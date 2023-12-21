Aile şirketlerine uzun ömür formülü

Her aile şirketi liderinin “korkulu rüyası” firmasının geleceğe kalamaması ve günün birinde yaşam döngüsünü sona erdirmesi. Aile şirketlerinin başarılı olabilmesi için yeni kuşağın şirkete ve liderlere güven duyması, şirket kültürünü benimsemesi ve liderlik becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Ortak Akıl Danışmanlık CEO'su Dr. Yılmaz Sönmez, “Farklı kuşakların şirket bünyesine katıldığı durumlarda kuşaklar arasında çatışmalar yaşanabilir.

Yeni kuşak, mevcut kuşağın deneyimlerinden yararlanmak istemeyebilir ya da aile şirketinin değerlerini benimsemeyi tercih etmeyebilir” dedi. Aile şirketlerinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir kuşak devri için önerilerini sıralayan Sönmez, “Aile şirketlerinde yeni kuşağın yetiştirilmesi için öncelikle, mevcut kuşak ile yeni kuşak arasında açık ve net bir iletişim kurulması gerekir.

Yeni kuşağın şirkete ve liderlere güven duyması için, gençlerin fikir ve görüşlerini ifade edeceği bir güven ortamının oluşturulması mecburidir. Yeni kuşağın gelişim sürecinde, desteklenmesi gerekir" şeklinde konuştu.