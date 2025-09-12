3,5 trilyon liralık kaynak 5 trilyon liraya çıkabilir
Garanti BBVA, tekstil sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ivy Decarb Marketplace iş birliğinde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2018-2029 dönemi sürdürülebilirlik finansman hedefini 3,5 trilyon lira olarak belirlediklerini hatırlatarak, “Banka olarak hedeflerimizi her zaman yükseltmeyi seviyoruz. 3,5 trilyon lira değil inşallah 5 trilyon lira yaparız” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Garanti BBVA, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamak amacıyla Ivy Decarb Marketplace iş birliğiyle bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe TEMSAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) temsilcilerinin yanı sıra Avrupa markalarının temsilcileri ile yerel üreticiler katıldı.
Etkinlikte sektör paydaşları ve markalar bir araya gelerek karbon nötr üretime geçiş sürecinde finansman, teknoloji ve iş birliklerinin rolünü ele aldı. Banka, platformda finansman sağlayan kurumlar arasında yer alarak, şirketlerin karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmalarına destek olacağını duyurdu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilir finansın yalnızca çevresel hedefler için değil, ekonomik kalkınma için de kritik olduğunu vurguladı.
Akten, “Bugün biliyoruz ki sürdürülebilirlik artık bir çevre konusu değil, işin ta kendisi. Kalıcı ve anlamlı bir dönüşümün sağlam bir finansal altyapı olmadan gerçekleşemeyeceği çok net. Bu yüzden biz Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finansı stratejimizin merkezine koyduk. 2018–2025 arasında 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdümüzü 2025’in ilk aylarında tamamladık” dedi.
“7 ayda 7 yıllık hacme ulaştık”
2018-2029 dönemi sürdürülebilirlik finansman hedefini 3,5 trilyon lira olarak belirlediklerini hatırlatarak, “Gelişmekte olan ülkelerde, Avrupa’da Amerika’da genelde finansmanın %60-50’sini bankalar veriyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bankacılıkta bu oran %90. Dolayısıyla finansman kuruluşların bunun bir parçası olması gerekiyor. Biz de böyle bir yolculuğa çıktığımızda 2018’de hedef koyduk ve hep yükselttik. 2024’e kadar 291 milyar TL’lik bir finansman yapmışız. Bu sene 7 ayda 345 milyar liraya ulaştık. Tabi ki enflasyon var, o nedenle rakamlar çok karşılaştırılabilir değil, onun farkındayız. Ama yine de 7 ayda 7 yılık hacim yapmışız” diye konuştu.
“Zor hedeflere ulaşmayı seviyoruz”
“Hedef verilirken tutturur derler. Bir doğruluk var, hedefi yükseltirseniz her zaman hedefi geçebilirsiniz” diyen Akten, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik direktörümüz 2029’a kadar hedefimizi belirlememiz lazım dedi. Ne olsun dedim, 3,5 trilyon TL dedi. Rakam çok yüksek geldi ama bir şey demedim.
Konu o kadar önemli ki biz bunu tartışmıyoruz, kaç olduğunun önemi yok. 3,5 trilyonsa 5 yapmaya çalışırız. En azından benim çerçevemde gönül koyduğunuz bir alanda bütçenin tutturulması zor bir hedef olması lazım ki biz onu tutturalım, geçelim. Türk insanı olarak koşturmayı severiz, hangi hedef olursa olsun yapmaya çalışırız. Biz Garanti BBVA olarak da böyleyiz. Banka olarak hedeflerimiz her zaman yükseltmeyi seviyoruz. Dolayısıyla 3,5 trilyon lira değil inşallah 5 trilyon yaparız.”
“Tekstil ekipmanları modernize edilmeli”
Ivy Decarb CEO’su Javier Bernal ise platformun vizyonunu şu sözlerle aktardı: “Dünya çapında önde gelen moda markaları ve sektörün düzenleyici kurumları, tekstil tedarik zincirlerinin çevresel etkilerini azaltma taahhüdünde bulundular. Bu hedeflere ulaşabilmek için tekstil üreticilerinin ekipmanlarını aşamalı olarak yenilemeleri ve modernize etmeleri gerekecek. IVY Decarb Marketplace olarak biz, bunu Türk tekstil sektörü açısından hem üretkenliği hem de sürdürülebilirliği artırmak adına eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönüşümü kolaylaştırmak üzere finans kuruluşları, global markalar ve önde gelen tekstil ile makine üreticilerini güçlü bir platformda buluşturuyoruz. Yatırımın geri dönüşünü, verimliliği ve sürdürülebilirlik etkisini gözeterek doğru ekipman seçimine rehberlik ediyoruz.”
Şirketlere şeffaflık ve hız
Garanti BBVA, Ivy Decarb platformunda makine ve ekipman alımı için finansal çözümler sunan bankalardan biri olarak listelenecek. Platform üzerinden Garanti BBVA’yı seçen firmalar, kredi ihtiyaçlarını dijital kanallar aracılığıyla karşılayabilecek. Banka müşterisi olmayan firmalar da yine dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay şekilde müşteri olabilecek. Online süreçlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan şirketler ise Garanti BBVA’nın web sitesinde yer alan iletişim kanallarından bankaya ulaşabilecek.
Garanti BBVA, bu iş birliği sayesinde tekstil sektöründeki şirketlerin karbonsuzlaşma planlarını hayata geçirmelerine, operasyonları üzerindeki etkilerini izlenebilir kılmalarına ve dönüşüm stratejilerini görünür hale getirmelerine destek olacak. Firmalar yatırımlarında Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman çözümlerine ulaşabilecek. Yatırımların çevresel etkileri ve karbon azaltım planları Ivy platformunda firmalar tarafından şeffaf bir şekilde izlenebilecek. Süreçlerin büyük ölçüde dijital kanallar üzerinden yönetilmesi ise firmalara hız ve erişilebilirlik avantajı sağlayacak.