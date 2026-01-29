AB–Hindistan STA’sı Türkiye için alarm veriyor

Avrupa Birliği ve Hindis­tan, bugüne kadar her iki tarafın da imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşma­sı için müzakereleri tamamladı. 2 milyar insanı kapsayan bu anlaş­maya ek olarak, taraflar arasında bir güvenlik ve savunma ortaklı­ğı da tesis edildi.

Çin ile artan re­kabet ve ABD ile ilişkilerde yaşa­nan gerilimler, AB açısından dün­yanın dördüncü büyük ekonomisi olan Hindistan ile ilişkilerin çok boyutlu biçimde güçlendirilmesi­ni jeostratejik açıdan önemli hale getirdi. STA’nın, AB Konseyi’nin onayının ardından imzalanması ve Avrupa Parlamentosu’nun ona­yına sunulması bekleniyor.

“Türkiye’nin AB pazarındaki avantajları aşınıyor”

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB– Hindistan STA’sının Türkiye açı­sından olumsuz sonuçlar doğu­racağı uyarısında bulundu. Zey­tinoğlu, Mercosur Anlaşması’nın ardından Hindistan ile imzalanan bu STA’nın, Türkiye’nin AB paza­rındaki rekabet avantajlarını cid­di ölçüde zedeleyeceğini ifade et­ti. Zeytinoğlu’na göre, Hindistan 773 milyar dolarlık ihracat hac­miyle dünyanın 10’uncu büyük ih­racatçısı konumunda bulunuyor. AB ile Hindistan arasındaki mal ve hizmet ticareti 180 milyar euroyu aşarken, son 10 yılda ticaret hacmi yaklaşık yüzde 90 oranında artmış durumda. Yeni STA ile bu artışın hızlanması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında AB, Hin­distan’dan ithal edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ında gümrük vergilerini sıfırlayacak. Böylece ikili ticaretin neredeyse tamamı için tarife tavizleri sağlanmış ola­cak. Deniz ürünleri, kimyasallar, plastik ve kauçuk, deri ve ayakka­bı, tekstil, hazır giyim, baz metal­ler ile mücevherat gibi ürünlerde tarifeler tamamen kaldırılacak. Otomobillere uygulanan vergiler kademeli olarak yüzde 10’a düşü­rülecek ve yıllık 250 bin adetlik kota uygulanacak. Otomotiv par­çalarında ise beş ila on yıl içinde vergilerin tamamen kaldırılması öngörülüyor. Makine ürünlerinde yüzde 44’e, kimyasallarda yüzde 22’ye, ilaçlarda ise yüzde 11’e va­ran gümrük vergileri büyük ölçü­de ortadan kalkacak.

Türkiye için kritik sektörler risk altında

Zeytinoğlu, Hindistan’ın güm­rük indirimlerinden faydalana­rak AB pazarına ihracatını artır­masının, makine, otomotiv, kimya ve tekstil gibi Türkiye açısından stratejik sektörlerde rekabeti ar­tıracağını ve pazar payı kaybına yol açacağını belirtti. Gümrük bir­liği nedeniyle Türkiye’nin, Hin­distan menşeli ürünlere AB ile pa­ralel şekilde düşük gümrük vergi­si uygulamak zorunda kalacağını hatırlatan Zeytinoğlu, buna kar­şın Türkiye’nin Hindistan pazarı­na otomatik ve eşdeğer erişiminin bulunmadığını vurguladı.

Anlaş­mayla birlikte Hindistan’ın, dü­şük maliyetli üretim yapısı ve öl­çek ekonomisi avantajıyla AB için alternatif bir tedarik ve üretim merkezi haline gelebileceği ifa­de ediliyor. Hizmet ticareti, yatı­rımların korunması ve teknoloji iş birlikleri sayesinde Hindistan, AB sermayesi açısından Türki­ye’ye kıyasla daha cazip bir mer­kez haline gelebilir. Bu durum, doğrudan yabancı yatırımların ve tedarik zincirlerinin Hindistan’a kaymasına yol açabilir.

“Gümrük Birliği güncellemesi artık ertelenemez”

Zeytinoğlu, anlaşmanın henüz imzalanmadığını ancak onay sürecinde Türkiye’nin gümrük birliğindeki yapısal dengesizliklerin giderilmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, AB’nin STA’larına eş zamanlı olarak dahil edilmesi, hizmetler, tarım ve kamu alımlarının da gümrük birliği kapsamına alınmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zeytinoğlu, aksi halde Türkiye’nin her yeni AB STA’sında sistematik kayıplarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.