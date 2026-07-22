32 ülkeye ihraç edilen Adana Şalgamı için küresel marka çalışmaları sürüyor

Adana Şalgamı'nın özgün­lüğünü ve kalitesini korumak amacıyla uzun yıllardır yürütü­len coğrafi işaret çalışmalarının paydaşlarından biri oldukları­nı belirten Nas, Adana Ticaret Odası tarafından alınan coğrafi işaret tescilinin ardından Avru­pa Birliği nezdindeki tescil sü­recinin de başarıyla tamamlan­dığını ifade etti.

Bu tescilin yal­nızca ürün adının korunması anlamına gelmediğini vurgula­yan Nas, üretim yöntemleri, kul­lanılan hammaddeler ve kalite standartlarının da güvence al­tına alındığını bildirdi. Şalgam­Der’in ilgili kurumlarla iş birliği içinde coğrafi işaret şartname­sine uygun üreti­min yaygınlaşma­sı ve denetlenmesi için çalışmalar yü­rüttüklerini kay­deden Nas, sektör temsilcilerinin bi­linçlendirilme­sine de önem ver­diklerini belirtti.

"Şalgam 32'den fazla ülkeye ihraç ediliyor"

Şalgamın bugün 32'den faz­la ülkeye ihraç edilen bir ürün haline geldiğini ifade eden Nas, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin ürü­nün uluslarara­sı görünürlüğünü ve güvenilirliği­ni önemli ölçüde artıracağını kay­detti. Şalgamın yalnızca gelenek­sel bir içecek ol­madığını, aynı za­manda probiyotik özellikleri ve doğal fermantas­yon yapısıyla fonksiyonel bir içecek niteliği taşıdığını belir­ten Nas, uluslararası fuarlar, ta­nıtım faaliyetleri ve ihracatçı firmaların çalışmalarıyla şalga­mı dünya gastronomi kültürü­nün önemli içeceklerinden biri haline getirmeyi hedefledikleri­ni ifade etti.

Taklit ürünlere karşı uluslararası koruma

Selahiddin Nas, Avrupa Birli­ği tescilinin en önemli kazanım­larından birinin "Adana Şalga­mı" adının uluslararası düzeyde hukuki koruma altına alınması olduğunu belirtti. Bundan son­ra belirlenen üretim şartlarını taşımayan ürünlerin bu adı kul­lanmasının mümkün olmaya­cağını vurgulayan Nas, Şalgam­Der olarak hem Türkiye'de hem de ihracat pazarlarında coğrafi işaretin doğru kullanımını ta­kip ettiklerini ve ilgili kurum­larla koordinasyon halinde ha­reket ettiklerini söyledi. Tüke­ticilerin gerçek Adana Şalgamı ile taklit ürünleri ayırt edebil­mesini sağlamayı amaçladık­larını ifade eden Nas, aynı za­manda üreticilerin emeğini ko­rumayı hedeflediklerini dile getirdi.