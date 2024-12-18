'5 yılda 5 bin kadın sürücü projesi' 2025’e damga vuracak
CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, CILT Türkiye ve kuruluşun kadın kolu olan WiLAT tarafından başlatılan proje için, “Beş yılda 5 bin kadın sürücü projesi hem kadınların sektöre kazandırılması hem de sektörün sürücü ihtiyacına cevap vermesi açısından önem taşıyor. Erkek egemen algısının baskın olduğu sektörde kadınların sürücü olarak da yer alması bu algının da değişmesine katkı yapacak” dedi.
Necmi ÇELİK
Lojistik ve taşımacılık sektöründe kadın sürücü istihdamını teşvik etmek üzere sektördeki mesleki kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin çalışmaları 2025 ile birlikte daha da hız kazanacak. Bu alanda iki önemli sivil toplum kuruluşu olan CILT Türkiye ve kuruluşun kadın kolu olan WiLAT '5 yılda 5 bin kadın sürücü' isimli bir proje başlattı.
CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, 1919 yılında kurulan Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) isimli kuruluşun dünya genelinde lojistik ve taşımacılık sektörünün standartlarını belirleyen, eğitim ve akreditasyon sağlayan öncü bir kuruluş olduğunu belirterek, "CILT Türkiye olarak biz de bu küresel ailenin bir parçası olarak ülkemizde sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Akyıldız, uluslararası taşımacılık alanında kadın sürücü sayısının artmasının önemine vurgu yaparak “Beş yılda 5 bin kadın sürücü projesi hem kadınların sektöre kazandırılması hem de sektörün sürücü ihtiyacına cevap vermesi açısından önem taşıyor. Ayrıca sektörün her aşamasında kadına ihtiyaç var. Erkek egemen algısının baskın olduğu sektörde kadınların sürücü olarak da yer alması hem algının değişmesine hem de kadınların katılımıyla sürücülük mesleğine olan saygının ve itibarî artacağı görüşündeyim” şeklinde konuştu.
Berna Akyıldız, "Amacımız, sektördeki kadın istihdamını artırmak ve lojistik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktır. Bu projede tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve sektördeki liderleri iş birliğine davet ediyoruz. Sektörü oluşturan tüm kuruluşlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu işbirliği ve ortak çabayla sektörde güçlü bir değişim yaratabiliriz" açıklamasında bulundu.
Akyıldız söz konusu projeye 2025 yılının ilk aylarında start vereceklerini belirterek şu bilgileri paylaştı;
"Projemiz hem hafif ticari araçları hem de ağır ticari araçları kapsıyor. Bu sektöre yönelebilecek ciddi bir kadın nüfusu olduğunu biliyoruz. Bu konuda gerçekten büyük bir ilgi de var kadınlarımızdan. Hedefimiz sadece sektördeki kadınlar değil, bu projeye dahil olabileceğini düşündüğümüz daha geniş bir kadın kitlesine de ulaşmaktır. Vereceğimiz eğitimler sadece sürücü eğitimiyle sınırlı olmayacak. Kadın sürücü adaylarımızı bu yolculukta güçlü ve donanımlı kılacak her türlü temel eğitimi de sunacağız. Bu eğitimleri sektördeki mesleki kuruluşların da katkısını alarak gerçekleştireceğiz."
Projeye ilk etapta B sınıfı ehliyeti olanlarla başlayacaklarını kaydeden Berna Akyıldız, "Eğitimler ücretsiz olacak. Hedefimiz B sınıfı ehliyeti olan kadınlarımızı C sınıfı ehliyet kategorilerine taşımaktır. Hafif ve ağır ticari araç sürücü ehliyetine sahip olma sürecinde tüm finansmanı da biz sağlayacağız. Bu finansman konusunda sektörde güçlü bir dayanışma olacağını da görüyoruz. Projenin ileri aşamalarında hiç ehliyeti olmayan kadın sürücü adaylarını da bu eğitimlere dahil etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Bu projede CILT International'ın önemine de değinen Berna Akyıldız şunları söyledi;
"Bu eğitimleri CILT International'ın standartlarında yürüteceğiz. Eğitimler bittiğinde ve kadın sürücülerimiz hafif ve ağır ticari araç ehliyetlerini ellerine aldıktan sonra CILT imzalı uluslararası sertifikalarını da teslim edeceğiz. Bu şekilde aldıkları eğitimin uluslararası standarlarda olduğunu da belgelemiş olacaklar. Dolayısıyla dünyanın her noktasında bu sertifikalar kadın sürücülerimizin mesleki donanımlarını gösteren değerli bir belge olacak" dedi.
