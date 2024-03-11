5 kat daha az enerji üreten tesise ek yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

Kendi enerjisini öz kaynaklarıyla tesis eden Varaka Kâğıt, 1 yılda 200 bin ton atık kâğıdı yeniden kâğıda dönüştürerek döngüsel ekonomiye katkı sağladı.

Diğer geri dönüşüm tesislerine kıyasla 5 kat daha az su ve enerji tüketen tesis, buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacı için kendi kojenerasyon tesisini kurdu. 320 bin MW elektrik üretimi kapasitesinin yanı sıra günlük 9 bin 400 m3’lük atık su arıtma tesisi kapasitesine de sahip olan tesis, ileri arıtım ünitesi yatırımıyla ise deşarj edilen suyunun yüzde 70’ini geri kullanmayı hedefliyor.

Balıkesir’deki tesisle ilgili bilgi veren Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, “Prosesin başlangıcıyla beraber 5 adımda temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. Günlük temizlik işlemi 500 ton ila 1000 ton arasında değişiyor. Tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 200 bin ton. Biz ise geçen yıl 203 bin ton üretim gerçekleştirdik.

Yani kapasitemizin tamamını kullanıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıl 300 bin tona ulaşabilmek” dedi. Ar-Ge çalışmaları kapsamında tesis içinde Kimya Fabrikası (Kifa) da kurduklarının bilgisini veren Tetik, “20 milyon TL’lik yatırımla kendi kimyasalımızı kendimiz üretmeye başladık. Bu üretim ile hem enerji sarfiyatında azaltım sağladık hem de en büyük girdi kalemimizi kazanca dönüştürmeye yaklaştık” diye ekledi.

Atığı kaynağında ayrıştırmama maliyeti en az %5 etkiliyor

Türkiye’de atık ayrıştırma kültürünün oluşmaması sebebiyle vahşi toplama metodu yoluyla atıkların toplandığını belirten Tetik, “Bazı kâğıt atıklar, farklı atık türleriyle karıştığı için ayrışamıyor ve geri dönüşümde kullanılamıyor. Bu nedenle yurt dışından atık almaya yöneliyoruz çünkü atık ayrıştırma kültürünün olduğu yerlerden ithal etmek, geri dönüşüm sürecinde hem iş gücü hem de maliyet açısından daha kolay. Atığın son tüketicide doğru ayrışmaması, maliyeti en az yüzde 5 artırıyor” diye konuştu.

“Burayı kâğıt üssü haline getireceğiz”

Tesisin kuruluş hikâyesine değinen Mürşit Tetik, “Aldığımızda yıllık 150 bin tonluk üretim kapasite sahip olan bu tesisi modernleştirmek için İspanya’dan fabrika söküp getirdik. Fabrikanın demontajı yaklaşık 1.5 yıl sürdü. 700 konteyner taşınarak tekrar bir araya getirildi.

Ve tesis 300 milyon euro değerinde yatırım yapılarak yeniden ayağa kaldırıldı. Bölge özel endüstri bölgesi ilan edildiği için yatırımlarımız gelecek süreçte de devam edecek. Amacımız burayı entegre bir tesis haline getirmek ve özellikle ambalaj sektörü ile kutu tarafındaki yatırımlarımıza ağırlık vermek. Zaman içerisinde burayı kâğıt üssü haline getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

150 milyon TL ciro hedefi

Varaka Kâğıt bünyesinde hayata geçirilen Kimya Fabrikası (Kifa)’ya ilişkin bilgi veren Kifa Genel Müdürü Furkan Özata da, “Tesisimiz, şu anda Varaka Kâğıt’ın ihtiyacı olan AKD kimyasalını tek başına üretebilecek düzeye ulaştı. Bu kimyasal, ambalaj sektörü için kritik çünkü suyun kâğıttan itilmesini sağlıyor ve sektörün en büyük gider kalemi. 20 milyon TL yatırımla kurulan Kifa, 5 aylık faaliyet sürecinde 26.7 milyon TL değerinde 1000 ton AKD üretti. AKD özelinde Kifa bünyesinde 150-200 milyon TL ciro hedefliyoruz” dedi.

Vahşi toplama metodu nedir?

Son tüketici olarak kullanılan kâğıt, cam ve plastiğin ayrıştırılarak çöpe atılması gerektiği uyarısında bulunan Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, “Bu işlem, her birini kendi tesisine ulaştırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Fakat maalesef Türkiye’de bu kültürün oluşmaması sonucu tüm atıkların karışık bir şekilde toplanmasına neden oluyor. Biz buna vahşi toplama metodu adını veriyoruz ve belediyenin kontrolünde kâğıt tedariki sağlayan tesislerden gidip bu atıkları alıyoruz” bilgisini verdi.

“Yeni üretimler gelecek”

Gelecek süreçte AKD dışında yeni kimyasallar üretmek istediklerini belirten Kifa Genel Müdürü Furkan Özata, “Biz Kifa olarak Varaka Kâğıt’ın ihtiyacından fazlasını üreterek kâğıt sektörüne giren bir kimya tesisi olduk. Bu kapsamda AKD ile sınırlı kalmayarak sıvı nişasta, boya, köpük kesici, kuru mukavemet, yüzey tutkalı, biyosit ve sodyum hipoklorit üretimini de gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diye ekledi.