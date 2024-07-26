735 milyon insan açlıkla mücadele ediyor
Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu yayınlandı. Rapora göre 735 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Son dört yılda 122 milyondan fazla insanın daha açlıkla karşı karşıya kalışı, 2030'a kadar açlığın sona erdirilmesi hedefine ulaşmayı imkansız kılıyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan ‘Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu' (SOFI) önceki gün yayınlandı. Rapora göre dünyada açlık giderek artmaya devam ediyor. Verilere göre 2019 yılında 613 milyondan fazla insan açlıkla karşı karşıya iken, bu sayı 2023 yılında 735 milyona ulaştı. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısının azalması gerektiğine dikkat çekse ve bu sayının günümüz koşullarında düşmesi beklense de, son dört yılda 122 milyondan fazla insan ‘daha’ açlıkla karşı karşıya yaşam savaşı vermeye devam ediyor.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Gıda Programı (WFP), mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında 2’nci sırada yer alan ‘2030 yılına kadar açlığın sona erdirilmesi’ hedefine ulaşmanın mümkün olmayacağı uyarısında bulundu.
En büyük mücadeleyi yine Afrika veriyor
Rapora göre 2022 yılında Asya ve Latin Amerika’daki açlığın azaltılmasına ilişkin çalışmalarda ilerleme sağlansa da, Batı Asya, Karayipler ve Afrika’nın tüm alt bölgelerinde insanlar açlıkla mücadele etmeye devam ediyor ve bu mücadelede de artış yaşanıyor. Eldeki verilere göre kıtada yaşayan her beş kişiden biri, açlıkla karşı karşıya kaldı. Küresel ortalamanın iki katını aşkın olan bu rakama bakıldığında ne yazık ki açlık sorunuyla en büyük mücadele yine Afrika kıtasında verilmeye devam ediyor.
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan BM Genel Sekreteri António Guterres, “Umut vadeden gelişmeler var; bazı bölgeler 2030 beslenme hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor. Ancak genel anlamda ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) yönelik gayretleri devam ettirmek için küresel ölçekte yoğun ve ivedi bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi.
2030’da 600 milyon insan açlık mücadelesi vermeye devam edecek
Rapor önsözünde FAO Genel Direktörü QU Dongyu, IFAD Başkanı Alvaro Lario, UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, WFP Genel Direktörü Cindy McCain ve DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, “SKA arasında yer alan ‘2030 yılına kadar Açlığa Son’ hedefine ulaşmak hiç şüphesiz, cesaret kırıcı ve zorlu bir görev teşkil ediyor.
Çünkü 2030'da neredeyse 600 milyon insanın halen açlıkla karşı karşıya kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Gıda güvensizliğinin ve dengesiz beslenmenin temel itici güçleri artık ‘yeni normal’ olarak kabul ettiğimiz olgular; bu bağlamda, tarım-gıda sistemlerini dönüştürme çabalarımızı iki katına çıkartmaktan ve SKA 2 kapsamındaki hedeflere ulaşmak için bu sistemleri seferber etmekten başka seçeneğimiz kalmadı” ortak değerlendirmesine yer verildi.
“Herkese yetecek gıda üretiliyor”
Küresel eşitsizliğin aşılabilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, “Gezegen üzerinde yaşayan herkesi doyurabilecek kadar gıda üretiliyor. Buna rağmen yüz milyonlarca insan açlık çekiyor. Gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımını sağlayan sistemlerin altı, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerce oyuldu” dedi.
Bebek beslenmesinde ilerleme kaydedildi
2019 yılında dünya genelinde 6 aylıktan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 44’ü anne sütüyle beslenirken, bu oran 2012 yılında yüzde 37 idi. Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 6 aydan küçük bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesine ilişkin çalışmalar sonucunda bu konuda ilerleme kaydedildi fakat net bir veri elde edilemedi. Bebeklerin yüzde 48’inin de bu uygulamadan faydalanmasıyla 2025 hedefine yaklaşıldığı belirtildi.