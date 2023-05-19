78 yabancı ile züccaciyede 2 milyar $’lık iş bağlantısı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Pazar büyüklüğü 12 milyar dolara ulaşan Türkiye züccaciye sektörü, ihracatta yakaladığı yükseliş trendini daha da yukarılara taşımak istiyor.

Dış pazarlarda elini güçlendirmek ve yeni müşterilere ulaşmak hedefiyle Antalya’da 11’incisi düzenlenen “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Zirvesi”ne 49 ülkeden 78 yabancı satın almacı katıldı. Katılımcı 18 yerli firmanın temsilcisiyle yüz yüze (B2B) görüşmeler yapan satın almacıların 2 milyar dolarlık iş hacmi yarattığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen zirveye, yıllık 10 milyon doların üzerinde cirosu olan firmalar katıldı. Zirvede 2 gün boyunca 4 binin üzerinde yüz yüze görüşme sağlandığını açıklayan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, iş hacminin yıla 2 milyar dolar olarak yansıyabileceğini belirtti.

Hedef, 7 milyar dolar ihracat

Zirveye Rusya, Suudi Arabistan Belçika, Danimarka, Polonya gibi 49 ülkeden katılım sağlandığını bildiren Öksüz, “Zirveye dünyanın çeşitli yerinde yaklaşık bin mağazası bulunan firmalar dahi katıldı” diye konuştu. Geçen yılki sektör ihracatının 6.5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Öksüz, ithalatın ise 1.5 milyar dolar olduğunu belirtti. Yılın ilk çeyreğindeki düşüşe rağmen bu yıl iç pazar ve ihracatta yüzde 10 büyüme performansı gösterebileceklerini ifade eden Öksüz, “Dünya sıralamasından 10’unculuktan 8’inciliğe yükselen züccaciye sektörü, 2023 yılında 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor” dedi.

İç pazar düğünlerle açıldı

İhracatta başarılı bir ivme yakaladıklarının altını çizen Öksüz, en çok ihracat yapılan alt sektörler arasında başı endüstriyel mutfak, elektrikli küçük ev aletlerinin çektiğini söyledi. Öksüz, kilogram başına ihracatı da 3.38 dolardan 3.75 dolara çıkardıklarını aktardı. Düğün sezonuylabirlikte iç pazarda hareketliliğin başladığını kaydeden Öksüz, “İç pazardaki gelirlerimizin yarısını düğünler oluşturuyor.

Konut satışlarındaki düşüşü düğünlerle kapatıyoruz. Yine Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günler de sektörümüzü canlı kılıyor. Geçtiğimiz yıllara oranlara airfryer’ların satışında yüzde 300’lük bir artış oldu” şeklinde konuştu. Yaz aylarında turist satışlarının arttığına da işaret eden Öksüz, kur avantajı nedeniyle sınır bölgelerindeki bavul ticaretinin artış gösterdiğine de söyledi.

“Çin'in etkisi 3. çeyrekte yansıyabilir”

Mesut Öksüz, züccaciyede dünyanın en büyük ihracatçısının Çin olduğunu, pandemideki kapanmanın ardından Çin’in yeniden sahalara döndüğünü belirtti. Çin’in sadece ihracatta değil iç pazarda da Türk üreticilerin karşısına çıktığını ifade eden Öksüz, iç pazarda özellikle 3’üncü çeyrekte Çin etkisinin hissedilebileceğini vurguladı.

“Japonya için özel olarak hazırlanalım"

Japonya’nın dünyanın en büyük ithalatçısı olmasına rağmen sektörün bu ülkeye yaptığı ihracatı ‘yok denecek kadar az’ olarak nitelendiren Mesut Öksüz, “Bu pazardan da pay alma hedefimiz bulunuyor ama özel hazırlanmamız gereken bir pazar” diye konuştu. Öksüz, yeniden açılan Suudi Arabistan pazarının ise ellerini güçlendirdiğini söyledi.