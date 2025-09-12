3,5 trilyon liralık kaynak 5 trilyon liraya çıkabilir

Sevilay ÇOBAN

Garanti BBVA, Türkiye’nin en önemli ihracat kalem­lerinden olan tekstil ve ha­zır giyim sektöründe sürdürülebi­lir dönüşümün hızlanmasına kat­kı sağlamak amacıyla Ivy Decarb Marketplace iş birliğiyle bir etkin­lik düzenledi. Etkinliğe TEMSAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İTHİB (İstanbul Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıları Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Mec­lisi) temsilcilerinin yanı sıra Av­rupa markalarının temsilcileri ile yerel üreticiler katıldı.

Etkinlik­te sektör paydaşları ve markalar bir araya gelerek karbon nötr üre­time geçiş sürecinde finansman, teknoloji ve iş birliklerinin rolünü ele aldı. Banka, platformda finans­man sağlayan kurumlar arasında yer alarak, şirketlerin karbonsuz­laşma hedeflerine ulaşmalarına destek olacağını duyurdu. Garan­ti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilir finansın yal­nızca çevresel hedefler için değil, ekonomik kalkınma için de kritik olduğunu vurguladı.

Akten, “Bu­gün biliyoruz ki sürdürülebilirlik artık bir çevre konusu değil, işin ta kendisi. Kalıcı ve anlamlı bir dö­nüşümün sağlam bir finansal alt­yapı olmadan gerçekleşemeyeceği çok net. Bu yüzden biz Garanti BB­VA olarak, sürdürülebilir finansı stratejimizin merkezine koyduk. 2018–2025 arasında 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdümüzü 2025’in ilk aylarında tamamladık” dedi.

“7 ayda 7 yıllık hacme ulaştık”

2018-2029 dönemi sürdürü­lebilirlik finansman hedefini 3,5 trilyon lira olarak belirledikleri­ni hatırlatarak, “Gelişmekte olan ülkelerde, Avrupa’da Amerika’da genelde finansmanın %60-50’sini bankalar veriyor. Türkiye gibi ge­lişmekte olan ülkelere baktığımız­da bankacılıkta bu oran %90. Do­layısıyla finansman kuruluşların bunun bir parçası olması gereki­yor. Biz de böyle bir yolculuğa çık­tığımızda 2018’de hedef koyduk ve hep yükselttik. 2024’e kadar 291 milyar TL’lik bir finansman yap­mışız. Bu sene 7 ayda 345 milyar li­raya ulaştık. Tabi ki enflasyon var, o nedenle rakamlar çok karşılaş­tırılabilir değil, onun farkındayız. Ama yine de 7 ayda 7 yılık hacim yapmışız” diye konuştu.

“Zor hedeflere ulaşmayı seviyoruz”

“Hedef verilirken tutturur der­ler. Bir doğruluk var, hedefi yük­seltirseniz her zaman hedefi geçebilirsiniz” diyen Akten, şunları söyledi: “Sürdürü­lebilirlik direktörümüz 2029’a kadar hedefimizi belirlememiz lazım dedi. Ne olsun dedim, 3,5 trilyon TL dedi. Rakam çok yüksek geldi ama bir şey demedim.

Ko­nu o kadar önemli ki biz bunu tartış­mıyoruz, kaç oldu­ğunun önemi yok. 3,5 trilyonsa 5 yapmaya çalışı­rız. En azından benim çerçevem­de gönül koyduğu­nuz bir alanda bütçenin tutturul­ması zor bir hedef olması lazım ki biz onu tutturalım, geçelim. Türk insanı olarak koşturmayı severiz, hangi hedef olursa olsun yapmaya çalışırız. Biz Garanti BBVA olarak da böyleyiz. Banka olarak hedefle­rimiz her zaman yükseltmeyi se­viyoruz. Dolayısıyla 3,5 trilyon li­ra değil inşallah 5 trilyon yaparız.”

“Tekstil ekipmanları modernize edilmeli”

Ivy Decarb CEO’su Javier Ber­nal ise platformun vizyonunu şu sözlerle aktardı: “Dünya çapın­da önde gelen moda markaları ve sektörün düzenleyici kurumları, tekstil tedarik zincirlerinin çev­resel etkilerini azaltma taahhü­dünde bulundular. Bu hedef­lere ulaşabilmek için tekstil üreticilerinin ekipmanla­rını aşamalı olarak yenile­meleri ve modernize etme­leri gerekecek. IVY Decarb Marketplace olarak biz, bunu Türk tekstil sektörü açısın­dan hem üret­kenliği hem de sürdürülebilir­liği artırmak adına eşsiz bir fırsat ola­rak görüyoruz. Bu dönüşümü kolaylaştırmak üzere finans kuruluş­ları, global markalar ve önde ge­len tekstil ile makine üreticilerini güçlü bir platformda buluşturuyo­ruz. Yatırımın geri dönüşünü, ve­rimliliği ve sürdürülebilirlik etki­sini gözeterek doğru ekipman se­çimine rehberlik ediyoruz.”

Şirketlere şeffaflık ve hız

Garanti BBVA, Ivy Decarb platformunda makine ve ekipman alımı için finansal çözümler sunan bankalardan biri olarak listelenecek. Platform üzerinden Garanti BBVA’yı seçen firmalar, kredi ihtiyaçlarını dijital kanallar aracılığıyla karşılayabilecek. Banka müşterisi olmayan firmalar da yine dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay şekilde müşteri olabilecek. Online süreçlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan şirketler ise Garanti BBVA’nın web sitesinde yer alan iletişim kanallarından bankaya ulaşabilecek.

Garanti BBVA, bu iş birliği sayesinde tekstil sektöründeki şirketlerin karbonsuzlaşma planlarını hayata geçirmelerine, operasyonları üzerindeki etkilerini izlenebilir kılmalarına ve dönüşüm stratejilerini görünür hale getirmelerine destek olacak. Firmalar yatırımlarında Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman çözümlerine ulaşabilecek. Yatırımların çevresel etkileri ve karbon azaltım planları Ivy platformunda firmalar tarafından şeffaf bir şekilde izlenebilecek. Süreçlerin büyük ölçüde dijital kanallar üzerinden yönetilmesi ise firmalara hız ve erişilebilirlik avantajı sağlayacak.