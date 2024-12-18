'5 yılda 5 bin kadın sürücü projesi' 2025’e damga vuracak

Necmi ÇELİK

Lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın sü­rücü istihdamını teşvik etmek üzere sektördeki mesle­ki kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin çalışmaları 2025 ile birlikte daha da hız kazana­cak. Bu alanda iki önemli sivil toplum kuruluşu olan CILT Türkiye ve kuruluşun kadın kolu olan WiLAT '5 yılda 5 bin kadın sürücü' isimli bir proje başlattı.

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, 1919 yılında kurulan Chartered Institute of Logisti­cs and Transport (CILT) isim­li kuruluşun dünya genelinde lojistik ve taşımacılık sektörü­nün standartlarını belirleyen, eğitim ve akreditasyon sağla­yan öncü bir kuruluş olduğunu belirterek, "CILT Türkiye ola­rak biz de bu küresel ailenin bir parçası olarak ülkemizde sek­töre katkı sağlamayı amaçlıyo­ruz" dedi.

Akyıldız, uluslararası taşı­macılık alanında kadın sürücü sayısının artmasının önemine vurgu yaparak “Beş yılda 5 bin kadın sürücü projesi hem ka­dınların sektöre kazandırılma­sı hem de sektörün sürücü ihti­yacına cevap vermesi açısından önem taşıyor. Ayrıca sektörün her aşamasında kadına ihti­yaç var. Erkek egemen algısı­nın baskın olduğu sektörde ka­dınların sürücü olarak da yer alması hem algının değişmesine hem de kadınların katılımıy­la sürücülük mesle­ğine olan saygının ve itibarî artacağı görü­şündeyim” şeklinde konuştu.

Berna Ak­yıldız, "Ama­cımız, sek­tördeki kadın istih­damını ar­tırmak ve lojistik sek­töründe top­lumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktır. Bu projede tüm kurumları, si­vil toplum kuruluşlarını ve sek­tördeki liderleri iş birliğine da­vet ediyoruz. Sektörü oluşturan tüm kuruluşlarla birlikte hare­ket etmek istiyoruz. Bu işbirliği ve ortak çabayla sektörde güçlü bir değişim yaratabiliriz" açık­lamasında bulundu.

Akyıldız söz konusu projeye 2025 yılının ilk aylarında start vereceklerini belirterek şu bil­gileri paylaştı;

"Projemiz hem hafif ticari araçları hem de ağır ticari araç­ları kapsıyor. Bu sektö­re yönelebilecek cid­di bir kadın nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu konuda gerçek­ten büyük bir ilgi de var kadınları­mızdan. Hedefimiz sadece sektördeki kadınlar değil, bu projeye dahil olabileceği­ni düşündü­ğümüz da­ha geniş bir ka­dın kit­lesine de ulaş­maktır. Vereceğimiz eğitimler sadece sürücü eğitimiyle sınırlı olmayacak. Kadın sürücü aday­larımızı bu yolculukta güçlü ve donanımlı kılacak her türlü te­mel eğitimi de sunacağız. Bu eğitimleri sektördeki mesleki kuruluşların da katkısını alarak gerçekleştireceğiz."

Projeye ilk etapta B sınıfı eh­liyeti olanlarla başlayacakla­rını kaydeden Berna Akyıldız, "Eğitimler ücretsiz olacak. He­defimiz B sınıfı ehliyeti olan ka­dınlarımızı C sınıfı ehliyet ka­tegorilerine taşımaktır. Hafif ve ağır ticari araç sürücü ehliye­tine sahip olma sürecinde tüm finansmanı da biz sağlayacağız. Bu finansman konusunda sek­törde güçlü bir dayanışma ola­cağını da görüyoruz. Projenin ileri aşamalarında hiç ehliyeti olmayan kadın sürücü adayları­nı da bu eğitimlere dahil etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Bu projede CILT Internatio­nal'ın önemine de değinen Ber­na Akyıldız şunları söyledi;

"Bu eğitimleri CILT Interna­tional'ın standartlarında yü­rüteceğiz. Eğitimler bittiğinde ve kadın sürücülerimiz hafif ve ağır ticari araç ehliyetlerini el­lerine aldıktan sonra CILT im­zalı uluslararası sertifikalarını da teslim edeceğiz. Bu şekilde aldıkları eğitimin uluslararası standarlarda olduğunu da bel­gelemiş olacaklar. Dolayısıy­la dünyanın her noktasında bu sertifikalar kadın sürücüleri­mizin mesleki donanımlarını gösteren değerli bir belge ola­cak" dedi.

