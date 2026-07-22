32 ülkeye ihraç edilen Adana Şalgamı için küresel marka çalışmaları sürüyor
Adana Şalgamı'nın coğrafi işaretle koruma altına alındığını, Avrupa Birliği tescili sayesinde uluslararası alanda da güçlü bir hukuki güvenceye kavuştuğunu belirten ŞalgamDer Başkanı Selahiddin Nas, hedeflerinin şalgamı dünya gastronomi kültürünün önemli içeceklerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi.
Adana Şalgamı'nın özgünlüğünü ve kalitesini korumak amacıyla uzun yıllardır yürütülen coğrafi işaret çalışmalarının paydaşlarından biri olduklarını belirten Nas, Adana Ticaret Odası tarafından alınan coğrafi işaret tescilinin ardından Avrupa Birliği nezdindeki tescil sürecinin de başarıyla tamamlandığını ifade etti.
Bu tescilin yalnızca ürün adının korunması anlamına gelmediğini vurgulayan Nas, üretim yöntemleri, kullanılan hammaddeler ve kalite standartlarının da güvence altına alındığını bildirdi. ŞalgamDer’in ilgili kurumlarla iş birliği içinde coğrafi işaret şartnamesine uygun üretimin yaygınlaşması ve denetlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Nas, sektör temsilcilerinin bilinçlendirilmesine de önem verdiklerini belirtti.
"Şalgam 32'den fazla ülkeye ihraç ediliyor"
Şalgamın bugün 32'den fazla ülkeye ihraç edilen bir ürün haline geldiğini ifade eden Nas, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin ürünün uluslararası görünürlüğünü ve güvenilirliğini önemli ölçüde artıracağını kaydetti. Şalgamın yalnızca geleneksel bir içecek olmadığını, aynı zamanda probiyotik özellikleri ve doğal fermantasyon yapısıyla fonksiyonel bir içecek niteliği taşıdığını belirten Nas, uluslararası fuarlar, tanıtım faaliyetleri ve ihracatçı firmaların çalışmalarıyla şalgamı dünya gastronomi kültürünün önemli içeceklerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Taklit ürünlere karşı uluslararası koruma
Selahiddin Nas, Avrupa Birliği tescilinin en önemli kazanımlarından birinin "Adana Şalgamı" adının uluslararası düzeyde hukuki koruma altına alınması olduğunu belirtti. Bundan sonra belirlenen üretim şartlarını taşımayan ürünlerin bu adı kullanmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Nas, ŞalgamDer olarak hem Türkiye'de hem de ihracat pazarlarında coğrafi işaretin doğru kullanımını takip ettiklerini ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde hareket ettiklerini söyledi. Tüketicilerin gerçek Adana Şalgamı ile taklit ürünleri ayırt edebilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Nas, aynı zamanda üreticilerin emeğini korumayı hedeflediklerini dile getirdi.