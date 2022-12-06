AgroShow Eurasia, yarın Tüyap'ta açılıyor

Tarım makineleri ve teknolojileri sektöründe tamamen yabancı müşterilere odaklanan Türkiye’nin ilk B2B fuarı AgroShow Eurasia, 7-10 Aralık 2022 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleşecek.

100’ün üzerinde ülkeden katılımcının yer alacağı fuara; 3.000’in üzerinde yabancı ziyaretçi katılacak. Fuarda sergilenecek olan tarım makineleri, sera teknolojileri, sektörel start-up’ların yanı sıra fuarın dikkat çeken bir diğer yanı ise sektörün yan sanayisini de bir bütün olarak kapsaması. Boya, motor yağı gibi kullanım ve sarf malzemelerinden cıvata, zincir, kayış-kasnak gibi genel yedek parçalara, test ve belgelendirme hizmetlerinden otomasyon sistemlerine kadar tarım makinelerine dair ne varsa profesyonel ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek. AgroShow Eurasia, Avrasya coğrafyasına yeni bir vizyon kazandırırken, Türkiye’nin de tarım makineleri ihracatına önemli katkılarda bulunacak.