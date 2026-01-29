Konut faizi geriliyor şantiyeler yükseliyor
Yüksek maliyetlerle sınanan gayrimenkul, yeni arz için kolları sıvıyor. Faiz indiriminin sürmesini bekleyen inşaat sektörü, konut talebine hazırlıksız yakalanmamak için arsa geliştirmeye, ruhsat almaya ve yeni şantiyeler kurmaya başladı. İstanbul’da inşaatlarda yüzde 25 artış oldu. Pendik ve Arnavutköy gibi bölgelerde şantiyeler hız kazandı.
Hamide HANGÜL
Bir süredir enflasyonist ortamda hızlı yükselen fiyatlar, sınırlı arz, konuta erişim zorluğu, yüksek faiz ve maliyetlerin etkisinde kalan gayrimenkul sektöründe ibre artık, tersine dönüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim adımlarının 2026’da da sürmesini bekleyen inşaat sektörü, finansman yükünün giderek azalmasıyla canlanacak konut talebine hazırlıksız yakalanmamak için belirli bölgelerde yeni konut arzında kolları sıvamaya başladı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve müteahhitler, arsa geliştirmeye, ruhsat hazırlığı yapmaya ve yeni şantiyeler kurmaya ağırlık verirken, özellikle İstanbul Anadolu Yakası’nda inşaatlarda yüzde 25 artış olduğu belirtiliyor.
Sektör temsilcilerine göre inşaatta arz hareketliliği, büyükşehirler ve gelişim akslarında yoğunlaşıyor. İstanbul’da kentsel dönüşüm potansiyeli yüksek ilçeler, çevre bölgeler, Pendik, Sancaktepe, Esenyurt gibi ilçeler öne çıkarken, Ankara ve İzmir’de ise yeni gelişim alanlarıyla desteklenen bölgelerde konut projelerine ilginin arttığı gözlemleniyor.
Konut ruhsatında sekiz yılın rekoru
Yapı ruhsatları da artışa işaret ediyor. Veriler, konut ruhsatlarında son 8 yılın rekorunun kırıldığını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk dokuz ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı, 2024’ün aynı dönemine yüzde 38,6 artışla 754 bin 791’e çıktı.
Söz konusu oran 2023 ve 2022’nin ilk dokuz ayına göre sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 71,5 arttı. Ayrıca veriler, 2025’in ilk dokuz ayında alınan konut ruhsatlarının 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarında, her bir yılın tamamını geçtiğini de gösterdi. Buna göre, 2022’de 722 bin, 2021’de 742 bin, 2020’de 564 bin, 2019’da 325 bin, 2018’de 687 bin ruhsat alındı. Söz konusu yapı ruhsatları 2017’de ise 1.4 milyona ulaşmıştı. Aynı yıl, konut kredisi faizleri yüzde 11-13 bandında hareket etmiş, en düşüş yüzde 11,9’u görmüştü.
Pandemi sürecinde tüm dünyayı etkileyen enflasyonla mücadele için bir dizi önlemler alan ekonomi yönetimi faiz artırımına gitmişti. Enflasyondaki düşüşle birlikte TCMB de 2024’ün son ayında başladığı faiz indirimine 2026’da da devam ederken, söz konusu oranı yüzde 50’li seviyelerden yüzde 37’ye çekti. İndirimlerin sürmesini bekleyen inşaat sektörü ise yüzde 25’in altında bir faiz oranının, piyasada konut talebini canlandıracağı görüşünde.
“GYO ve büyük firmaların arsa arayışları hızlandı”
GABORAS CEO’su Ruhi Konak, faiz indirim sürecinin başlamasıyla üretim tarafında da belirgin bir hareketlenme görüldüğüne işaret ederek, “Özellikle son dönemde GYO’lar ve büyük ölçekli inşaat firmalarının, yeni konut projelerine yönelik arsa ve arazi arayışlarını hızlandırdığı, proje geliştirme sürecine ilişkin ön hazırlıklarını artırdığı gözlemleniyor. Bu eğilim, sahada yapılan değerleme çalışmaları ve fizibilite taleplerindeki artışla da net biçimde hissediliyor” dedi.
TÜİK’in yapı izin istatistiklerinin de bu hazırlık sürecinin verilerle de desteklendiğini gösterdiğine işaret eden Konak, “Özellikle yüzölçümündeki artış, küçük ölçekli bireysel projelerden ziyade, daha büyük, planlı ve çok etaplı konut projelerinin gündemde olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
“İmar ve ruhsat başvuru yoğunluğu arttı”
Sahadan alınan bilgilerin, belediyelerin imar ve ruhsat birimlerinde başvuru yoğunluğunun arttığını ve daha önce finansman koşulları nedeniyle beklemeye alınmış birçok projenin yeniden değerlendirme sürecine girdiğini gösterdiğine işaret eden Konak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgesel olarak bakıldığında, hareketliliğin büyükşehirler ve bu şehirlerin gelişim akslarında yoğunlaştığı görülüyor.
İstanbul’da yeni konut ve arsa geliştirme faaliyetleri Esenyurt, Pendik, Başakşehir, Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde öne çıkarken; Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar gibi ilçelerde ise mevcut yapı stokuna yönelik yenileme ve dönüşüm odaklı proje hareketliliği dikkat çekiyor.
