3. Ulusal Sütçülük Kongresi 05-06 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek

Ülkemiz süt üretiminde dünyada ilk on, Avrupa’da ise ilk üç ülke arasında yer alıyor. Türkiye süt endüstrisi, teknoloji kullanım seviyesi bakımından gelişmiş ülkeler ile eş düzeyde.

Anadolu toprakları, tarihi süreçte süt ve süt ürünleri kültürünün Avrupa’ya ulaşmasında bir geçiş yolu olarak da önemli bir yere sahip. Türkiye’nin sütteki bu avantajlarını iyi kullanarak dünya pazarlarında söz sahibi olması için yapısal sorunlarının çözüme kavuşması ise şart.

Türkiye’de alanında tek olan ve bu yıl 3.’sü düzenlenecek Ulusal Sütçülük Kongresi’nde çok değerli bilim insanları, akademisyenler ve sektör firmalarının temsilcileri, süt endüstrisinin geleceğini masaya yatıracak ve ortak akılla çözüm önerilerini geliştirecekler.

Cumhuriyet’in 100. yılında, 90. kuruluş yıldönümünü de kutlayan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ev sahipliğinde 05-06 Ekim tarihlerinde Ankara Cer Modern’de düzenlenecek USKO 2023’te ‘Sürdürülebilirlik’ önemli başlıklardan biri olacak.

Özet bildiri gönderimi için son tarih ise 14 Temmuz 2023.

Organizasyonunu Karma Grup’un üstlendiği Kongrede, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecinin Türkiye süt endüstrisine etkisi, bu konuda yapılan çalışmalar ve yol haritası CEO’lar ile tartışılacak.

En iyi sözlü ve poster bildiri sahiplerinin de ödüllendirileceği 3. Ulusal Sütçülük Kongresi’nde (USKO 2023) özet bildiri gönderimi için son tarih ise 14 Temmuz 2023.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve USKO 2023 Kongre Düzenleme Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer, ülkemiz sütçülüğünün uluslararası rekabette var olabilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı büyüme stratejilerinin öncelikli olarak tartışılacağı 3. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin, süt değer zincirinin tüm paydaşlarının bilgi alışverişinde bulunacağı önemli bir platform olmayı hedeflediğini söyledi.

Sürdürülebilirlik perspektifinden süt endüstrisinin geleceği ana teması ile düzenlenen USKO 2023’ün sektöre yenilik getiren ve ufuk açan bilimsel çalışmaları gündeme taşıyacağını belirten Prof. Dr. Barbaros Özer, “Bilim insanları, geleceğin süt endüstrisi çalışanları ve sektörün önemli isimleri iki gün sürecek kongremizde bir araya gelecekler.

Sürdürülebilirlik, gıda ve sağlık ilişkisi, hijyenik tasarım ve gıda güvenliği perspektifinden süt endüstrisinin konumunu yetkin isimlerce tartışmaya açacağımız oturumlar düzenleyeceğiz. Ayrıca genç araştırıcılara yönelik poster ödülü de verilecek.

Kongrenin ana hedeflerinden birisi üniversite-sanayi iletişimini güçlendirmek ve ortak çalışma kültürünü teşvik etmek. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemiz süt eğitimi ve süt teknolojisinin 100 yıllık süreçteki gelişimine de ayna tutacağımız Kongrede, oturumlarımızın her birine bugün aramızda olmayan, Türkiye’de sütçülüğe emek vermiş öğretim üyelerimizin adını vererek onların anılarını da yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.