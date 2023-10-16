AHBİB: Eylülde yüzde 45 artışla 265 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik

Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik gayretli çalışmaların sonuçlarının eylül ayı ihracat raporlarına yansıdığını belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Uzak Doğu’da Çin, Tayvan ve Nepal’de, Güney Amerika’da ise Venezuela, Şili, Brezilya ve Kolombiya pazarlarında 213 kata varan oranlarda artışlar yakaladıklarını vurguladı.

“Anuga Fuarı’na çıkarma yaptık”

İhracatı daha da artırabilmek için mevcut pazarlarda derinleşmek ve yeni pazarlarda Türk ürünlerinin kalite ve lezzetini potansiyel alıcılarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 7-11 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen uluslararası gıda ve içecek fuarına AHBİB olarak çıkarma yaptıklarını dile getirdi. Başkan Veysel Memiş, “13 binden fazla katılımcının yer aldığı fuara ilgi büyüktü. 40’ın üzerinde üyemiz fuara katılımcı olarak iştirak etti. AHBİB olarak biz de fuardaki standımızda, sektörün nabzını tutmaya gelen üyelerimize ev sahipliği yaptık. Üyelerimizin potansiyel alıcılarla buluşmasına ve yeni bağlantılar sağlamasına destek olduk.” dedi.

“Uzak Ülkeler Stratejisi küresel arenada rehberimiz”

İhracat ana pazarları Orta Doğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkeleri olan AHBİB’in uzak pazarlara açılması doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’nde belirlediği 18 ülkeye odaklandıklarını kaydeden Başkan Veysel Memiş, “Finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım ve diplomasi gibi birçok alanda 328 eylemi barındırarak bir yol haritası niteliği taşıyan Uzak Ülkeler Stratejisi, küresel arenada rehberimiz oluyor. Ticaret heyeti programları, fuarlar,tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yoğunlaştığı hedef ülkeler olan ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam’da sektörel anlamda etkinliğimizi artırmanın gayretini gösteriyoruz. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün global rotasına yön veren uluslararası fuarlarda ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ederek ihracat performansımızı çok daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarımızı yüksek tempoda sürdürüyoruz.” dedi.

“Uzak pazarlarda etkinliğimizi artıyoruz”

Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu ilave destekler sayesinde uzak pazarlarda etkinliklerini artırdıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, “Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, İran ve İtalya ilk üç sırada yer aldı. Irak’a 31,3 milyon dolar, İran’a 28,4 milyon dolar, İtalya’ya 19,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat hacminde en güçlü artışları Şili, Umman ve Tunus pazarlarında yakaladık. Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında eylül ayında Uzak Doğu’da Çin, Tayvan ve Nepal’de, Güney Amerika’da Venezuela, Şili, Brezilya ve Kolombiya pazarlarında anlamlı artışlar yakaladık. Bu dönemde 137 ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, 80’e yakın ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdi. Eylül ayında 1,22 milyar dolarlık ülke geneli sektör ihracatına AHBİB olarak yüzde 21,6 oranında destek verdik.” diye konuştu.

“Hububat ürünlerinde ihracatımızı 93 kat artırdık”

AHBİB’in eylül ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, söz konusu dönemde hububat ihracatında büyük atak yaptıklarını, buğday ve mısır satışlarını rekor düzeyde artırdıklarını belirtti. Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu: “Eylül ayında 521 bin 935 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en çok hububat ihraç etti. Bu dönemde 93 kattan fazla oranda artış sağladığımız hububat ihracatında 112,3 milyon dolar değer elde ettik. Bölge ihracatımızın yüzde 42’sini oluşturan hububatın ardından bakliyat çeşitleri 55,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada, 28,9 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.”

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bölge ihracatının yüzde 10 artışla 1 milyar 591 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.