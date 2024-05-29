500'den fazla startup'a 31 milyon dolar yatırım yaptı

Sevilay ÇOBAN

Geçtiğimiz hafta Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın (GİRVAK) 10. yılını kutlamak amacıyla düzenlediği etkinlikte yer aldım. Girişimcilik konusunda çok az kurum ve kuruluşun yeni yeni adım atmaya başladığı o dönemde vizyoner bir bakış açısıyla yatırımları desteklemek ve büyütmek amacıyla kurulan Vakıf, bugün kocaman bir aileye dönüşmüş.

Bugüne kadar yüzlerce gence ilham veren ve onları girişimcilik yolculuklarında destekleyen GİRVAK, birçok başarılı girişimin doğmasına katkı sağladı. Girişimcilik ekosisteminde doğru bilgi üretilmesine ve bu bilginin topluma yayılmasına büyük önem veren Vakıf, etki girişimciliği alanında yürütülen projelerle toplumsal ve ekonomik fayda yaratıyor.

Girişimcilik ekosisteminde bu süreçte elde edilen başarıların, kazanımların ve gelecek hedeflerin paylaşıldığı etkinlikte konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, geldikleri noktada ulaştıkları büyüklük ve etki alanları hakkında bilgiler verdi.

Afra, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin de yer adlığı etkinlikte şunları söyledi; “10 yıl önce kurduğumuz hayalin önüne geçtik. 10 yıl bizim için çok önemli bir yolculuktu. Şimdi anlıyoruz ki yeniden bir başlangıç noktasına geldik.

Gençlerin girişimci bakış açısına sahip olmalarını ve böylece sorunlara çözüm üreterek Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına fayda sağlamaları hayalini bugün gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 1,4 milyon başvuru aldığımız Fellow Programı’na seçilen ve bugün sayıları 1000’e yakın olan fellow ve alumni’lerimiz bulundukları kurumları, toplulukları dönüştüren ve girişimcilik ekosistemini şekillendiren genç liderler olarak yolculuklarına devam ediyorlar.”

“Mezunlarımızı topluma geri vermeye teşvik ediyoruz”

GİRVAK’ın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sorunlarına çözüm üretecek gençleri destekleyerek, girişimcilik ruhunu toplumun geniş kesimlerine yaymayı başardığını anlatan Afra, “Bugüne kadar 43 ortağımızla toplamda 40 program hayata geçirdik.

Tüm programlarımıza 9500 genç katılırken, 82 network etkinliği gerçekleştirdik. Toplamda 27 milyon kişiye ulaşırken, 7345 girişim fikri ve 500’den fazla startup’a 31 milyon dolar yatırım yaptık. İlk günden beri benimsediğimiz ‘giveback’ kültürü ile mezunlarımızı topluma geri vermeye teşvik ediyoruz.

GİRVAK olarak, ekosistemdeki fikir önderlerini, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, kamu ve akademiyi bir araya getirerek, birlikte üreten ve dönüşen bir ekosistem oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da toplumsal cinsiyet dengesini desteklemek, başarı hikâyelerini çoğaltmak, teknoloji tabanlı girişimlerin sayısını ve niteliğini artırmak, sürdürülebilirlik ve küresel bağlantılar kurmak gibi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.

“Kıvılcımdan güçlü bir ekosisteme dönüştü”

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül ise Vakfın faaliyetlerini ve genç girişimcilere sağlanan destekleri detaylandırarak, gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi. GİRVAK’ın ekosistemde ihtiyaç duyulan bir alanı sahiplendiğini söyleyen Aygül, “10 yıl önce henüz küçük bir kıvılcım olan girişimcilik ekosistemi bugün büyük ve güçlü bir ekosisteme dönüştü.

Bu dönüşümde GİRVAK’ın rolü ve katkısı çok değerli. Bunu ulaştığımız gençlere, yarattığımız etkiye baktığımızda görüyoruz. GİRVAK’ın ilk yedi senesinde Fellow programımızla yarattığımız dönüşümü 10. yılımızda devam ettirirken, son üç senedir yetenek programlarımızla teknoloji ve girişimcilik ekosistemine kazandırdığımız 4 bin 500 yetenekle etki alanımızı büyüterek devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yomi Kastro ve Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, GİRVAK’ın Türkiye girişimcilik ekosistemine katkılarını ve global hedeflerini aktardılar. GİRVAK Alumni ve Mütevelli Heyeti Üyesi Umutcan Duman, vakfın mezunlarının başarı hikayelerini ve “giveback” kültürünün önemini vurguladı.

32 yatırımın yüzde 30'dan fazlasını kadınlar kurdu

GİRVAK’ın hayata geçirdiği yetenek programlarında, yüzde 50’si kadın olmak üzere 6500 yetenek, 852oyun veya uygulama, 650 çözüm fikri geliştirilirken, 17 bin 841 sertifika verildi. Mezunların üçte biri ise teknoloji sektöründe istihdama katıldı. Türkiye’nin en aktif fonu olarak tanımladıkları Founder One Etki Yatırım Fonu’na şu ana kadar 1500 başvuru geldi.

Fonlanan 32 yatırımın %30’dan fazlasının kurucusu kadınlardan oluşuyor. Etki programları kapsamında ise sürdürülebilir bir iklim ve toplum için 21 proje geliştirildi. Yüzde 40’ı kadınlardan oluşan 1500 genç, sürdürülebilir işbirlikleri kurarken, 8 kurum içi girişimcilik projesi geliştirildi. GİRVAK, girişimcilik ekosistemindeki çalışmalarını genişleterek daha fazla gence ulaşmayı, girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırmayı ve yenilikçi projelerle Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini artırmayı hedefliyor.