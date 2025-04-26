ABD’den 2 dolara pamuk alıp 16 dolara hazır giyim satalım

Nurdoğan A. ERGÜN

Hazır giyim ihracatında­ki kan kaybı devam ediyor. 2022 yılında 21.2 milyar dolarlık ihracatla rekor kıran sek­tör, 2024 yılında 17.9 milyar dolar­lık ihracat yapabildi. Sektörün istih­dam kaybı ise iki yılda 174 bini bul­du.

Sektördeki kötü gidişata ‘dur’ diyecek bir çözüm önerisi de İstan­bul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh­racatçı Birliği (İHKİB) Başkan Yar­dımcısı Mustafa Paşahan’dan geldi. İçerdeki maliyetlerle birlikte küre­sel pazardaki daralmaya dikkat çe­ken Paşahan, Türkiye’nin ana pazarı Avrupa’ya artık yeni ürün satmakta zorlandığını söyleyerek, yeni pazar olarak ABD’ye işaret etti. Paşahan, Türkiye’nin vergisiz olarak ABD’den 300-400 bin ton pamuk alıp, bunu işleyerek hazır giyim olarak sata­bileceğini anlattı.

İHKİB desteğiy­le düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Paşahan, “2000’li yılların başında 1.5 milyar dolar olan ABD hazır giyim ihracatımız bugün 850 milyon dolar. Tekstille birlikte 1.5 milyar dolara ancak çıkıyoruz. Ver­gisiz olarak ABD’den 2 dolara alaca­ğımız pamuğu, hazır giyim yaparak 16 dolara satabiliriz. Bunu yaparsak ihracatımız 10 kat artar. Hazır giyim ithalatı 100 milyar dolar olan bir ül­keden bahsediyoruz” dedi.

Pahalı hale geldik

Türkiye’nin hazır giyimde mar­ka ve küresel bir oyuncu olduğunu ancak maliyetlerin dolar bazında Vietnam, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelere göre yüzde 50-60 daha pahalı olduğuna işaret eden Paşa­han, ihracatın hızla düştüğü bir dö­nemde ithalatın da hızla arttığına değindi. İrili-ufaklı yüzlerce üretim tesisinin kapandığını ya da kapasi­tesini küçülttüğünü aktaran Paşa­han, “İhracatta ibreyi yeniden yu­karı döndürmek için dört maddelik çözüm formülümüz hala güncel ye­rini koruyor” diye konuştu.

40’ıncı yılda Aziz Sancar’a ödül

Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan ve Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından 1998 yılından bu yana düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl 40’ıncı yıla özel ödüller de verilecek. Zirveye katılacak Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da ödül alacak isimlerden biri olacak. Ayrıca TİM Başkanı Mustafa Gültepe’ye de ödül takdim edilecek.

4 maddelik çözüm formülü

1-Girdi maliyetleriyle kur arasında denge yeniden sağlanmalı

2-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İstihdam Koruma Destek Programı’ndan ayrım gözetilmeksizin tüm firmalar yararlandırılmalı

3-Hazır giyimin de aralarında bulunduğu bazı sektörlerde uygulanan 5 puanlık prim indirimi, iki yıl boyunca 10 puana çıkarılmalı.

4-Emek yoğun sektörler için iki yıl ödemesiz, yüzde 20’nin altında faizle kredi imkânı sağlanmalı

50 ülke katılacak 4 ülke tepki için gelmeyecek

Marmara Grubu Vakfı tarafından İHKİB iş birliğinde 7-8 Mayıs’ta düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra 50’ye yakın ülkeden kanaat önderi katılacak. MGV Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, 4 ülkenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki gelişmelere tepki olarak zirveye katılmayacağını söyledi.