Kadın sürücülere uluslararası sertifika verilecek
Lojistikte sürdürülebilirlik alanındaki projeye de değinen Akyıldız, "Çok yakında ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) eğitimlerini de başlatacağız. Bu eğitimlerle sektörümüzün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak ve daha bilinçli bir iş dünyası oluşturmak istiyoruz. Ayrıca genç liderlerimizi desteklemek ve geleceğin lojistik profesyonellerini yetiştirmek için CILT NextGen platformumuza verdiğimiz önemi vurgulamak isterim. Gençlerimizin sektörde güçlü bir şekilde var olmasını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Logitrans Fuarı kapsamında Türkiye' ye gelen CILT International Eğitim ve Strateji Başkanı Ruth Francis de bu projelerin önemine vurgu yaparak, "Bu projeler CILT Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık alanına yaptığı önemli katkıyı anlamanıza yetiyor. CILT Türkiye sadece 18 ay önce kuruldu ve bu süre zarfında önemli bir mesafe kat etti.
Sektörümüze ve paydaşlarına yönelik dikkatli araştırmaları, lojistik ve taşımacılık sektörü açısından yalnızca Türkiye'de değil, Türkiye'nin de ötesini de etkileyecek stratejik bir plan oluşturmalarına olanak sağladı.Türkiye'nin Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunması yanı sıra kültürlerin ve ticaretin kaynaştığı zengin tarihi Türkiye'yi CILT International'ın küresel ağının inanılmaz derecede önemli bir parçası haline getiriyor" ifadelerini kullandı.
Tedarik zinciri ve lojistikte gelecek yapay zeka ile yeniden şekilleniyor
Türkiye Başkanı Berna Akyıldız 14-17 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan’ta düzenlenen Tedarik Zincirleri ve Lojistik Sektörünün Geleceği başlıklı konferansta yapay zeka ve dijital inovasyonun önemi üzerinde kapsamlı bir konuşma yaptı. Akyıldız, Türkiye’de lojistik sektörünün dönüşüm sürecini ve vizyonunu uluslararası katılımcılara da aktarma şansı bulurken, kadınların lojistikte artan önemini de ayrı bir panelde değerlendirdi.
Günümüzde yapay zeka ve dijital inovasyon ile teslimat sürelerinin kısaldığını, rota optimizasyonları ile yakıt tüketimi ve emisyonların azaldığını söyleyen Akyıldız,
“Yapay zekayı sürdürülebilirliği teşvik etmek için güçlü bir araç olarak görüyoruz. Akıllı sistemleri süreçlerimize entegre ederek yeşil lojistiğe katkıda bulunuyoruz. Ayrıca
yapay zeka, tahmine dayalı analitik, otomasyon ve gelişmiş karar alma araçları aracılığıyla karayolu taşımacılığında güvenlikte devrim yaratma potansiyeline sahiptir.
2030 yılına gelindiğinde, otonom kamyonların küresel yükün yüzde 15'ini karşılayacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın yüzde 50'ye çıkması ve yapay zekayı sektörün geleceğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmesi bekleniyor” dedi.
Yapay zeka ve dijital yeniliklerin operasyonel verimliliği çevresel sürdürülebilirlikle dengelemede önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Berna Akyıldız şu değerlendirmede bulundu;
“Yapay zeka odaklı depolama sistemleriyle donatılmış akıllı depolar, envanter yönetimini otomatikleştirebilir ve teslimat süreçlerini% 20- 30 oranında hızlandırabilir. Bu yenilikler zaten somut sonuçlar veriyor. Lojistikteki yapay zeka ve dijital araçlar mevcut durumda envanter maliyetlerini yüzde 30'a kadar düşerek yüzde 10- 20 maliyet tasarrufuna yol açtı. 2026 yılına kadar küresel tedarik zincirlerinin yüzde 75'inin yapay zeka ve veri analitiği teknolojileri kullanılarak yönetilmesi bekleniyor."