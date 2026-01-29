AB–Hindistan STA’sı Türkiye için alarm veriyor
Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 2 milyar insanı kapsayan serbest ticaret anlaşmasının (STA) sonuçlandırılması, Türkiye açısından ciddi riskler barındırıyor. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, anlaşmanın Türkiye’nin AB pazarındaki gümrük birliği kazanımlarını zayıflatacağını belirtti.
Avrupa Birliği ve Hindistan, bugüne kadar her iki tarafın da imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşması için müzakereleri tamamladı. 2 milyar insanı kapsayan bu anlaşmaya ek olarak, taraflar arasında bir güvenlik ve savunma ortaklığı da tesis edildi.
Çin ile artan rekabet ve ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilimler, AB açısından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Hindistan ile ilişkilerin çok boyutlu biçimde güçlendirilmesini jeostratejik açıdan önemli hale getirdi. STA’nın, AB Konseyi’nin onayının ardından imzalanması ve Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulması bekleniyor.
“Türkiye’nin AB pazarındaki avantajları aşınıyor”
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB– Hindistan STA’sının Türkiye açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Zeytinoğlu, Mercosur Anlaşması’nın ardından Hindistan ile imzalanan bu STA’nın, Türkiye’nin AB pazarındaki rekabet avantajlarını ciddi ölçüde zedeleyeceğini ifade etti. Zeytinoğlu’na göre, Hindistan 773 milyar dolarlık ihracat hacmiyle dünyanın 10’uncu büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor. AB ile Hindistan arasındaki mal ve hizmet ticareti 180 milyar euroyu aşarken, son 10 yılda ticaret hacmi yaklaşık yüzde 90 oranında artmış durumda. Yeni STA ile bu artışın hızlanması bekleniyor.
Anlaşma kapsamında AB, Hindistan’dan ithal edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ında gümrük vergilerini sıfırlayacak. Böylece ikili ticaretin neredeyse tamamı için tarife tavizleri sağlanmış olacak. Deniz ürünleri, kimyasallar, plastik ve kauçuk, deri ve ayakkabı, tekstil, hazır giyim, baz metaller ile mücevherat gibi ürünlerde tarifeler tamamen kaldırılacak. Otomobillere uygulanan vergiler kademeli olarak yüzde 10’a düşürülecek ve yıllık 250 bin adetlik kota uygulanacak. Otomotiv parçalarında ise beş ila on yıl içinde vergilerin tamamen kaldırılması öngörülüyor. Makine ürünlerinde yüzde 44’e, kimyasallarda yüzde 22’ye, ilaçlarda ise yüzde 11’e varan gümrük vergileri büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Türkiye için kritik sektörler risk altında
Zeytinoğlu, Hindistan’ın gümrük indirimlerinden faydalanarak AB pazarına ihracatını artırmasının, makine, otomotiv, kimya ve tekstil gibi Türkiye açısından stratejik sektörlerde rekabeti artıracağını ve pazar payı kaybına yol açacağını belirtti. Gümrük birliği nedeniyle Türkiye’nin, Hindistan menşeli ürünlere AB ile paralel şekilde düşük gümrük vergisi uygulamak zorunda kalacağını hatırlatan Zeytinoğlu, buna karşın Türkiye’nin Hindistan pazarına otomatik ve eşdeğer erişiminin bulunmadığını vurguladı.
Anlaşmayla birlikte Hindistan’ın, düşük maliyetli üretim yapısı ve ölçek ekonomisi avantajıyla AB için alternatif bir tedarik ve üretim merkezi haline gelebileceği ifade ediliyor. Hizmet ticareti, yatırımların korunması ve teknoloji iş birlikleri sayesinde Hindistan, AB sermayesi açısından Türkiye’ye kıyasla daha cazip bir merkez haline gelebilir. Bu durum, doğrudan yabancı yatırımların ve tedarik zincirlerinin Hindistan’a kaymasına yol açabilir.
“Gümrük Birliği güncellemesi artık ertelenemez”
Zeytinoğlu, anlaşmanın henüz imzalanmadığını ancak onay sürecinde Türkiye’nin gümrük birliğindeki yapısal dengesizliklerin giderilmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, AB’nin STA’larına eş zamanlı olarak dahil edilmesi, hizmetler, tarım ve kamu alımlarının da gümrük birliği kapsamına alınmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zeytinoğlu, aksi halde Türkiye’nin her yeni AB STA’sında sistematik kayıplarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.