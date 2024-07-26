735 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

Başak Nur GÖKÇAM

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafın­dan hazırlanan ‘Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Rapo­ru' (SOFI) önceki gün yayın­landı. Rapora göre dünyada açlık giderek artmaya devam ediyor. Verilere göre 2019 yı­lında 613 milyondan fazla in­san açlıkla karşı karşıya iken, bu sayı 2023 yılında 735 mil­yona ulaştı. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler aç­lıkla karşı karşıya kalan in­san sayısının azalması gerek­tiğine dikkat çekse ve bu sa­yının günümüz koşullarında düşmesi beklense de, son dört yılda 122 milyondan fazla in­san ‘daha’ açlıkla karşı karşı­ya yaşam savaşı vermeye de­vam ediyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarım­sal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuk­lara Yardım Fonu (UNI­CEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Gıda Progra­mı (WFP), mevcut eğilimle­rin devam etmesi durumun­da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında 2’nci sırada yer alan ‘2030 yılına kadar açlı­ğın sona erdirilmesi’ hedefi­ne ulaşmanın mümkün olma­yacağı uyarısında bulundu.

En büyük mücadeleyi yine Afrika veriyor

Rapora göre 2022 yılında Asya ve Latin Amerika’daki açlığın azaltılmasına ilişkin çalışmalarda ilerleme sağ­lansa da, Batı Asya, Karayip­ler ve Afrika’nın tüm alt böl­gelerinde insanlar açlıkla mücadele etmeye de­vam ediyor ve bu mü­cadelede de artış yaşanı­yor. Eldeki verilere göre kı­tada yaşayan her beş kişiden biri, açlıkla karşı karşıya kal­dı. Küresel ortalamanın iki katını aşkın olan bu rakama bakıldığında ne yazık ki açlık sorunuyla en büyük mücade­le yine Afrika kıtasında veril­meye devam ediyor.

Rapora ilişkin değerlen­dirmede bulunan BM Genel Sekreteri António Guterres, “Umut vadeden gelişmeler var; bazı bölgeler 2030 bes­lenme hedeflerine ulaşma yo­lunda ilerliyor. Ancak genel anlamda ‘Sürdürülebilir Kal­kınma Amaçları’na (SKA) yö­nelik gayretleri devam ettir­mek için küresel ölçekte yo­ğun ve ivedi bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

2030’da 600 milyon insan açlık mücadelesi vermeye devam edecek

Rapor önsözünde FAO Ge­nel Direktörü QU Dongyu, IFAD Başkanı Alvaro Lario, UNICEF Genel Direktörü Cat­herine Russell, WFP Genel Di­rektörü Cindy McCain ve DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, “SKA arasında yer alan ‘2030 yılına kadar Açlığa Son’ hede­fine ulaşmak hiç şüphesiz, ce­saret kırıcı ve zorlu bir görev teşkil ediyor.

Çünkü 2030'da neredeyse 600 milyon insanın halen açlıkla karşı karşıya kal­maya devam edeceği öngörü­lüyor. Gıda güvensizliğinin ve dengesiz beslenmenin temel itici güçleri artık ‘yeni normal’ olarak kabul ettiğimiz olgular; bu bağlamda, tarım-gıda sis­temlerini dönüştürme çabala­rımızı iki katına çıkartmaktan ve SKA 2 kapsamındaki hedef­lere ulaşmak için bu sistemleri seferber etmekten başka seçe­neğimiz kalmadı” ortak değer­lendirmesine yer verildi.

“Herkese yetecek gıda üretiliyor”

Küresel eşitsizliğin aşılabilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, “Gezegen üzerinde yaşayan herkesi doyurabilecek kadar gıda üretiliyor. Buna rağmen yüz milyonlarca insan açlık çekiyor. Gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımını sağlayan sistemlerin altı, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerce oyuldu” dedi.

Bebek beslenmesinde ilerleme kaydedildi

2019 yılında dünya genelinde 6 aylıktan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 44’ü anne sütüyle beslenirken, bu oran 2012 yılında yüzde 37 idi. Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 6 aydan küçük bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesine ilişkin çalışmalar sonucunda bu konuda ilerleme kaydedildi fakat net bir veri elde edilemedi. Bebeklerin yüzde 48’inin de bu uygulamadan faydalanmasıyla 2025 hedefine yaklaşıldığı belirtildi.