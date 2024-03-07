Abdi İbrahim, yılda 1 milyon euro malzeme tasarrufu sağladı

Başak Nur GÖKÇAM

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini ‘Geleceği İyileştirmek’ vizyonuyla yürüten Abdi İbrahim, 2021-2022 dönemini kapsayan 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Raporda, ekosistemin, insanın ve işin geleceğini iyileştirme stratejisi çerçevesinde belirlenen 2030, 2040 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ve bu kapsamda hayata geçirilen projelere yer verildi. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda, bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş tarafından sınırlı güvence ile doğrulanan 2021 ve 2022 yıllarına ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonu verilerine de yer verildi.

Ürün başına yüzde 28 emisyon azaltımı

Ekosistemin Geleceğini İyileştirmek çatısı altında şirketin düşük karbonlu ambalaj stratejisinin öne çıkan en önemli projelerinden biri olan Green Harmonization projesinin 1’inci fazını başarıyla tamamlayan şirket, yapay zekâ tabanlı sezgisel bir optimizasyon algoritması ile ambalaj malzemesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ürün başına yüzde 28 oranında azalttı. Projeyle; 179 ton ambalaj malzemesi, 150 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji ve yıllık 1 milyon euro tutarında malzeme tasarrufu sağladı.

Ayrıca 2012- 2022 yılları arasında uyguladığı projelerle ise 1 yılda 165 evin su ihtiyacına karşılık gelecek 48 bin 110 m3 su tasarrufu sağlandı. 2020’den beri Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi’nde kullandığı elektriği, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini uluslararası standartlarda belgeleyen Türk ilaç şirketi olma başarısı gösteren Abdi İbrahim, SBTi Net Sıfır Standardı’na uyumlu olarak ‘2050 Net Sıfır Emisyon He defi’ belirlemeyi taahhüt etti.

“Çözümlerin parçası olmayı amaçlıyoruz”

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Misyonumuz, daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak; bu sayede daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını aralamak.

Yaşadığımız değişim ve yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen paydaş beklentilerine, yaşam alışkanlıklarına ve iklim krizi ile mücadeleye ilişkin olarak yerel ve uluslararası seviyede geliştirilen çözümlerin parçası olmayı; tüm bunları yaparken de dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Rapora ‘yapay zekâ’ eli değdi

6’ıncı sürdürülebilirlik raporunun farklılıklarına da değinen Bülbül, “Hayalperestlerin ve Yapay Zekânın Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Senfonisi ismini verdiğimiz raporumuz, insanın hayal gücü ile yapay zekâ uygulamaları birleştirilerek tasarlandı.

Yapay zekânın geniş yetenekleri ile insanın eşsiz ve sınırsız hayal gücünü aynı potada eriterek, Abdi İbrahim'in DNA’sında yer alan uyum ve esneklik gücüne vurgu yapmak istedik. Değişim ve dönüşüme liderlik eden onarıcı ve proaktif bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Ar-Ge’ye 192 milyon TL harcama yapıldı

Yurt dışında büyüme, ArGe ve tesis yatırımlarına da odaklanan Abdi İbrahim, yurt dışı pazarlarda elde ettiği net satışı, 2020’ye göre yüzde 10 oranında artırmayı başardı. Aynı dönemde 192 milyon TL Ar-Ge harcaması ve 53 milyon dolar tutarında yatırım yapan şirket, Türkiye’deki satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını da artırmaya devam eden şirket, yerel tedarikçilerin tüm tedarikçilere oranını 2022’de yüzde 72’ye çıkardı.

“Teknoloji, kaynakları yerinde kullanmamızı sağlar”

Sanat ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi bir iş birliği ile tasarlanan rapordaki ön sözün yanı sıra kapak ve seperatör sayfalarında yer alan dijital sanat eserleri de yapay zekâ desteğiyle oluşturuldu. Rapordaki dijital sanat eserlerini, içerikte yer verilen hikâyeyi baz alarak yapay zekâ ile tasarlayan sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay da bir sürdürülebilirlik raporuna katkı sunmaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji doğru tasarlandığında ve kullanıldığında bir tür kaynak sıkıştırma algoritması gibi çalışır.

Emeğimizi ve kaynakları daha odaklı ve yerinde kullanmamızı sağlar. Bu projede verimliliği artırarak ve kaynak kullanımını en aza çekerek, sürdürülebilirlik ilkelerinden elimizden geldiğince faydalandığımızı düşünüyoruz” dedi.