daha dikkatli adımlar atılması gerekiyor”
Sigorta sektörünün 2025 yılı değerlendirmesi ve Ray Sigorta hedeflerini paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2024'te %145 büyüme elde ettiklerini kaydetti.
Sevilay ÇOBAN
Erdoğan, 2024’te sigorta sektörünün ilk 10 şirketi arasında en hızlı büyüyen şirket olduklarını ifade ederek, “2024’ü 31,4 milyar TL prim üzerimi ile kapatırken pazar payımızı da %42 artışla %2,98’den 4,25’e yükselttik.
Bu büyümeyi hem maliyetleri doğru şekilde yöneterek hem de dengeli bir portföy oluşturarak gerçekleştirdik. Hayat dışı ilk 15 şirket arasında %86,9 ile en iyi net bileşik rasyoya sahibiz. 2025’te de sürdürülebilir büyüme stratejimizden ödün vermeden sektörde fark yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.
Operasyonel maliyetler teknik zararı artırdı
2024’teki ekonomik konjonktür gereği yatırım gelirlerinde görülen artışa dikkat çeken Erdoğan, “62 milyara ulaşan muazzam bir yatırım geliri var ve bu durum sektör kârlılığındaki tabloyu epey bir düzeltti. Gerçek teknik kârı görmek için finansal tablolara bir de teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirlerini çıkarıp bakmak lazım.
Bu durumda, 2023 üçüncü çeyrekte yaklaşık 20 milyar olan teknik zarar 2024 üçüncü çeyrek sonu itibariyle 26 milyar TL’ye çıkıyor. Hasar prim oranları düşüyorken teknik tarafın bozulması düşündürücü.
Tabii ki bunun temel nedeni en başta operasyonel maliyetler. Fakat her ne olursa olsun, yatırım gelirlerindeki etki, bilançolara ciddi şekilde pozitif yansıdı. Faiz indirimi döngüsüne girilen 2025’te daha dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Sektörün sürdürülebilir büyümeye odaklanması ve portföylerini etkili şekilde yönetmesi önem taşıyor” diye konuştu.
Hayat dışı branşlarda sektörün dinamosu olan oto tarafında tabloyu değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: “2024’te %72 oto, %112 oto dışı büyüme ile başladığımız yılı, %54 oto, %87 oto dışı büyüme ile tamamladık. Kaskoda reel anlamda %7,4 oranında bir daralma yaşadık. Bu trend bize 2025 ile ilgili de önemli ipuçları veriyor. Bu yılı trafik sigortalarının yaklaşık %45, kasko tarafının ise %35 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenebilir. Yangın sigortası için de benzer bir tablo söz konusu. Mevcut trend sürerse, bu branş %25 seviyesinde bir büyümede kalır ve 2024 yılında kasko branşında gördüğümüz negatif reel büyüme bu defa da yangın branşında görürüz.”
Erdoğan, 2025 yılına ilişkin büyüme ve kârlılık tahminlerine ilişkin de şunları ifade etti: “Hayat dışı sigorta sektörü için yılsonu tahminimiz %36 büyüme seviyesinde. Faizlerdeki düşüş etkisinin yılın ikinci yarısında hissedileceğini düşündüğümüz için, mali gelir artışını %50 seviyesinde öngörüyoruz. Buna paralel olarak %50 oranında bir operasyonel gider (OPEX) artışı da hesaplayarak yılsonu kâr tahminimizi oluşturduk. İyimser senaryoda teknik sonuçların 2025 yılında daha da bozulmayacağını ve 2024 seviyelerinde kalacağını varsayarak, hayat dışı sigorta sektörünün kârlılık artışının %10 seviyesinde gerçekleşmesini bekleyebiliriz.”
İstanbul için harekete geçme zamanı
Erdoğan, sigorta sektörünün 2025 ajandasında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) gibi önemli dönüşüm başlıklarının bulunduğunu da hatırlatarak, ülkemizde de özellikle olası bir İstanbul depremi gerçeğine karşı etkili bir farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.