Anadolu Yakası’nda Pendik, Maltepe ve Ataşehir, hem yeni projeler hem de yenileme çalışmalarıyla öne çıkan ilçeler arasında yer alıyor. Ankara ve İzmir’de ulaşım yatırımları ve yeni gelişim alanlarıyla desteklenen bölgelerde konut projelerine yönelik ilginin arttığı gözlemleniyor. Bunun yanı sıra sanayi, lojistik ve istihdam potansiyeli bulunan Anadolu şehirlerinde de orta ölçekli konut projelerine yönelik planlama ve ruhsat süreçlerinin hızlandığı dikkat çekiyor.
Finansman maliyetlerindeki düşüşün kalıcı hale gelmesi halinde, bugün ruhsat, proje ve arazi aşamasında olan çalışmaların önümüzdeki dönemde fiilen inşaata dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle yapı ruhsatı verileri, arazi piyasasındaki hareketlilik ve belediyelerdeki işlem yoğunluğu, konut üretiminde yeni bir dönemin öncü göstergeleri olarak değerlendiriliyor.”
“Anadolu Yakası’nda inşaatlarda yüzde 25 artış var”
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “İnşaatlarda bir artış var, İstanbul dışından da talep var şu anda. Sürekli proje üretmeye devam ediyoruz. Herkeste bir hazırlık var ancak büyük inşaatlara girmiyorlar.
Böyle 20-50 daire gibi oluyor, 200-300 daireye temkinli yaklaşıyorlar. Anadolu’dan gelen müteahhitler de oluyor, Malatya’dan, Kastamonu’dan, Sivas’tan, Tokat’tan gelen müteahhitler var. Onlar da İstanbul’da proje geliştirmek için geliyorlar, satış yüksek olduğu için İstanbul’u tercih ediyorlar. İstanbul Anadolu Yakası'nda inşaatlarda şu anda yüzde 20-25 artış var.”
“1.200 konut arzı için 5 milyarlık yatırım
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, faiz indirimlerinin etkisiyle biraz daha hareketliliğin başlığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Piyasada ikinci el eridi, biz de yeni konut arzına hazırlık yapıyoruz. Çünkü artık bu durağan dönemin bittiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde daha hızlanacaktır. Bir ihtiyaç var sonuçta pazarda. Piyasa açılınca, bugün başladığında hemen yarın konut hazır olmuyor, bir hazırlık süreci, ruhsat süreci, inşaat süreci var.
Türkiye’ye güveniyoruz. Barınma en temel ihtiyaçlardan biri. Biz, 2026’nın ikinci çeyreği itibariyle piyasanın canlanacağına inanıyoruz. Faizlerde bizim beklentimiz yüzde 20’ler seviyesinde, ancak o sürece kadar o seviyeye gelir mi, biraz da piyasa şartlarına bağlı. Önceden aylık yüzde 1’ler makuldü, ancak şu anda yıllık yüzde 18-20 yıllık olursa bu erişilebilir seviyeye gelecektir. Enflasyonun baz etkisinin düşmesiyle birlikte olacak gibi de görünüyor.
Piyasada uzun süredir açılmasını bekleyen bir talep var, faiz indirimleri istenen seviyeye gelirse ikinci el talebi, sıfıra da yansıyacaktır. Biz de şu anda 4 yeni projeyle 1.200 konutu arza kazandırmış olacağız, bunun da 5 milyar TL’lik toplam bir yatırım bedeli olacak.”
“Hareketliliği sahada hissediyoruz”
İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Faiz indirimleriyle sektörde bir beklenti değişimi olduğunu söyleyebilirim, bunu sahada da hissediyoruz. Ancak şantiyelerde ciddi bir artış var demek için henüz çok erken. Biraz daha beklemek ve önümüzü görmek gerekiyor.
Finansman maliyetleri çok yüksek ve bu yüzden beklemede kalan birçok proje de var. Şu anda finansmanı hazır olan, etap etap ilerleyen projelerde bir hareketlilik var. Faiz indirimi tek başına yeterli olmuyor; asıl önemli olan, vatandaşın gerçekten ev alabileceği, krediye ulaşabildiği sürdürülebilir bir finansman ortamının oluşturulması. Bu sağlandığında hem talep daha net ortaya çıkar hem de şantiyelerdeki hareketlilik kalıcı hale gelir.”
İzmir, Ankara ve Bursa da hareketli
GABORAS CEO’su Ruhi Konak’a göre, İzmir’de konut ve arsa geliştirme faaliyetleri ağırlıklı Menemen ve Torbalı ilçelerinde yoğunlaşırken, son dönemde değer artışıyla öne çıkan merkez ilçeler de inşaat firmaları açısından yakından izleniyor. Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka; kentsel dönüşüm çalışmaları, ulaşım altyapısı ve merkezi konumlarıyla proje geliştirme açısından öne çıkıyor.
Çiğli, sağlık yatırımları, tramvay hattı ve sanayi aksına yakınlığıyla dikkat çekerken; Urla, arsa ve düşük yoğunluklu konut projelerine yönelik artan ilgisiyle farklı bir yatırım segmenti olarak öne çıkıyor. Ankara’da Etimesgut ve Çankaya, Bursa’da Nilüfer, Kocaeli’de Gebze, Antalya’da Kepez, Konya’da Selçuklu ve Gaziantep’te Şehitkamil, konut üretimi ve proje geliştirme faaliyetlerinin yoğunlaştığı diğer önemli ilçeler arasında yer alıyor.
Yeni konut ve arsa geliştirmede hareketli bölgeler
-Esenyurt -Pendik
-Başakşehir -Arnavutköy
-Avcılar -Kadıköy
-Üsküdar -Beşiktaş
-Güngören -Bahçelievler
-Küçükçekmece -Esenler
-Bağcılar -G.Osmanpaşa
-Maltepe -Ataşehir
-Zeytinburnu