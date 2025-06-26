AB’nin yeşil dönüşüm çağrısı 2030’un yol haritasını belirledi
Türkiye boya sanayii açısından bugün devrimsel nitelik kazanan yatırım hamlelerinin fitilini AB Yeşil Mutabakatı ateşlemişti. Bu kapsamda AB’ye ihracat yapan tüm ülkelerde, endüstrinin tüm kollarında net sıfır şartı koyan AB, Türkiye kimya sanayiinde ise köklü bir dönüşümün tetikleyicisi olmuştu.
AB Yeşil Mutabakatı’nın ardından hızlanan dijital ve yeşil dönüşüm süreci ana pazarı Avrupa olan Türkiye gibi ülkelerde etkili sonuçlar verecekti. Türkiye boya sanayiinin verimlilik, sıfır emisyon ve dijitalleşme konularında gösterdiği hassasiyet ise sektörün global pazarda rekabetçiliğe güçlü bir hazırlık yaptığını gösteriyor aslında. Her şey 2022 yılı içinde başlamıştı. Boya sektörünün 2030 yılındaki vizyonunu belirleyen sürdürülebilirlik raporu sektörün odak hedeflerini sistematik bir şekilde gösteriyordu.
Kimya sektörünün ihracattaki önemli kuruluşlarından biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş birliği ile tehlike oluşturan iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün geleceğine ışık tutacak ‘’Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu’’ 2022 yılında hazırlanıp, tanıtılmıştı. Raporun endüstrideki yerini şöyle özetlemek gerekiyor, burada ortaya konan dönüşüm hedefleri endüstrinin tamamına kaostan ziyade düzenin geleceğini gösteriyordu.
Değer zinciri üzerinde sürdürülebilirlik yakalandı
Türkiye’de üretim faaliyetlerini sürdüren tüm işletmeleri yakından ilgilendiren ve değer zinciri üzerinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini gözden geçirmeyi zorunlu kılan ‘AB Yeşil Mutabakatı’ kapsamında boya sektörünün danışabileceği bir kaynak olan Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilir ekonomik kalkınma amaçlarını gerçekleştirme hedefiyle 2030 vizyonu belirleyen İKMİB ve BOSAD iş birliğiyle dijital olarak Türkçe ve İngilizce hazırlandı.
Türk boya sektörüne sürdürülebilir gelecek için dönüşümünde yol gösterici bir çalışma olan Sürdürülebilirlik Raporu ile boya sektörüne yönelik hem mevcut durum analizinin yapılması hem de şirketlerin gelecekteki çevresel ve sosyal performanslarını iyileştirmelerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan bu rapor günümüzde esaslı yatırımlara imza atan sektör için adeta pusula görevi gördü.
Rapor aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün yönetim stratejisi belirlemesine atıfta bulunarak, istikrarlı ve düzenli yatırım sürecinin önünü açmıştı. Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda, iklim değişikliğine ayak uydurmak sektörün bugün itibarıyla kat ettiği mesafenin özeti aslında.
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla ele alındığı taktirde tüm dünyaya fayda sağlayacağı aşikar. Son dönemlerdeki yeşil çevre konseptlerine ve Avrupa Birliği’ndeki süreçlere baktığımızda boya üreticileri 3 önemli odağı raporlarına dahil etmişti. Bunlar; sürdürülebilirlik, performans ve maliyet konularıydı ve her bir başlık için Ar-Ge devrimi yapıldı.
Sürdürülebilirlik anlamında kullanılan hammaddeler de çok önemli. Sektörün yeni dönemde üzerinde durduğu konuların başında yerli ve sürdürülebilir kaynaklarla hammadde kullanımı var. Burada sağlanacak başarıyla ithalatı bitirmeyi hedefleyen sektör temsilcileri, aynı zamanda net sıfır üretim anlayışını hammaddenin kendisinde başlatmayı öngörüyor. Şeffaf, bütünsel, hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen boya sektörünün sürdürülebilirlik konusunda fotoğrafını çeken Sürdürülebilirlik Raporu, endüstrinin diğer kollarına örnek olması bakımından da hatırı sayılır bir yerde duruyor.