Adana, Hatay ve Mersin afet bölgesi ilan edilmeli
Çukurova bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, tarım arazilerinde büyük kayıplara yol açtı. Özellikle sert çekirdekli meyveler ve sebzeler don nedeniyle ağır hasar gördü. Tarımsal üretimin ciddi şekilde etkilendiğini belirten yetkililer, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçilerin zararlarının devlet tarafından karşılanması için acil destek çağrısında bulundu.
Müjde DEMİR-Ziya İPEK
Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Okan Özkaya, don olayının özellikle sert çekirdekli meyveler ve sebzeler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığını belirtti. Ağaç uçlarındaki yanmaların gelecek sezonu da olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Özkaya, “Bu felaket sadece bu yılı değil, bir sonraki yılın ürünlerini de zarar gördü.
Anamur’dan Tarsus’a kadar geniş bir bölge bu don olayından olumsuz etkilendi” dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da bölgede 50-60 bin dönümlük tarım arazisinin don nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -14 ila -16 dereceye kadar düştüğünü belirten Yılmaz, özellikle sebze ve meyve üreticilerinin büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.
"Çiftçimizin zararı karşılanmalı"
Tarım arazilerinde ciddi kayıpların yaşandığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise, fidanların bile kuruma noktasına geldiğini ve milyonlarca ağacın telef olduğunu açıkladı. Çiftçilerin emeklerinin boşa gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Avcı, yetkililere çağrıda bulunarak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istedi.
2022’de benzer bir olayın yaşandığını ancak soğumanın kısa sürdüğünü anımsatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yılki olayda 12 saat boyunca süren soğuk havanın ürünlere ciddi zarar verdiğini aktardı. Doğan, “Başta patates olmak üzere şeftali bahçelerinin tamamı zarar gördü. Yumurtalık gibi denize yakın bölgelerde ekili karpuzlar kısmen etkilenirken, narenciyede de kısmen zarar meydana geldi. Soğanda ise zarar yok denecek kadar az. Ancak marul, salatalık ve kabak gibi ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı. Yaş meyvenin tamamı zarar gördü” dedi.
“Üreticilerimiz desteklenmeli”
Mersin’de havanın mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan zirai donun ardından açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da üreticinin doğal afetlere karşı desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mersin’in Türkiye’nin meyve ve sebze deposu olduğu unutulmamalıdır. Bu üreticilerin, Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına olan borçları ertelenmeli, üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için ek krediler sağlanmalıdır.”