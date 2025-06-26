AB’nin yeşil dönüşüm çağrısı 2030’un yol haritasını belirledi

AB Yeşil Mutabakatı’nın ardından hızlanan dijital ve yeşil dönüşüm sü­reci ana pazarı Avrupa olan Türki­ye gibi ülkelerde etkili sonuçlar ve­recekti. Türkiye boya sanayiinin verimlilik, sıfır emisyon ve dijital­leşme konularında gösterdiği hassa­siyet ise sektörün global pazarda re­kabetçiliğe güçlü bir hazırlık yaptı­ğını gösteriyor aslında. Her şey 2022 yılı içinde başlamıştı. Boya sektörü­nün 2030 yılındaki vizyonunu belir­leyen sürdürülebilirlik raporu sektö­rün odak hedeflerini sistematik bir şekilde gösteriyordu.

Kimya sektö­rünün ihracattaki önemli kuruluş­larından biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı­ları Birliği (İKMİB) ve Boya Sanayi­cileri Derneği (BOSAD) iş birliği ile tehlike oluşturan iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün geleceğine ışık tutacak ‘’Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu’’ 2022 yılında hazırlanıp, tanıtılmış­tı. Raporun endüstrideki yerini şöyle özetlemek gerekiyor, burada ortaya konan dönüşüm hedefleri endüstri­nin tamamına kaostan ziyade düze­nin geleceğini gösteriyordu.

Değer zinciri üzerinde sürdürülebilirlik yakalandı

Türkiye’de üretim faaliyetleri­ni sürdüren tüm işletmeleri yakın­dan ilgilendiren ve değer zinciri üze­rinde sürdürülebilirlik faaliyetleri­ni gözden geçirmeyi zorunlu kılan ‘AB Yeşil Mutabakatı’ kapsamında boya sektörünün danışabileceği bir kaynak olan Türk Boya Sektörü Sür­dürülebilirlik Raporu, sürdürülebi­lir ekonomik kalkınma amaçlarını gerçekleştirme hedefiyle 2030 viz­yonu belirleyen İKMİB ve BOSAD iş birliğiyle dijital olarak Türkçe ve İngilizce hazırlandı.

Türk boya sek­törüne sürdürülebilir gelecek için dönüşümünde yol gösterici bir ça­lışma olan Sürdürülebilirlik Raporu ile boya sektörüne yönelik hem mev­cut durum analizinin yapılması hem de şirketlerin gelecekteki çevresel ve sosyal performanslarını iyileştirme­lerinin kolaylaştırılmasını amaçla­yan bu rapor günümüzde esaslı ya­tırımlara imza atan sektör için adeta pusula görevi gördü.

Rapor aynı zamanda iklim deği­şikliğine karşı mücadelede boya sek­törünün yönetim stratejisi belirle­mesine atıfta bulunarak, istikrarlı ve düzenli yatırım sürecinin önünü aç­mıştı. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda, iklim değişikliğine ayak uydurmak sektörün bugün itibarıy­la kat ettiği mesafenin özeti aslında.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürü­lebilir Kalkınma için 2030 Günde­mi’nin, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla ele alındığı taktirde tüm dünyaya fayda sağlayacağı aşikar. Son dönemlerdeki yeşil çevre kon­septlerine ve Avrupa Birliği’ndeki süreçlere baktığımızda boya üreti­cileri 3 önemli odağı raporlarına da­hil etmişti. Bunlar; sürdürülebilirlik, performans ve maliyet konularıydı ve her bir başlık için Ar-Ge devrimi yapıldı.

Sürdürülebilirlik anlamında kul­lanılan hammaddeler de çok önem­li. Sektörün yeni dönemde üzerin­de durduğu konuların başında yerli ve sürdürülebilir kaynaklarla ham­madde kullanımı var. Burada sağla­nacak başarıyla ithalatı bitirmeyi hedefleyen sektör temsilcileri, ay­nı zamanda net sıfır üretim anlayı­şını hammaddenin kendisinde baş­latmayı öngörüyor. Şeffaf, bütün­sel, hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen bo­ya sektörünün sürdürülebilirlik ko­nusunda fotoğrafını çeken Sürdürü­lebilirlik Raporu, endüstrinin diğer kollarına örnek olması bakımından da hatırı sayılır bir yerde duruyor.