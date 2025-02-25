Adana, Hatay ve Mersin afet bölgesi ilan edilmeli

Müjde DEMİR-Ziya İPEK

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Okan Öz­kaya, don olayının özellikle sert çekirdekli meyveler ve sebzeler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı­ğını belirtti. Ağaç uçlarındaki yanmaların gelecek sezonu da olumsuz etkileyeceğini vurgu­layan Özkaya, “Bu felaket sade­ce bu yılı değil, bir sonraki yı­lın ürünlerini de zarar gördü.

Anamur’dan Tarsus’a kadar ge­niş bir bölge bu don olayından olumsuz etkilendi” dedi. Mer­sin Ziraat Odası Başkanı Mu­sa Yılmaz da bölgede 50-60 bin dönümlük tarım arazisinin don nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı. Gece saatlerinde ha­va sıcaklığının -14 ila -16 dere­ceye kadar düştüğünü belirten Yılmaz, özellikle sebze ve mey­ve üreticilerinin büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.

"Çiftçimizin zararı karşılanmalı"

Tarım arazilerinde ciddi ka­yıpların yaşandığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başka­nı Veyis Avcı ise, fidanların bi­le kuruma noktasına geldiği­ni ve milyonlarca ağacın telef olduğunu açıkladı. Çiftçilerin emeklerinin boşa gitme tehli­kesiyle karşı karşıya olduğu­nu vurgulayan Avcı, yetkilile­re çağrıda bulunarak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin zararlarının karşı­lanmasını istedi.

2022’de benzer bir olayın ya­şandığını ancak soğumanın kı­sa sürdüğünü anımsatan Yüre­ğir Ziraat Odası Başkanı Meh­met Akın Doğan, bu yılki olayda 12 saat boyunca süren soğuk ha­vanın ürünlere ciddi zarar ver­diğini aktardı. Doğan, “Başta patates olmak üzere şeftali bah­çelerinin tamamı zarar gördü. Yumurtalık gibi denize yakın bölgelerde ekili karpuzlar kıs­men etkilenirken, narenciyede de kısmen zarar meydana geldi. Soğanda ise zarar yok denecek kadar az. Ancak marul, salata­lık ve kabak gibi ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı. Yaş meyvenin tamamı zarar gördü” dedi.

“Üreticilerimiz desteklenmeli”

Mersin’de havanın mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan zirai donun ardından açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da üreticinin doğal afetlere karşı desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mersin’in Türkiye’nin meyve ve sebze deposu olduğu unutulmamalıdır. Bu üreticilerin, Tarım Kredi Kooperatifine ve Ziraat Bankasına olan borçları ertelenmeli, üreticilerimizin üretime devam edebilmeleri için ek krediler sağlanmalıdır.”