Kadın sürücülere uluslararası sertifika verilecek

Lojistikte sürdürülebilirlik alanındaki projeye de değinen Akyıldız, "Çok yakında ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) eğitimlerini de başlatacağız. Bu eğitimlerle sektörümüzün sür­dürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak ve daha bilinçli bir iş dünyası oluşturmak istiyoruz. Ayrıca genç liderlerimizi des­teklemek ve geleceğin lojistik profesyonellerini yetiştirmek için CILT NextGen platformu­muza verdiğimiz önemi vurgu­lamak isterim. Gençlerimizin sektörde güçlü bir şekilde var olmasını sağlamak için hep bir­likte çalışmaya devam edece­ğiz" diye konuştu.

Öte yandan Logitrans Fuarı kapsamında Türkiye' ye gelen CILT International Eğitim ve Strateji Başkanı Ruth Francis de bu projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu projeler CILT Tür­kiye'nin lojistik ve taşımacılık alanına yaptığı önemli katkıyı anlamanıza yetiyor. CILT Tür­kiye sadece 18 ay önce kuruldu ve bu süre zarfında önemli bir mesafe kat etti.

Sektörümüze ve paydaşları­na yönelik dikkatli araştırma­ları, lojistik ve taşımacılık sek­törü açısından yalnızca Tür­kiye'de değil, Türkiye'nin de ötesini de etkileyecek stratejik bir plan oluşturmalarına ola­nak sağladı.Türkiye'nin Do­ğu ile Batıyı birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunması yanı sıra kültürlerin ve ticaretin kaynaştığı zengin tarihi Türki­ye'yi CILT International'ın kü­resel ağının inanılmaz derece­de önemli bir parçası haline ge­tiriyor" ifadelerini kullandı.

Tedarik zinciri ve lojistikte gelecek yapay zeka ile yeniden şekilleniyor

Türkiye Başkanı Berna Akyıldız 14-17 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan’ta düzenlenen Tedarik Zincirleri ve Lojistik Sektörünün Geleceği başlıklı konferansta yapay zeka ve dijital inovasyonun önemi üzerinde kapsamlı bir konuşma yaptı. Akyıldız, Türkiye’de lojistik sektörünün dönüşüm sürecini ve vizyonunu uluslararası katılımcılara da aktarma şansı bulurken, kadınların lojistikte artan önemini de ayrı bir panelde değerlendirdi.

Günümüzde yapay zeka ve dijital inovasyon ile teslimat sürelerinin kısaldığını, rota optimizasyonları ile yakıt tüketimi ve emisyonların azaldığını söyleyen Akyıldız,

“Yapay zekayı sürdürülebilirliği teşvik etmek için güçlü bir araç olarak görüyoruz. Akıllı sistemleri süreçlerimize entegre ederek yeşil lojistiğe katkıda bulunuyoruz. Ayrıca

yapay zeka, tahmine dayalı analitik, otomasyon ve gelişmiş karar alma araçları aracılığıyla karayolu taşımacılığında güvenlikte devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

2030 yılına gelindiğinde, otonom kamyonların küresel yükün yüzde 15'ini karşılayacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın yüzde 50'ye çıkması ve yapay zekayı sektörün geleceğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmesi bekleniyor” dedi.

Yapay zeka ve dijital yeniliklerin operasyonel verimliliği çevresel sürdürülebilirlikle dengelemede önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Berna Akyıldız şu değerlendirmede bulundu;

“Yapay zeka odaklı depolama sistemleriyle donatılmış akıllı depolar, envanter yönetimini otomatikleştirebilir ve teslimat süreçlerini% 20- 30 oranında hızlandırabilir. Bu yenilikler zaten somut sonuçlar veriyor. Lojistikteki yapay zeka ve dijital araçlar mevcut durumda envanter maliyetlerini yüzde 30'a kadar düşerek yüzde 10- 20 maliyet tasarrufuna yol açtı. 2026 yılına kadar küresel tedarik zincirlerinin yüzde 75'inin yapay zeka ve veri analitiği teknolojileri kullanılarak yönetilmesi bekleniyor."