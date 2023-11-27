AHKİB Başkanı Tekin: Üretim maliyetlerini azaltacak teşviklere ihtiyaç var

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ana pazarı olan Avrupa Birliği’nde Çin, Hindistan ve Pakistan’ın agresif fiyat politikasının Türkiye’nin bu pazara yönelik ihracatında daralma oranını yüzde 20’lere kadar çıkardığını kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, yeni yılda işçilik maliyetlerine eklenecek artışların dış satım performansındaki kayıpları daha da derinleştirmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Başkan Gürkan Tekin, “İşçilik, enerji, döviz kuru gibi kalemlerde teşvik verilmesini ve fiyatta rekabetçiliği sağlayacak koşulların oluşmasını istiyoruz. Bu koşullar olursa Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü fiyat rekabetini sağlayacaktır.” diye konuştu. Sektörün 2023 yılında 10 ayın 9’unda düşüş yaşadığını ifade eden Başkan Gürkan Tekin, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde en pahalı ülkeler arasına katıldığını, rakip ülkelere göre fiyat farkının yüzde 50’lere kadar yükseldiğini söyledi.

“Hindistan’ın STA ile Avrupa Birliği’ne gümrüksüz mal satması büyük tehdit”

Ekim ayının sonunda Avrupa Birliği’nin Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerinde mutabakat sağlamasının Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için büyük tehdit oluşturduğunu belirten Başkan Gürkan Tekin, “Söz konusu anlaşmanın yeni yılda yürürlüğe girmesi, Hindistan’ın AB’ye sıfır gümrük vergisi ile mal satması anlamına geliyor. Hâlihazırda AB pazarında Hindistan, Türkiye’nin gerisinde kalsa da oluşan fiyat farklı ve sıfır vergi ile bölgeye ürün satacak olması, önümüzdeki dönem için Türkiye adına büyük bir tehlikeyi işaret ediyor.” dedi.

“Finansmana erişimde sağlanan desteklere üretim maliyetlerini düşürecek teşvikler eklenmeli”

Eximbank’ın kredi hacminin artırılması, reeskont kredilerinin günlük limitlerinin 10 katına çıkarılması ve bu kredinin toplam faiz oranının politika faizini aşamayacak olmasının ihracatçı firmalar için önemli adımlar olduğunun altını çizen Başkan Gürkan Tekin, kredi maliyetlerini düşürecek, üretim maliyetlerini azaltacak teşviklerin daha fazla zaman kaybetmeden devreye alınmasının kritik önem taşıdığını bildirdi.

“Ekim ayında bölge ihracatımız yüzde 12,2 düşüşle 28,3 milyon dolar”

AHKİB’in ekim ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Birlik olarak ekim ayında 4 bin 43 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirerek ülkemize 28,3 milyon dolar döviz kazandırdık. Söz konusu dönemde ihracat performansında yüzde 12,4 oranında düşüş yaşayan Birliğimiz, en çok bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında satış yaptı. Bu ürün grupları bölge ihracatımızın yüzde 80’ini oluşturdu. Bayan dış giyimde 12,7 milyon dolar, bay dış giyimde 6,1 milyon dolar, diğer hazır eşyada 3,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, İspanya ve Almanya ilk üç sırada yer aldı. Hollanda’ya 11,1 milyon dolar, İspanya’da 2,2 milyon dolar, Almanya’da 1,9 milyon dolar ihracat değerine ulaştık.”