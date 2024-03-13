3.8 milyon liralık hayvancılık desteği cuma günü hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık desteklerinin cuma günü itibariyle hesaplara aktarılacağını söyledi.
Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli incelemelerde bulunmak için gittiği Van’da hayvancılık destekleri ödemeleri hakkında bilgi verdi.
Yumaklı, 'anaç koyun - keçi desteği' ve 'sürü yenileme desteği' başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemesi yapılacağını dile getirdi.
Bakan, ödemelerin 15 Mart Cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.