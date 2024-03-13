3.8 milyon liralık hayvancılık desteği cuma günü hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli incelemelerde bulunmak için gittiği Van’da hayvancılık destekleri ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, 'anaç koyun - keçi desteği' ve 'sürü yenileme desteği' başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemesi yapılacağını dile getirdi.

Bakan, ödemelerin 15 Mart Cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.